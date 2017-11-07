Восемь человек из одной семьи Что известно о жертвах Девина Келли, который расстрелял людей в техасской церкви

Утром в воскресенье, 5 ноября, вооруженный винтовкой мужчина ворвался в здание Первой баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по прихожанам. Погибли 26 человек, еще 20 пострадали. Нападавший убежал из церкви, вскоре его нашли застрелившимся в собственном автомобиле. Стрельбу устроил бывший военнослужащий Девин Келли, уволенный из ВВС США из-за нападения на жену и пасынка. Мотивы Келли пока не ясны; предположительно, он поссорился с тещей, которая была прихожанкой Первой баптистской церкви (однако в момент нападения в церкви ее не было). «Медуза» рассказывает, что известно о жертвах Келли, восемь из которых были членами одной семьи.

Воскресным утром 5 ноября Девин Келли застрелил 26 человек в Первой баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс. Восемь из них были членами одной семьи Холкомб: это Брайан Холкомб и его жена Карла, их сын Марк, их беременная невестка Кристал, жена выжившего при стрельбе второго сына Джона, а также четверо внуков — Ноа, Эмили, Меган и Грег. Самой младшей из погибших, дочери Марка Ноа, было всего 17 месяцев.

У семьи Холкомб был собственный участок земли возле Сазерленд-Спрингс. Младшие поколения жили в мобильных домах, Брайан с Карлой — в бревенчатом домике. Холкомбы были религиозными людьми. Брайан помогал пастору Первой баптистской церкви и вел там службу в день нападения; также он проводил службы в тюрьме графства Уилсон. Его жена Карла работала в воскресной школе при Первой баптистской церкви, сообщает The New York Times.

Брайан Холкомб зарабатывал мелким бизнесом — делал брезентовые навесы для трейлеров. Его сын Марк Холкомб работал механиком в компании F&W Electrical в соседнем городе Флоресвилль. Он тоже серьезно относился к вере и любил читать Библию в приложении на смартфоне. По словам коллег Марка, сын и отец были очень похожи: у обоих были рыжие бороды и необычное чувство юмора. Если они брались что-то ремонтировать и не знали, сколько времени на это понадобится, Марк обычно шутил, что ремонт «продлится до Вознесения», рассказал коллега погибшего Джей Данн.

Семья Холкомб тесно общалась с пастором Первой баптистской церкви Фрэнком Помроем, который потерял при нападении Девина Келли свою 14-летнюю дочь Аннабель. Самого пастора не было на службе 5 ноября.

Еще одна погибшая — 16-летняя Хэйли Крюгер. Ее мать Шарлин Уль рассказала для краудфандинговой кампании, организованной другом, что это уже вторая потеря в семье за последние годы. В 2015-м отец Хэйли умер от рака поджелудочной железы, оставив жену и четверых детей. Хэйли, по словам матери, любила детей и хотела стать медсестрой в отделении реанимации новорожденных.

Ричард Родригес любил музыку. «Он стучал по разным вещам, как будто играл на барабанах, как Карлос Сантана. Вечерами пятницы мы пели и дурачились, всегда заканчивая песней „Heat Wave“ группы „Martha & the Vandellas“. Мы пытались спеть длинную партию в конце, и отец всегда задыхался и смеялся, попадая мимо нот», — пишет The Washington Post со ссылкой на дочь Ричарда Родригеса Регину. 11 лет назад Ричард женился второй раз. Они с супругой Терезой давно и аккуратно посещали службы в Первой баптистской церкви. «Если они не были в церкви, их всегда можно было найти в саду за починкой мебели или с газонокосилкой», — рассказала Регина Родригес CNN. Оба были застрелены Девином Келли.

Погибшие Роберт и Шанни Корриган переехали в Техас из Мичигана. Роберт на протяжении 30 лет служил в ВВС США. Они с Шанни встретились в университете и поженились в 1985 году. В начале карьеры Роберт служил в городе Сан-Антонио, расположенном в 40 минутах езды от Сазерленд-Спрингс. Они с Шанни влюбились в эти края — и решили вернуться сюда после выхода на пенсию, рассказал The Washington Post брат Роберта Родни Корриган. После переезда пара присоединилась к хору Первой баптистской церкви. Когда в 2016-м умер их сын Форрест, церемонию похорон вел пастор этой церкви.

Крис Уорд, который утром 5 ноября остался дома, потерял при стрельбе жену Джоанн и двух дочерей, семилетнюю Эмили и пятилетнюю Брук. Его сын, пятилетний Райланд был госпитализирован — врачи оценили его состояние как стабильное.

Когда подруга 33-летней Тары МакНилти увидела новости о нападении в Первой баптистской церкви, она написала Таре сообщение, что «совсем рядом с ней произошла стрельба», пишет The Washington Post. Тара, которая пошла на службу в этот день, на сообщение так и не ответила.

Также при нападении Девина Келли погибла Лула Уайт — бабушка его жены, которая была волонтером в Первой баптистской церкви.

«Мы ели вместе, мы смеялись вместе, мы плакали вместе и вместе молились. Теперь большая часть нашей церковной семьи погибла, сама церковь, вероятно, не подлежит восстановлению, а мы остались переживать свою трагическую потерю», — цитирует CNN жену пастора и мать погибшей Аннабель Шерри Помрой.