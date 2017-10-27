Похороны короля Таиланда. Видео

В Таиланде проходит пятидневная церемония похорон короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX), который умер более года назад. Вечером 26 октября тело монарха предали огню на позолоченном погребальном костре высотой 50 метров. Затем прах покойного поместили в погребальные урны. За похоронной процессией перед началом кремации следили около 300 тысяч человек в центре Бангкока.