В Англии умер убийца шести подростков. Его не могли похоронить полгода, потом тайно кремировали, а урну с останками опустили в море

15 мая в Англии в психиатрической больнице для заключенных в возрасте 79 лет умер Иэн Брэйди — преступник, который вместе со своей подругой Майрой Хиндли убил и изнасиловал в середине 1960-х пятерых детей и подростков. Убийцу не могли похоронить почти полгода — непонятно, кто должен был это делать и как именно. В итоге решение о захоронении принимал Высокий суд Лондона, а его детали стали известны лишь 3 ноября — оказалось, что прах убийцы тайно опустили в море в биоразлагаемой урне.

Убийства на болотах

Убийства, совершенные Иэном Брэйди и Майрой Хиндли в окрестностях Манчестера в 1963–1965 годы, известны как «убийства на болотах» (Moors murders). Преступники, которым в это время не было 30 лет, убили пять человек в возрасте от 10 до 16 лет и спрятали тела некоторых из них на вересковой пустоши Сэддлуорт.

Хиндли и Брэйди познакомились в 1961 году, когда работали в компании, которая занималась продажей химикатов. Они начали встречаться — Брэйди тогда было 23 года, Хиндли — 19. Как пишут британские СМИ, Брэйди был поклонником нацистской культуры, а также литературы, описывающей насилие; он увлек этим и Хиндли. Они активно занимались фотографией и делали порнографические снимки друг с другом. Как позже утверждала Хиндли, в 1963 году Хиндли сказал ей, что хочет совершить «идеальное убийство». В июне 1963 года они переехали в дом бабушки Хиндли в Манчестере и через месяц совершили первое преступление.

12 июля Майра Хиндли на машине подобрала на улице 16-летнюю Полин Рид, с которой была знакома. Девушка шла на дискотеку; Хиндли попросила ее помочь найти перчатку и отвезла на Сэддлуортскую пустошь. Вслед за ними туда приехал на мотоцикле Иэн Брэйди. Он изнасиловал и убил девушку; пара закопала тело там же. Тело девушки было найдено только в 1987 году, когда преступники признались в ее убийстве.

23 ноября на рынке в Манчестере Хиндли и Брэйди попросили 12-летнего Джона Килбрайда помочь погрузить в машину коробки и потом предложили подвезти его домой. По дороге Хиндли сказала, что потеряла на болоте перчатку. Приехав туда, они изнасиловали и убили ребенка и закопали его тело. Брэйди сфотографировал Хинлди возле места захоронения ребенка.

16 июня 1964 года в пригороде Манчестера по дороге к бабушке пропал 12-летний Кит Беннет. Брэйди и Хиндли сознались в его убийстве в 1980-х. Тело ребенка найти так и не удалось — предположительно, оно также было закопано в Сэддлуорте.

26 декабря Брэйди и Хиндли увели с ярмарки 10-летнюю Лесли Энн Дауни. Они привели ее к себе домой, изнасиловали, пытали и убили. В процессе они делали фотографии и аудиозаписи, которые потом были использованы в суде. На утро после убийства они отвезли тело девочки на Сэддлуортскую пустошь и закопали.

6 октября 1965 года Брэйди и Хиндли убили у себя дома 17-летнего Эдварда Эванса, с которым познакомились в баре. При убийстве присутствовал муж сестры Хиндли, Дэвид Смит, которого они позвали к себе домой. Они велели Смиту помочь избавиться от тела, и он обратился в полицию, что в итоге и привело к аресту убийц.

В мае 1966 года присяжные признали Иэна Брэйди виновным в убийстве Джона Килбрайда, Лесли Энн Дауни и Эдварда Эванса, а Майру Хиндли — в убийстве Дауни и Эванса. Их приговорили к пожизненному заключению. В 1985-м Иэна Брэйди признали невменяемым и перевели из тюрьмы в охраняемую психиатрическую больницу для заключенных. Там, общаясь с журналистами, он признался в убийстве Полин Рид и Кита Беннета.

Смерть Брэйди

Майра Хиндли на протяжении всего срока безуспешно пыталась добиться освобождения. В 2002 году она умерла в тюрьме. Никто из местных ритуальных компаний не захотел заниматься ее захоронением — в итоге ее кремировали за несколько сотен километров от места смерти. По неподтвержденным данным, ее прах развеяли в парке, расположенном всего в 15 километрах от Сэддлуортской пустоши.

Иэн Брэйди и Майра Хиндли AFP / Scanpix / LETA

Иэн Брэйди в больнице неоднократно начинал голодовку, заявляя, что хочет умереть, но его кормили силой. Он требовал перевода в тюрьму в Шотландии, где заключенных не заставляют есть. 15 мая 2017 года Брэйди умер в больнице.

Председатель отделения полицейской федерации Большого Манчестера главный инспектор Иэн Хэнсон отреагировал на эту новость словами о том, что «в цивилизованном обществе нормально выказывать сочувствие умершим, но бывают исключения — и этот монстр один из них», и что, по его мнению, «больница Эшворта может оставить его тело мусорщикам».

Коронер района Сефтон, где расположена больница, заявил, что не выдаст тело преступника, пока не получит гарантий, что прах Брэйди не будет развеян над пустошью в Сэддлуорте, где он совершал убийства, и что у душеприказчика покойного есть договоренность с крематорием и ритуальной конторой. Адвокат Робин Макин, который общался с Брэйди перед его смертью, заявил, что не собирается развеивать прах преступника над пустошью, но не сообщил, что будет делать с останками.

Вскоре после этого таблоид The Sun написал, что в 2011 году Брэйди якобы велел в завещании проиграть на его похоронах пятую часть «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза (она называется «Сон в ночь шабаша») и развеять его прах в Глазго; власти этого города заявили, что не позволят этого сделать.

В последующие месяцы судьба останков Иэна Брэйди оставалась неясной. В итоге власти района Теймсайд и города Олдхэм, рядом с которыми расположена Сэддлоуртская пустошь, обратились в суд с требованием передать право захоронить останки им или кому-то еще — и наконец захоронить Брэйди. Они утверждали, в частности, что действия Робина Макина, который в течение нескольких месяцев ничего не делал, могут спровоцировать общественное беспокойство и беспорядки.

Слушания состоялись 9–10 октября в Высоком суде Лондона. На них, как следует из решения судьи, стороны не пришли к согласию — Макин утверждал, что хранит свои планы в тайне из-за повышенного общественного интереса, и отказался полностью раскрыть их даже в суде.

В итоге судья сэр Джеффри Вос решил, что должен не только назначить ответственного за похороны, но и определить, как именно будет захоронен Брэйди. Эту информацию он велел держать в тайне в течение недели после захоронения праха.

Судья постановил, что позволить Робину Макину распоряжаться останками убийцы будет «опасно и неприемлемо» — в том числе потому, что его планы могут стать известны против его воли и люди могут попытаться ему помешать. Он поручил провести захоронение сотруднице администрации Теймсайда.

Вос также запретил проводить церемонию и отдельно прописал в решении, что во время кремации не должна играть музыка. В решении он процитировал из Википедии ремарки Берлиоза о пятой части «Фантастической Симфонии», в которой упоминается «шабаш ведьм» и «дьявольская оргия».

«Совсем не сложно представить, как будут оскорблены семьи жертв, если узнают, что эта музыка играла на его кремации. Я отказываюсь разрешить это», — заявил судья.

2 ноября стало известно, что неделей ранее — вечером 25 октября — тело Иэна Брэйди забрали из Королевской больницы Ливерпуля и сожгли в крематории Саутпорта. Ночью прах убийцы поместили в утяжеленную биоразлагаемую урну и опустили в море в ливерпульской гавани.