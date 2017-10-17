Facebook купил приложение для опросов, которое существует всего два месяца. Что это такое?

Компания Facebook объявила 16 октября о покупке мобильного приложения tbh. Это приложение существует чуть больше двух месяцев, но уже привлекло несколько миллионов пользователей — в основном американских школьников. «Медуза» рассказывает, что такое tbh.

Приложение tbh позволяет пользователям отвечать на вопросы о своих друзьях. Например, такие: «Кто лучший гость на вечеринке?», «Чья настойчивость вызывает восхищение?», «Кто может стать поэтом?»

Под каждым вопросом пользователь видит список из четырех имен, взятых из его списка контактов. Тот, кого он выбрал, получает уведомление — что-то вроде «вашей настойчивостью кто-то восхитился». Приложение анонимное, поэтому кто именно подумал так о вас, узнать нельзя.

i love the tbh app pic.twitter.com/6jrp5JkSD6 — pay10 (@pay_da_bills) September 13, 2017

В сентябре о tbh писал Techcrunch: издание отмечало, что, в отличие от других анонимных приложений, это не используется для издевательства над людьми. Все благодаря тому, что в tbh нельзя ввести свой текст — пользователи только отвечают на предложенные им вопросы. Чтобы они не проводили в tbh слишком много времени, в нем есть ограничение — в течение часа можно ответить не больше чем на 12 вопросов.

Приложение появилось в App Store в начале августа, с тех пор пользователи ответили на миллиард вопросов. tbh доступен только в трех десятках штатов США (и недоступен в России), но его уже скачали пять миллионов раз. Ежедневная аудитория приложения — 2,5 миллиона человек.

📥 Introducing DMs on tbh. Slide on in. pic.twitter.com/ZLBNzbcUW3 — tbh app (@thetbhapp) October 10, 2017

Сумма, за которую Facebook купил tbh, не раскрывается. По данным Techcrunch, это меньше 100 миллионов долларов. Четыре основателя приложения перейдут на работу в Facebook, но продолжат развивать tbh, используя инфраструктуру компании.

Издание перечисляет преимущества, которые получит быстро растущее приложение от сделки: его создателям не придется думать о привлечении средств; за тем, чтобы серверы не падали от нагрузки, теперь будут следить инженеры Facebook; приложение получит доступ к защите от спама и модерации контента; наконец, tbh с помощью Facebook сможет выйти на международный рынок.

То, что Facebook решил купить tbh, а не клонировать приложение, — удивительно, учитывая предыдущие попытки компании Марка Цукерберга «зацепить» рынок юных интернет-пользователей.

Facebook just acquired tbh 💰 pic.twitter.com/G7kxYqERlB — Niv Dror (@Nivo0o0) October 16, 2017

Объясняя продажу tbh, его основатели рассказали, что они «делят [с Facebook] одни и те же ценности, связанные с объединением людей через позитивные эмоции». Журналист The Verge Кейси Ньютон написал более реалистичную версию их заявления: «Когда мы встретились с Facebook, мы поняли, что они могут целиком воссоздать наше приложение за одни выходные».

“When we met with Facebook, we realized they could replicate our entire app in a weekend” pic.twitter.com/f64SdbkHyB — Casey Newton (@CaseyNewton) October 16, 2017

Сайт tbh недоступен из России и Латвии — при попытке зайти на него появляется сообщение об ошибке, в котором говорится: сервер «настроен, чтобы блокировать доступ из вашей страны».