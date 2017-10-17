История американского сержанта, который пять лет провел в плену у талибов. Трамп призывал расстрелять его за дезертирство

Военный трибунал в штате Северная Каролина 16 октября рассматривал дело сержанта Боу Бергдала. Он воевал в Афганистане и провел пять лет в плену у талибов, а в 2014 году был обменян на пятерых заключенных из Гуантанамо. В плен солдат попал после того, как самовольно покинул место службы; на трибунале он признал вину в дезертирстве. История Боу Бергдала была одним из ключевых сюжетов в ходе американской предвыборной кампании 2016-го: Дональд Трамп называл сержанта предателем, которого следует расстрелять. Теперь Бергдалу грозит пожизненное заключение.

Боу Бергдал попал в плен к талибам в июне 2009 года. 501-й парашютно-десантный полк, в котором служил Бергдал, находился тогда в Афганистане. Боевики схватили сержанта вскоре после того, как в ночь на 29 июня он самовольно покинул боевое охранение, в составе которого нес службу. В плену Бергдал провел пять лет; по его словам, большую часть этого времени его держали в клетке и подвергали пыткам. В 2014-м он вернулся в США — пленного сержанта обменяли на пятерых талибов, содержавшихся в американской тюрьме в Гуантанамо.

Операцией по поискам Бергдала из плена руководил Майкл Флинн — генерал, ставший советником по национальной безопасности Дональда Трампа и вскоре уволившийся, поскольку стало известно о его тайных встречах с российскими дипломатами. В ходе поисков пропавшего сержанта несколько американских солдат получили ранения. В интервью британскому документалисту Шону Лангану, который снимает фильм о Бергдале (в 2008 году Ланган попал в плен к той же группе талибов, которые удерживали сержанта), Флинн заявил, что уверен: Боу Бергдал оставил часть с намерением присоединиться к боевикам.

В 2014 году Fox News сообщил, что Боу Бергдал «стал воином ислама». В материале телеканала со ссылкой на секретные документы сообщалось, что сержант добровольно вступил в ряды боевиков, принял ислам и стал моджахедом. Бергдал категорически отрицает эти обвинения. По его словам, он покинул пост, чтобы найти других американских военных и пожаловаться на командира своего взвода, который «съехал с катушек». В материалах трибунала содержатся свидетельства, что Бергдал дважды пытался сбежать от талибов, за что подвергался дополнительным пыткам.

История Бердгала — важный сюжет предвыборной кампании 2016 года. Президент Барак Обама, отдавая распоряжение об обмене Бергдала, заявил, что мотивы дезертирства не имеют значения. При этом республиканская партия раскритиковала решение обменять сержанта на пятерых талибов. Главное контрольное управление США постановило, что Обама не сообщил Конгрессу всех обстоятельств пленения Бергдала. Кандидат в президенты Дональд Трамп в ходе нескольких выступлений называл сержанта предателем, которого следует расстрелять. В интервью Шону Лангану солдат заявил, что после таких заявлений верховного главнокомандующего не верит в справедливый суд.

На трибунале 16 октября Боу Бергдал признал обвинения в дезертирстве и нарушении дисциплины в условиях боевой обстановки. Он также согласился, что, оставив пост, подверг опасности своих сослуживцев. По первой статье ему грозит до пяти лет тюрьмы, по второй — лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. При этом Майкл Флинн считает, что сажать Бергдала в тюрьму было бы несправедливо. «Да, в плен к талибам он попал по собственной воле, но в Афганистан его отправили мы», — заявил отставной генерал. Приговор Боу Бергдалу должны вынести 23 октября.