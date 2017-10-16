Умер актер Дмитрий Марьянов. СК начал проверку скорой помощи

Актер Дмитрий Марьянов, известный по ролям в фильмах «Выше радуги», «День радио», «День выборов» и российских сериалах, умер 15 октября 2017 года. Ему было 47 лет. После его смерти появились сообщения, что врачи скорой помощи отказались ехать на вызов. «Медуза» рассказывает, что об этом известно и что неизвестно.