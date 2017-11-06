«Медуза» продолжает рассказывать о фильмах, участвующих в конкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест» (пройдет в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). В этот раз президент фестиваля Виталий Манский представляет картину «Кино для Карлоса» режиссера Ренато Боррайо Серрано.

Виталий Манский

режиссер-документалист

«Кино для Карлоса» — фильм режиссера Ренато Боррайо Серрано, рожденного в в Гватемале и на свою голову уже несколько лет живущего в России, окончившего ВГИК и поступившего в школу [документального кино и театра] Марины Разбежкиной. И, на мой взгляд, это комплимент разбежкинской школе.

Он решил связать свою судьбу с Россией, женившись на русской девушке, со всеми, так сказать, привходящими обстоятельствами. И как раз об этих обстоятельствах он и снял свою картину. И назвал ее очень прямолинейно «Кино для Карлоса». Карлос — это сын Ренато и его русской жены.

Кино для Карлоса | Трейлер | Артдокфест-2017 | Конкурс Artdocfest

В принципе у каждого из нас в альбоме есть фотографии дедушек и бабушек, держащих на руках новорожденного внука. На этих фотографиях все обычно счастливы. Но посмотрев фильм «Кино для Карлоса», сделанный очень молодым парнем, я почему-то вдруг задумался об истории собственной семьи, о своих дедушках и бабушках, об обстоятельствах женитьбы моей мамы и моего папы, о том, были ли дедушки и бабушки довольны выбором молодых.

И вот я вспомнил массу всего, что до меня докатывалось каким-то эхом во взрослом возрасте; конечно, и в моей семье были реальные бури, когда, например, моя мама, еще школьница, втайне вышла замуж за моего папу.

Об этих бурях и еще более пугающих штилях Ренато Боррайо Серрано и сделал фильм. В аннотации режиссер прямо сформулировал — он снял фильм для сына, чтобы тот знал, где родился. И посмотрев картину, с большим удовольствием и любопытством, я тоже задал себе вопрос: «А хотел бы я, чтобы мой папа снял кино для Виталика в 1963 году?» У меня нет ответа.

P. S. Об остальных фильмах конкурсной программы «Артдокфеста — 2017» можно прочитать тут.