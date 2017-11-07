Американка показала средний палец кортежу Дональда Трампа. Ее уволили История одной очень популярной в соцсетях фотографии

28 октября кортеж президента США Дональда Трампа выехал из гольф-клуба Trump National Golf Club в городе Стерлинг (Виргиния). Он проехал мимо двух пешеходов, один из которых показал опущенный вниз большой палец, а затем — мимо велосипедистки. Та несколько раз показала кортежу средний палец. Этот момент успел снять фотограф Брендан Смяловски.

Фотография тут же распространилась по всем социальным сетям и сайтам изданий. Только корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман, одним из первых опубликовавший снимок, собрал больше 30 тысяч ретвитов. Публикацией в The Guardian поделились почти 100 тысяч раз.

Lone cyclist responds to @POTUS motorcade shortly after departing Trump National Golf Club in Sterling, Va. (Photo: @b_smialowski/@AFP) pic.twitter.com/MKM1kVIyTY — Steve Herman (@W7VOA) October 29, 2017

Видел ли Дональд Трамп жест велосипедистки, неизвестно. Как заметил Стив Херман, он видел, что президент был в очках для чтения и, вероятно, не смотрел в окно. Как зовут велосипедистку, тоже было неизвестно.

6 ноября выяснилось, что женщину зовут Джули Брискман и что ее уволили с работы в компании Akima. Эта фирма в числе прочего занимается разработкой военных систем связи и разведки и получает заказы от государства. Джули Брискман работала там одним из руководителей в отделе маркетинга. Как сообщила Брискман журналистам, она сама рассказала начальству, что показала средний палец кортежу.

По словам Джули Брискман, ее тут же уволили и проводили вместе с коробкой личных вещей до выхода. Руководство сослалось на правила поведения в социальных сетях для сотрудников, в которых сказано о недопустимости публикации непристойного контента и угроз. Законы штата Виргиния позволяют уволить сотрудника по любой причине и в любое время.

Брискман действительно опубликовала фотографию со средним пальцем в своих фейсбуке и твиттере, но ни там ни там не было написано, что она работает в Akima. Кроме того, она отказывается считать свой жест непристойным. Джули Брискман рассказала, что однажды один из директоров компании (мужчина средних лет) под своим именем назвал сотрудника «чертовым либерастом» и это не имело для него никаких последствий. «Это что, было менее непристойно?» — возмутилась Брискман в интервью The Huffington Post.

По словам бывшей сотрудницы Akima, которая раньше работала в посольствах Казахстана и Латвии, обычно она более сдержана. Просто когда она увидела кортеж Трампа, ее кровь закипела, она подумала о множестве инициатив, которые она не поддерживает, и совершенно спонтанно показала средний палец.

Когда Дональд Трамп выдвигался в президенты, компания Akima поддерживала его и даже перечислила деньги на его кампанию. Правда, всего 100 долларов.