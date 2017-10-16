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Умер актер Дмитрий Марьянов. СК начал проверку скорой помощи
Владимир Бертов / Интерпресс / ТАСС
Актер Дмитрий Марьянов, известный по ролям в фильмах «Выше радуги», «День радио», «День выборов» и российских сериалах, умер 15 октября 2017 года. Ему было 47 лет. После его смерти появились сообщения, что врачи скорой помощи отказались ехать на вызов. «Медуза» рассказывает, что об этом известно и что неизвестно.
Что известно
- Марьянов плохо почувствовал себя на даче у друзей в подмосковной Лобне. Друзья позвонили в скорую помощь, где, как выяснил связанный с «Лайфом» телеграм-канал Mash, заявили, что «сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно».
- Друзья актера пытались довезти его до больницы в Лобне. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, им пришлось остановиться на посту ДПС из-за сложной дорожной обстановки и снова вызвать скорую. Бригада приехала и в сопровождении полицейских отвезла Марьянова в больницу, но спасти его не удалось.
- Подмосковный Минздрав подтвердил, что у скорой помощи 15 октября была повышенная нагрузка. Но в ведомстве отрицают, будто диспетчер сказал, что врачей придется ждать долго. В пресс-службе подмосковного Минздрава заявили, что друзья Дмитрия Марьянова сами отказались от вызова через четыре минуты после звонка. По словам главы ведомства Дмитрия Маркова, это произошло через 10 минут.
Что неизвестно
- Какова причина смерти Дмитрия Марьянова. Его представитель Алевтина Кунгурова заявила, что это станет ясно после медицинского заключения. По неофициальной информации ТАСС, у артиста оторвался тромб. «Комсомольская правда» сообщала, что Марьянов жаловался на боли в спине и ноге.
- Действительно ли врачи не могли приехать на дачу. Следственный комитет занялся проверкой того, как сработала скорая помощь.
- Когда и где пройдут похороны.