Специально для трибьюта «Мы вышли из Кино» , который был приурочен к 55-летию Виктора Цоя (проект выходил на «Медузе» в июне 2017 года), группа БЦХ записала свою версию композиции «Мама, мы все тяжело больны». «Медуза» представляет премьеру клипа на этот кавер.

БЦХ — мы все тяжело больны godxtsar

Виктор Исаев, БЦХ

Цоя я полюбил еще в детстве, и там эта любовь и осталась. На смену ему быстро пришли Queen, Beatles и все остальное. Только гораздо позже я обнаружил для себя, чем же был интересен этот артист, но, к сожалению, настоящую привязанность сформировать уже не способен.

Кавер вышел таким случайно. Я не хотел брать ничего из того, что было у Цоя, кроме слов и мотива, который я тоже в конце концов изменил. Не хотелось клишированных элементов, вроде ставшего уже узнаваемым саунда, а хотелось копнуть поглубже и найти что-то менее очевидное и более интересное. В итоге я нарисовал картину, в которую должны вписаться и песня, и сам герой, и его чувства относительно происходящего. Он вроде как не поет ее, а медленно ведет диалог с собой, в котором постепенно раскрывает свою фрустрацию, связанную с устройством мира. «Мама» здесь больше как начало всей жизни, как сила, которая порождает все, но не придает этому изначального смысла.

Подписи к этому визуальному ряду пришли немного позже. Эти комментарии напоминают заметки ленивого зрителя ютьюба, который не может найти смысла в том, что он смотрит, если ему не рассказать. Он «докапывается» буквально до каждого момента, чтобы едко описать то, что видит, не пытаясь понять. При этом сам он является частью этой живой инсталляции, потому что его комментарии добавляют всему совершенно новый смысл.

Делать кавер на Цоя — самое неблагодарное занятие для молодого человека. Но в жизни каждого музыканта наступает момент, когда нужно. В конце концов в этих песнях я мог найти только себя и ничего больше. Не то чтобы меня привлекает болезнь, напротив, — мне очень хочется, чтобы у каждого был личный психотерапевт или хотя бы друг, с которым можно было бы проанализировать себя через взаимодействие с ним. Главное успеть.

Спасибо за метамодернизм, за этот проект, за красивое видео и за то, что дали его некрасиво разрисовать.

Владимир Галеев, режиссер

Wordshop Music Video

Из детства помню новости — смерть Талькова, Меркьюри, Цоя. Я не особо понимал, что происходит в мире, кто и почему уходит из жизни, какого масштаба эти люди и их творчество. В то время не осознавал, какой вклад в жизнь последующих поколений они внесли. Сейчас, слушая их песни, понимаешь, что ничего не меняется. Все пели про свободу. В особенности Цой. В работе над этим видео у меня было два вопроса: кто и как понимает свободу и что такое «болезненность»? Болезненность не как недуг или депрессия, а как изменение, трансформация. Личностные перемены, при которых близкий человек тебя уже не понимает. Форма «текст — изображение» была выбрана не случайно. В треке БЦХ, как и в оригинале, есть этот разрыв, дистанция между тем, что сказано, и тем, как это сделано.

Содержание текста отдельно не работает, изображение тоже. Работает все вместе. И мнения других на этот счет: близких, друзей, общества.