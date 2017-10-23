«В Норильске мы живем как в клетке» Документальный блокбастер «На никелевой Луне» от канадского режиссера. Артдокфест

Виталий Манский

режиссер-документалист

Один из особых фокусов «Артдокфеста» — в том, что мы объединяем в одной программе фильмы о России, снятые российскими авторами, и картины о «большом русском мире» — это может быть и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и любое другое пространство, где говорят на русском языке, — которые снимают авторы со всего мира.

Я видел немало фильмов, снятых российскими документалистами в Норильске. В 2015 году у нас был большой веб-док о Норильске, который сделал [Александр] Расторгуев со своей командой — «Норильск. От первого лица». Учитывая, что фильм финансировался «Норильским никелем», возможно, он был лишен какой-то очевидной брутальности, присущей этому городу. Даже в отборе этого года были фильмы молодых авторов, которые отправились в Норильск, чтобы рассказать о своих впечатлениях и эмоциях. То есть картин много.

На никелевой Луне | Трейлер | Артдокфест-2017 | Конкурс Artdocfest

Но честно говоря, самое сильное впечатление на меня произвела картина канадских документалистов, потому что, оказавшись в Норильске, они предложили совершенно новый взгляд на привычные вещи. Вообще в работах зарубежных кинематографистов очень часто есть новый фокус, новая точка зрения на самые затертые пространства в России, которые являются нашей естественной средой обитания. Даже если посмотреть, как зарубежные авторы снимают Москву, то всегда можно заметить, насколько по-другому выглядят совершенно понятные и неотделимые от твоего мироощущения вещи.

И здесь мы видим Норильск как некий лунный пейзаж. Нередко бывает, что картины иностранных авторов построены на штампах, — но нет: это очень яркий, изобразительный и художественно обоснованный взгляд на пространство, в котором жизнь — противоестественна. Я прекрасно понимаю, что никель стране нужен и что он нужен не только стране, но и владельцам «Норникеля», может быть, даже больше им, чем стране. Понимаю, что кто-то должен спускаться в шахты и этот никель поднимать на-гора. Но в картине «На никелевой Луне» жители Норильска вдруг превращаются в реальных астронавтов, они даже визуально на них похожи — своей неуклюжей походкой, в костюмах из трех пар ватных штанов.

Эта противоестественность проявляется во всем. В архитектуре города, во взглядах людей, в пространствах, которые построены исходя из климатических особенностей, но без учета жизни. Я должен сказать, что, когда смотрел «На никелевой Луне», отчасти вспоминал собственное ощущение от Кубы, где снимал фильм. Моя картина «Родина или смерть» тоже начинается с проезда, и я знаю, что кубинцы, смотревшие фильм, были удивлены тем, что улица, которую они прекрасно знают, в фильме выглядела совершенно иначе. Они говорили: «Мы ее впервые увидели». А мы просто по этой улице проехали медленно. Не так, как обычно, а медленно — январским утром по еще почти пустой улице, где случайно наперерез машины выскочила собака и с удивлением посмотрела в объектив. Люди, которые ходят по этой улице ежедневно, по-настоящему ее почувствовали только в кино.

Наверное, только в кино мы можем почувствовать Норильск, и неважно — были мы там или нет. Норильск важен как некий крайний образ большого русского индустриального севера. У картины много крупных фестивальных показов на основных площадках — она кинематографически очень ярко сделана. «На никелевой Луне» демонстрирует зрителям, что такое документальный блокбастер — блокбастер о нашем бытии.