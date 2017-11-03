«Вера Надежда Любовь»: фильм о трех женщинах, которые борются с абортами, коррупцией и врагами

«Медуза» продолжает рассказывать о фильмах, участвующих в конкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест» (пройдет в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). В этот раз президент фестиваля Виталий Манский представляет картину Кати Федуловой «Вера Надежда Любовь» (Германия) — о трех женщинах, которые посвятили свою жизнь борьбе, — а также вспоминает еще несколько ярких документальных фильмов о женщинах.

Виталий Манский

режиссер-документалист

«Вера Надежда Любовь» — фильм Кати Федуловой, не Екатерины, а как принято в европейской традиции — Кати. Почему европейская традиция? Потому что Катя двадцать лет назад покинула Россию, уехала в Германию и вернулась, как она пишет в аннотации к фильму, в столетие годовщины Октябрьской революции, чтобы сделать портрет современной русской женщины.

Вера Надежда Любовь | Трейлер | Артдокфест-2017 | Конкурс Artdocfest

Она выбирает трех женщин, трех борцов. Одну с абортами, другую — за права человека, третью — с внешними врагами. Все они борются. Режиссер вплетает в эту картину и свою бабушку, которая тоже боролась, но за выживание и за право на жизнь. Бабушка, уже ушедшая в мир иной, рассказывает, как перед ней во время войны стоял вопрос жизни и смерти — в тот момент, когда Сталин отдал приказ оставить последний патрон для себя. И она в буквальном смысле оказалась перед этой дилеммой.

Это большой документальный фильм немецкого канала ZDF, который повествует и о современных женщинах в России, и об актуальных вопросах их бытия — причем не только женщин, но и всего общества. Действие разворачивается на фоне непонятно куда движущейся России: то ли вперед, то ли назад, то ли вглубь, то ли вообще в никуда. «Вера Надежда Любовь» представляет Германию в конкурсе «Артдокфест-2017».

Еще четыре немецких фильма о женщинах

Тамара Трампе, Йохан Фейн, Германия, 2014

Это фильм известного немецкого режиссера Тамары Трампе, моего друга на протяжении последних 25 лет. Картина рассказывает о маме Тамары Трампе — украинской женщине, родившей дочку во время войны в 1942-м и каким-то удивительным образом оказавшейся в Германии и прожившей в ГДР всю свою жизнь. Словом, фильм о женщине на войне. Я, впервые посмотрев эту картину, задался вопросом, как женщина существовала на войне рядом с тысячами мужчин. Степень откровенности этого фильма меня потрясла.

Дмитрий Попов, Алина Теодореску, Германия, 2011

Картина рассказывает о том, как молодые русские девушки отправляются на всевозможные курсы, дабы овладеть профессией соблазнения мужчин. Соблазнение мужчин на час, на день, на год, на вечность. Фильм жесткий.

Эльвира Нивира, Петр Россоловски, Германия, Польша, 2014

Картина конкурса «Артдокфест» прошлых лет — как, впрочем, и «Моя мама» Тамары Трампе. Удивительно романтичная история любви русской женщины и абхазского функционера на фоне Черного моря, чемпионата мира по домино, кавказских традиций, взаимоисключающих представлений о роли женщины в семье на Кавказе и в России.

Ули Гаульке, Германия, 2010

Немецкая картина о русских женщинах-водителях такси, объединившихся под брендом «Женское такси» и раскрасивших автомобили в розовый цвет. Эти розовые такси путешествуют по дорогам современной России.

P. S. Про остальные фильмы конкурсной программы «Артдокфеста — 2017» можно почитать тут.