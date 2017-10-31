Паблик MDK выходит на криптовалютный рынок инвестиций. И уже попал в репутационный скандал из-за своего содержания

24 октября создатели одного из самых популярных пабликов «ВКонтакте» MDK заявили о выходе на ICO — публичной продажи собственной криптовалюты. Она будет называться MDK-токен. Паблик собирается привлечь инвестиции для развития новой мобильной и не связанной с «ВКонтакте» платформы. MDK много раз критиковали за оскорбительные шутки, в 2015 году его заблокировали, в том числе за оскорбление чувств верующих и разжигание межнациональной розни (паблик был вынужден переехать на новый адрес). После объявления о выходе на ICO паблик попал в очередной репутационный скандал, но его основатели по-прежнему планируют заработать.

Что такое MDK? Почему о нем так много говорят?

MDK (8,65 миллиона пользователей) существует с 2011 года, это один из самых популярных пабликов в социальной сети, а контент состоит из актуальных (и не слишком) мемов и шуток на самые разные темы; в постах сообщества часто встречаются расистские, сексистские и гомофобные шутки, также для паблика характерен прямолинейный, а иногда и примитивный юмор с использованием обсценной лексики.

Посты сообщества много раз вызывали острую критику пользователей интернета, публичных персон, депутатов Госдумы. После MDK запостили панораму Волгограда, сообщив, что в городе «трупы, крики на помощь»; из-за этой картинки прокуратура Санкт-Петербурга в 2015 году обратилась в суд с требованием заблокировать паблик. Когда в ноябре 2013 года в Казани упал самолет из Москвы (тогда погибли 50 человек), сообщество посетовало в твиттере, что из-за отсутствия онлайн-трансляции событий у них «стынет попкорн». Депутат Госдумы прошлого созыва Валерий Трапезников призвал отправить автора поста «в хоспис или на стройку». После поста про смерть певицы Жанны Фриске в 2015 году («Я ни разу не была в могилке до этого дня» — аллюзия на ее песню «Малинки») петиция на сайте change.org с требованием закрыть паблик собрала несколько тысяч голосов.

В октябре 2015 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать сообщество, найдя в нем признаки оскорбления чувств верующих, разжигания национальной розни и угрозу вреда психическому здоровью несовершеннолетних. В марте 2016 года Роскомнадзор ограничил доступ к MDK; Администрация «ВКонтакте» тогда перенесла всех пользователей сообщества в новый паблик с тем же названием, который функционирует до сих пор.

Что такое ICO и зачем оно нужно MDK?

ICO (Initial coin offering — «первичное предложение монет») — это способ привлечь инвестиции в стартап. Термин образован по аналогии с аббревиатурой IPO («первичное публичное предложение»), означающей размещение акций компании на бирже, благодаря которому любой желающий может стать ее акционером. В отличие от IPO, ICO не подразумевает продажу акций (а значит, и доли в компании), вместо них компания продает собственную криптовалюту. Ее же в будущем она планирует принимать в качестве оплаты за свои товары или услуги.

В случае с ICO единицы такой криптовалюты еще называют токенами (в значении «частный денежный знак»). Процедура ICO никак не регламентируется в подавляющем большинстве стран мира, в том числе в России. ICO стало популярно в 2017 году, когда криптовалютами заинтересовались корпорации и правительства некоторых государств; благодаря этому за восемь месяцев 2017 года капитализация рынка криптовалют выросла в 10 раз.

Первый этап ICO сообщество MDK начнет вечером 7 ноября, второй пройдет в первом квартале 2018 года. Всего сообщество планирует продать полмиллиарда MDK-токенов. За один раз можно будет купить не менее 2500 единиц, которые обойдутся в 0,1 . Таким образом, MDK надеется привлечь минимум 6,8 миллиона долларов; сумма может быть и больше, поскольку на втором этапе ICO оставшиеся MDK-коины, вероятно, будут торговаться по более высокому курсу.

Как рассказал «Медузе» сооснователь MDK Роберто Панчвидзе, команда MDK уже давно хотела избавить проект от привязки ко «ВКонтакте». Например, в 2012 году сообщество запускало мобильную платформу, которая так и не принесла ожидаемых результатов. Теперь Панчвидзе хочет сконцентрироваться на новой платформе — мобильном приложении, ориентированном на производство пользователями собственного контента; в нем можно будет получать и тратить MDK-токены. По его словам, MDK-коины будут распределяться между пользователями, которые разместят наиболее популярный контент. Тратить криптовалюту также можно будет на продвижение своих постов; в результате — по замыслу — должно получится «медиагосударство» с замкнутой экономикой.

личная страница Р. Панчвидзе во «ВКонтакте»

«Мы поняли: если мы хотим, чтобы комьюнити функционировало, нужно дать ему условные денежные знаки, на которые мы никак повлиять не сможем. Если посмотреть наши white papers [документацию для выхода на ICO], то видно, что мы себя и пользователей подстраховали, не позволит нам, например, сделать дополнительную эмиссию», — говорит Панчвидзе.

Почему это может быть важно?

До MDK ни российские СМИ, ни блогеры не привлекали инвестиции с помощью ICO и не выпускали свою криптовалюту. Какой спрос может быть на такую валюту, неизвестно, а его привязка к другой криптовалюте, эфириуму, делает ее вдвойне сомнительной.

Первый опыт привлечения инвестиций через ICO в сфере медиа инициировала площадка с крайне сомнительной репутацией. 27 октября главный редактор научно-популярного сайта «N+1» Андрей Коняев разместил в своем фейсбуке пост, в котором обратился к PR-специалисту Лилиане Пертенаве, советнику MDK по выходу на ICO. Коняев обратил внимание на размещенную пабликом видеозапись публичного секса в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода, которую сопровождал комментарий: «Прямо на танцполе ******** [трахнули] девушку. По словам очевидцев, девушка была сильно „убитая“ и лезла ко всем целоваться. Когда выйдет передача, где она расскажет, как ее изнасиловали?»

Коняев заявил, что по мнению его знакомого юриста, на видео изображено изнасилование, и спросил у Пертенавы, не пострадают ли ее другие работы от того, что она «ассоциирует себя с этим». В комментариях Пертенава заявила, что ей «не нравится такой тип контента». «Очень надеюсь, что МДК пересмотрит свою политику и во многом это может произойти из-за этого ICO», — написала Пертенава. Панчвидзе в свою очередь отметил, что не считает происходящее изнасилованием. «Баба сейчас рекламу продает на страничке, на выходных в [программе] „Пусть говорят“ будет», — написал Панчвидзе. Сама девушка заявила, что секс состоялся по обоюдному согласию в состоянии сильного опьянения.

«Мы не СМИ, а мета-СМИ. Мы можем позволить себе нести журналистику мнений, — сказал Панчвидзе в разговоре с „Медузой“. — [Когда мы публиковали видео], мы точно не знали, что на там произошло [секс или изнасилование]. При этом мы имеем много людей, у которых есть уголовное дело по не очень очевидной статье [131 УК РФ, „Изнасилование“]. И такие вещи нужно вытаскивать, они реально могут спасти многим молодым людям жизнь, а многих девушек защитить от такого образа жизни».

30 октября Лилиана Пертенава объявила, что решила отказаться от позиции советника ICO сообщества MDK и любых других ICO на время, пока снимает свой документальный фильм, посвященный блокчейну, «чтобы сохранять непредвзятость и независимость». «Медузе» она пояснила, что внимание к ее участию в проекте MDK показало, что ей «не избежать аффилированности [с проектами, которыми она занимается] в будущем». На вопрос, повлияли ли на ее решение отстраниться от ICO репутационные риски от сотрудничества с MDK, она ответила: «Не секрет, что подобный контент может стать большой проблемой и источником юридических неприятностей на международном рынке — особенно в Штатах. У меня же нет ни каких юридических обязательств, я могла в любой момент выйти из адвайзеров».

Панчвидзе сказал «Медузе» отметил, что Пертенава никак не объяснила ему по существу свое решение выйти из проекта. Он считает, что пост Андрея Коняева на ее решение «конечно же, повлиял».

Панчвидзе уверен, что выход на ICO позволит команде MDK снять с себя ответственность за публикацию подобного контента, поскольку на создаваемой ими платформе каждый пользователь будет сам размещать контент. При этом создатель паблика заверяет, что на каждую запись можно будет пожаловаться.