Американцы стали позже выходить на пенсию, быстрее умирать и чаще болеть в старости Bloomberg сопоставил несколько статистических отчетов о пенсионерах в США

Bloomberg приводит следующую статистику: уровень смертности (скорректированный так, чтобы не учитывать возрастные изменения среди американцев) вырос в 2014 году на 1,2%. Это первый рост с 2005 года; всего за последние 25 лет был всего лишь один год, когда смертность росла больше чем на процент.

Другая статистика свидетельствует о том, что каждый третий американец в возрасте от 65 до 69 лет все еще работает; в начале 1970-х таких было около 20%. При этом правительство стимулирует поздний выход на пенсию — если в 2002 году полное пенсионное пособие американцы получали в 65, то к 2027 году будут получать в 67 лет.

Третья порция статистики: американцы предпенсионного возраста сейчас менее здоровы, чем те, кто находился в этом возрасте 10-15 лет назад. На это указывают данные по активности повседневной жизни (ADL) — может ли человек сам принимать душ, есть, одеваться, вставать с кровати, гулять. Ограничения по активности повседневной жизни были у 12,5% американцев в пенсионном возрасте 66 лет, причем начались они, когда им еще не было 60. Для сравнения, среди тех, кто вышел на пенсию в 65, таких было 8,8%.

И последнее: четверть американцев в возрасте 58-60 лет с ожиданием выйти на пенсию в 66 описывают свое здоровье как «слабое» или «среднее». Это на 2,6 процентного пункта больше, чем у тех, кто выходил на пенсию в 65. Кроме того, американцы в возрасте 65 лет сейчас предполагают, что доживут в среднем до 85,6 года (американки — до 87,6 года). Это на 0,2 года меньше, чем раньше.