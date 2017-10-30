Минус 600 000 000 000 долларов Краткая история крупнейшего падения акций одной компании: Bloomberg

10 лет назад Китай вывел на Шанхайскую биржу акции нефтяного гиганта PetroChina, и компанию сразу же оценили в 800 миллиардов долларов. Аналитики считали, что PetroChina станет первой компанией в истории, которая будет стоить больше триллиона. Через 10 лет стало окончательно ясно, что это не так: PetroChina стоит немногим больше 200 миллиардов, и эксперты считают, что акции будут дешеветь и дальше.

Для того чтобы понять, что такое 800 миллиардов долларов, Bloomberg приводит несколько чисел. Во-первых, на эти деньги можно купить все публичные компании в Италии. Во-вторых, если взять 800 миллиардов купюрами по 100 долларов, ими можно обернуть Землю 31 раз по экватору. В-третьих, это больше ВВП Швейцарии. Ни одна компания в России сейчас не стоит больше 100 миллиардов.

Падение акций PetroChina связано со множеством разных факторов, важнейшие из них — снижение цен на нефть на 44% за 10 лет и смена экономической политики Китая, который больше не стремится активно расти на увеличении потребления сырья. Кроме того, Китай взял курс на замену обычного транспорта на электрокары, что делает перспективы PetroChina сомнительными в долгосрочной перспективе.

В истории мировых бирж часто случалось, что акции компании дешевели и в 5, и в 10 раз за короткое время. Но если пересчитать убытки в долларовом выражении, то такого падения, как у PetroChina, в мире еще не было: компания потеряла в капитализации около 600 миллиардов долларов за 10 лет.