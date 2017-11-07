В канун 100-летия Октябрьской революции просветительский проект Arzamas опубликовал отрывки из дневников 1917 года самых разных людей — от писателя Александра Жиркевича до неизвестного солдата. Среди этих отрывков выделяется ранее никогда не публиковавшийся дневник 12-летней внучки Льва Толстого Тани Сухотиной. «Медуза» настойчиво рекомендует прочесть материал Arzamas целиком и дает несколько отрывков из дневника Сухотиной, из которых становится ясно, как до провинции доходили новости о революции.

5 марта 1917 года

Воскресенье. Утро

Сегодня заглавие газеты: «Отречение Николая II и речь Михаила Алек. к народу».

Сегодня я почти все время была с курами. У нас сегодня несутся 4: «Душка», «Кухонная», «Маленькие яйца» и еще новая черная.

Сегодня утром было 12 градусов и ветер, но я все-таки надеюсь, что мы бу­дем играть в прятки и поедем в Овсянниково.

Сейчас буду писать Филе.

28 апреля 1917 года

Пятница

Мы было собрались жить летом в Овсянникове, но теперь думаю, что не будем, п. ч. там ходят разные хулиганы с завода и вообще в России теперь беспорядки.

У нас цветут фиалки, кукует кукушка и поет соловей, а я сижу дома с каш­лем. Вчера был чудный день, 10–15 градусов в тени. Мама мне подарила очень миленькую белую курицу «Любочку». Я теперь читаю Лескова «Жемчужное ожерелье». Мама мне еще позволила читать его же «Пугало», «Неразменный рубль», «Зверь» и «Привидение в инженерном замке».

10 ноября 1917 года

Третьего дня приехал П. А. Сергеенко и сказал, что в Москве делаются ужасные вещи, что большевики все дерутся с временным правительством и что большевики побеждают. В Петрограде они заняли Зимний дворец, а Керенский бежал и неизвестно где находится.

27 ноября 1917 года

Понедельник

Вчера вечером у нас были австрийцы и играли на инструментах, которые они сами сделали, и мы все танцевали. Было очень весело.

Теперь у нас во главе правительства Ленин со своей компанией. На днях были выборы в учредительное собрание, и больше всего прошли большевики, учре­дительного собрания все-таки еще нет.