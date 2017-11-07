Журналисты Пол Ричардсон, Михаил Мордасов и Надежда Гребенникова спродюсировали и сняли фильм «Переживем» о нескольких россиянах, которые родились в 1917 году. В канун октябрьской революции «Медуза» публикует трейлер картины; полную версию «Переживем» можно будет посмотреть позднее по этой ссылке (трансляция платная).