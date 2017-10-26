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«Победа в том, что им нужна охрана» Заявление Натальи Поклонской к началу проката «Матильды». Видео
Meduza
14:10, 26 октября 2017
26 октября в России начался широкий прокат «Матильды» — фильма Алексея Учителя о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила по этому поводу с заявлением. По ее словам, в конфликте вокруг «Матильды» триумфаторами стали «все наши верующие православные и мусульмане». Поклонская назвала победой тот факт, что зрителям фильма понадобилась охрана, а сами они «стыдливо ускоряли шаги и отворачивали лица от людей» по пути в кинотеатр.