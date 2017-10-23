Чешский Трамп, он же чешский Берлускони Миллиардер-популист Андрей Бабиш станет премьер-министром Чехии

Новым премьер-министром Чехии, скорее всего, станет Андрей Бабиш — миллиардер, популист, бывший вице-премьер республики и основатель «Партии недовольных граждан». На парламентских выборах, которые прошли 20 и 21 октября, партия Бабиша заняла первое место, набрав почти 30% голосов избирателей. Результат социал-демократов — в прошлом крупнейший политической силы страны — всего 7,3%. «Медуза» коротко рассказывает о том, кто такой Андрей Бабиш.

Бабиш — один из богатейших жителей Чехии. Его состояние в 2017 году оценивалось в 4,1 миллиарда долларов. Ему принадлежит крупнейшая чешская компания Agrofert — агрохимический комплекс, объединяющий около двухсот европейских фирм. Среди других активов Андрея Бабиша — крупный медиахолдинг Mafra Media Group и знаменитый французский ресторан.

Бабиша часто называют «чешским Трампом». В основном это связано с тем, что в политику он пришел из бизнеса, основав в 2011 году популистское движение ANO 2011 (слово ano по-чешски означает «да», а аббревиатура расшифровывается как «Движение недовольных граждан»). Кроме того, Бабиш часто критиковал миграционную политику Евросоюза и известен неполиткорректными высказываниями. При этом в ходе избирательной кампании в США Бабиш заявлял, что идеальным президентом для Америки был бы не Дональд Трамп, а бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Еще одно прозвище Бабиша — Бабискони (по аналогии с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони).

Бабиш выступает против дальнейшей интеграции Чехии в Евросоюз. В частности, он намерен препятствовать переходу страны на евро и бороться с миграционной политикой Брюсселя, особенно в том, что касается расселения беженцев-мусульман. При этом политик настаивает на сохранении членства Чехии в Евросоюзе и НАТО. Как отмечает The New York Times, далеко не по каждому вопросу позиция политика ясна. Среди прочего Бабиш заявлял о готовности к сближению с Москвой и выступал против антироссийских санкций.

На первых же парламентских выборах партия Бабиша заняла второе место. А сам миллиардер по итогам выборов 2013 года вошел в правительство, заняв пост министра финансов и вице-премьера (в 2014 году ANO получила также несколько кресел в Европейском парламенте). Бабиш проработал в коалиционном правительстве премьер-министра Богуслава Соботки (социал-демократа) до весны 2017 года, когда был вынужден покинуть пост после обвинений в уходе от уплаты налогов.

Критики называют Бабиша агентом КГБ. Существует также версия, что он был сотрудником или осведомителем чехословацкой службы госбезопасности StB. Бизнес-успехи Бабиша часто объясняют связями, которыми он обзавелся в 1980-х годах, и более поздними знакомствами — в частности, с 2001 года Бабиша называют приближенным нынешнего президента Чехии Милоша Земана. Сам политик отвергает все обвинения в свой адрес. Расследования 2017 года, в ходе которых его обвинили в уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении субсидий Евросоюза, Бабиш считает политически мотивированными.

Президент Милош Земан уже объявил, что готов предложить Бабишу пост премьера. При этом сформировать правительство в одиночку ANO не сможет. Представители многих партий заявили, что не будут заключать коалиционное соглашение с ANO, пока ее лидером остается Бабиш, в отношении которого все еще ведется расследование. Как отмечает The Guardian, партнерами ANO по коалиции могут стать коммунистическая партия или правая «Свобода и прямая демократия», получившая на выборах более 10 процентов голосов. На коалиционные переговоры чешская конституция отводит 30 дней.