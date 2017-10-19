В Новосибирске началась кампания за спасение дома Янки Дягилевой. Сейчас здание разваливается и стоит в плане на снос

В октябре 2017 года экскурсовод из Новосибирска Андрей Поздняков и писатель из Владивостока Василий Авченко начали общественную кампанию против сноса дома в Новосибирске, где всю свою жизнь прожила певица Янка Дягилева. Здание находится в крайне плохом состоянии, власти давно включили его в список ветхого и аварийного жилья. Однако активисты надеются не только сохранить этот дом, где выступали Егор Летов и Александр Башлачев, но и превратить его в музей. Новосибирские власти обещают «разобраться», хотя мэр города Анатолий Локоть признался, что впервые слышит имя Янки Дягилевой.

В доме на Ядринцевской улице в Новосибирске Янка Дягилева провела всю свою жизнь

Яна Дягилева — один из ключевых персонажей российской рок-сцены. Она родилась в Новосибирске в 1966 году. В середине 80-х познакомилась с поэтом Александром Башлачевым и с лидером «Гражданской обороны» Егором Летовым. С Летовым (он тоже сибиряк — родился в Омске) у них завязались близкие отношения, они вместе выступали и записывали песни. К 1991-му Янка выпустила восемь альбомов (включая бутлеги). Их относят к сибирскому панку, он в 1980-х объединял очень разных музыкантов — от «Гражданской обороны» до «Калинова моста» (при этом стилистически движение одним только панком не ограничивалось).

9 мая 1991-го 24-летняя Дягилева ушла со своей дачи под Новосибирском и не вернулась; ее тело было найдено 17 мая в реке Иня. Причины смерти неизвестны.

Дягилева жила в одноэтажном деревянном доме № 61 на Ядринцевской улице в центре Новосибирска. Башлачев и Летов давали в этом здании концерты. После смерти певицы дом стал местом паломничества фанатов; к нему до сих пор водят экскурсии. Все это время дом остается жилым (к Дягилевой жильцы никакого отношения не имеют) и находится в очень плохом состоянии.

Новосибирские власти хотели снести дом еще в 2013 году, но фанаты его отстояли и даже добились появления на нем памятной таблички

В 2013-м власти внесли дом на Ядринцевской в программу сноса ветхого и аварийного жилья. Разрушить дом планировалось в течение 2013–2014 годов.

Поклонники Дягилевой не просто были против — они потребовали установить на здании памятную табличку. Весной 2013-го комиссия по наименованиям при мэрии Новосибирска отказала инициативной группе, заявив, что сама певица не стремилась к популярности и, возможно, «добровольно ушла из жизни». Ректор Новосибирской консерватории Константин Курленя заявил, что Янка не переступила «порог известности», деятельность ее носила «сугубо локальный, поколенческий характер». «Устанавливать эту досочку увековечивания — нецелесообразно», — заявлял Владимир Городецкий, в то время занимавший пост мэра Новосибирска.

В январе 2014 года после многочисленных публикаций новосибирских СМИ о проблеме ситуация изменилась. Власти Новосибирска заявили, что, несмотря на попадание в программу сноса ветхого и аварийного жилья, дом на Ядринцевской в ближайшее время все-таки не снесут. А в мае 2014-го на жилом доме появилась мемориальная доска — на церемонию ее открытия собрались около ста фанатов. Все деньги (50 тысяч рублей) на установку доски собрали поклонники Янки из разных стран мира.

В 2017 году появилась инициативная группа, которая пытается превратить дом в музей Дягилевой и сибирского рока

Новосибирский гид Андрей Поздняков, который среди прочего водит экскурсии и к дому Янки, рассказал «Медузе», что в начале октября в Новосибирск приехал его знакомый, писатель из Владивостока Василий Авченко. Поздняков отвел писателя к дому на Ядринцевской улице и рассказал, что тот все еще находится под угрозой сноса, а на его месте может появиться многоэтажка; Авченко это возмутило.

18 октября Авченко написал пост в фейсбуке, в котором призвал всех желающих присоединиться к движению за спасение дома. «Новосибирск — это все-таки не Москва и не Питер. Здесь не так много мест, связанных с именами людей не локального масштаба. Это не просто дом, это не случайное место. Мы же все росли на русском роке, и то, что называют сибирским панком, было очень важным направлением в этой музыке. Янка Дягилева — одна из культовых фигур», — сказал Авченко «Медузе».

Сейчас организаторы движения в защиту дома собирают подписи через фейсбук и петицию на Change.org (под ней подписались примерно 30 человек), эти обращения они намерены отправить в новосибирскую мэрию и правительство Новосибирской области. Андрей Поздняков рассказал «Медузе», что он уже заручился поддержкой нескольких новосибирских художников и музыкантов. Кроме того, движение за сохранение дома поддержал депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов; он намерен также обратиться по этому вопросу к новосибирским властям.

Поздняков и Авченко рассчитывают, что им удастся добиться того, чтобы дому на Ядринцевской улице был присвоен статус памятника и угроза сноса была бы исключена. «Дом нужно исключить из списка на снос и хотя бы немножко привести в божеский вид. Ну, а следующая инициатива — создание музея сибирского рока или сибирского панка. Но прежде всего дом нужно просто уберечь», — подчеркнул Поздняков.

Новосибирские власти не против изучить вопрос, но в плане развития города на месте дома — деловой центр

Организаторы сбора подписей говорят, что пока ни один застройщик официально не заявлял, что планирует строительство на месте дома Янки Дягилевой. Судя по кадастровой карте Новосибирска, земельный участок не передан ни одной строительной компании. Вместе с тем, судя по генеральному плану развития Новосибирска до 2030 года, дом № 61 на Ядринцевской относится к «общественно-деловой зоне», то есть деловому центру города. Кроме того, многоэтажные здания возведены рядом с домом Дягилевой уже сейчас; например, прямо по соседству с ним располагается 13-этажный бизнес-центр.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локотя Артем Роговский сказал «Медузе», что мэрия в курсе движения за спасение дома. Он также передал аудиозапись, на которой мэр Локоть говорит новосибирским журналистам, что намерен «дать поручение разобраться в ситуации вокруг дома на Ядринцевской». На этой же аудиозаписи Локоть признался, что никогда раньше не слышал о Янке Дягилевой: «Мне очень стыдно, я не очень ориентируюсь в именах и музыкальных направлениях. Сделайте скидку на мое музыкальное воспитание, оно, видимо, не поспевает за современной модой».