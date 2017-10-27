Братья Федор и Александр Емельяненко оба выступают в смешанных единоборствах, но если про Федора обычно пишут в контексте боев, то про Александра, в основном, из-за скандалов. Известно, что у братьев сложные отношения, и Александр про это не раз рассказывал в интервью, а Федор всегда старался отмалчиваться. Но сейчас, после очередного интервью брата, он не выдержал.

Александр и Федор Емельяненко — полная противоположность

У Федора Емельяненко репутация национального героя. Он — настоящая легенда смешанных единоборств, многократный чемпион мира в этой дисциплине, кумир молодых бойцов и не только их: например, к нему на поединки ходит президент России Владимир Путин. Даже в 41 год Федор продолжает выступать на ринге.

Александр добился в MMA гораздо меньших успехов, зато он постоянно появляется в новостях. Это Александр устраивал дебош в самолете и дрался в кафе, это его в 2015 году приговорили к четырем с половиной годам за изнасилование домработницы. В ноябре 2016 года он вышел на свободу, поскольку суд согласился заменить оставшийся срок на исправительные работы. В феврале 2017-го Александр Емельяненко подписал контракт с лигой чеченского клуба «Ахмат», хотя его брат с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Александр Емельяненко в интервью оскорбил близких своего старшего брата

В разговоре с «Советским спортом» он рассказал, что вокруг Федора одни подхалимы. «Сейчас он окружил себя „друзьями“, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи», — заявил Емельяненко-младший.

Также он обвинил старшего брата в неблагодарности. По словам Емельяненко-младшего, когда в 2004 году от Федора требовали провести титульный бой против Мирко Филиповича (Кро Коп), а тот был не готов, он выступил вместо него. По словам Емельяненко, он знал, что проиграет, но важно было отсрочить бой Филиповича с Федором Емельяненко. Как уверяет Александр, брат даже не сказал ему спасибо.

Еще Александр Емельяненко упрекнул брата, в том что тот дерется в американской лиге, а не в России. «У американцев чувство русофобии на уровне ДНК», — заверил боец.

Федор Емельяненко впервые ответил на неприятные заявления своего брата

Федор Емельяненко раньше в прессе не отвечал на критику брата, а лично они не общаются больше десяти лет. В конце октября он все же не выдержал и выступил с открытым письмом к Александру. «Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор», — написал он. По словам Емельяненко, его брат переврал историю с Кро Копом. На самом деле Федору не нужно было тогда драться с хорватом. Более того, он был против, чтобы дрался его брат, поскольку Александр, по его словам, вместо того, чтобы тренироваться, отрастил себе пивной живот. «За это я не должен говорить спасибо», — написал Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Спортсмен также отметил, что его удивили резкие высказывания брата об Америке. «В Америке всегда очень хорошо принимали меня и мою команду. Когда ты единственный раз ездил в США, к тебе тоже было хорошее отношение», — заметил Федор Емельяненко.

По словам бойца, он решил ответить «первый и последний раз» своему брату, поскольку тот оскорбил его близких. «Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда», — написал Федор Емельяненко.