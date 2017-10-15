«Наша судьба — это наше счастье. Это не горе» Разговор Серебренникова и Сокурова. Фрагмент книги «Диалоги с Сокуровым»
«Обтрыйтая библиотека»
В начале ноября 2017 года петербургский книжный магазин «Подписные издания» и проект «Открытая библиотека» выпустят книгу «Диалоги с Сокуровым». В книге собраны беседы российского режиссера со многими выдающимися современниками — Светланой Алексиевич, Людмилой Улицкой, Нютой Федермессер, протиереем Алексеем Уминским — об истории России, Русской православной церкви, Европе, культуре и политике. «Медуза» публикует разговор Сокурова с Кириллом Серебренниковым о тоталитаризме, состоявшийся в марте 2016-го.
«Здесь начинается тоталитаризм»
Диалог Александра Сокурова и Кирилла Серебренникова состоялся в рамках проекта «Открытая библиотека: диалоги» в библиотеке им. В. Маяковского 26 марта 2016 года
Николай Солодников: С большой радостью представляю Александра Николаевича Сокурова и Кирилла Семеновича Серебренникова. Мы будем говорить о тоталитаризме. Кирилл, не так давно ты дал большое интервью порталу Delfi и среди прочего говорил о советском прошлом, вообще о прошлом, которое нас не отпускает, не дает нам двигаться вперед, заставляет нас бесконечно рефлексировать и топтаться на месте. Но я думаю, что есть огромное количество людей, для которых память, в том числе память о советском прошлом, — это тот институт, который заставляет их оставаться людьми, как они считают. Ты можешь еще раз сформулировать свое отношение к прошлому, советскому прошлому?
Кирилл Серебренников: Это не вполне корректный вопрос. Советское прошлое — оно очень разное. Одно — в двадцатые годы, другое — в тридцатые, далее война, послевоенные годы… Все это разное прошлое. У каждого свое советское прошлое. Я помню уже черненковское: упадок Советского Союза, развал, помню, как меня ребенком в Ростове-на-Дону посылали отоваривать карточки продуктовые в магазин. Их было очень много: на сахар, на водку, на какую-то еду… Было много-много-много разных бумажечек. И я стоял в этих очередях. Это была какая-то норма жизни.
Не хочется ныть. Хочется из прошлого доставать только то, что нужно для жизни, что делает тебя сильным. Хочется не доставать то, что делает тебя слабым и убогим. Этого полно в любом прошлом: в прошлом любой страны, в прошлом любого человека. В жизни каждого человека, как и в жизни любого огромного организма — страны, — есть скелеты в шкафу, есть темные страницы, есть вещи, которые мы не хотим проговаривать, потому что стыдно. Каждому из нас, сидящему в этом зале, каждому из людей когда-нибудь было стыдно за то, что он сделал. И значит ли это, что мы все — мерзавцы? Нет. Я неправильно сказал, сделал что-то нехорошее, потом за это было стыдно. Значит ли, что нам надо жить этой мукой бесконечно?
Свойство памяти и свойство человеческой природы в этом являются удивительными: человек преодолевает фрустрации. Вся жизнь человека, все, что он делает, нужно для того, чтобы преодолеть, забыть про эти скелеты в шкафу.
Солодников: Не забываются ли вместе с этими скелетами в шкафу какие-то вещи…
Серебренников: Забываются.
Солодников: У нас самолет разбился в Ростове. Кто-нибудь утром просыпается с этой мыслью, кроме тех людей, у которых родственники погибли? Нет.
Серебренников: Почему нет? Лента…
Солодников: В ленте новостей нет института памяти.
Серебренников: Есть лента фейсбука, она очень активно реагирует на эти вещи. Понимаешь, ты тоже сейчас совершаешь какой-то акт тоталитаризма, заставляя всех одинаково переживать прошлое, одинаково по поводу него рефлексировать, доставать оттуда какие-то одинаковые матрицы и по ним строить свою будущую жизнь. Каждый живет по-своему, и мне, как человеку, который занимается театром, кинематографом, интересна частная жизнь, персональная, очень личная. Экстраполировать ее на страну не всегда получается. Многое очень зависит не от «-измов», а от поступков, простых поступков простых людей.
Солодников: Александр Николаевич, вы говорили о том, что для вас в прошлом существует энное количество вещей, явлений, фрагментов истории, которые вам чрезвычайно дороги. Какая часть советской истории вам дорога? К чему вы обращаетесь? По чему вы скучаете сегодня? Что для вас является поддержкой, несмотря на то что с вами, как с творческой личностью, происходило в советское время?
Александр Сокуров: Да, злой памяти меньше. Я был окружен хорошими людьми. И вообще я создан не по образу и подобию Божьему, а по образу людей, которые в какой-то момент всегда помогали мне. Кто-то, с кем я работал на телевидении. Кто-то, с кем я учился сначала в университете, потом во ВГИКе. О жизни, которая в прошлом, в общем, грустное впечатление, но люди хорошие там были. И этих хороших благородных людей было намного больше, чем вижу я вокруг себя сегодня.
Я видел много верных людей, которые не боялись, несмотря на то что со мной или вокруг меня происходило, поддерживали меня. Я помню общество, которое было жестко поляризовано, была линия фронта четкая и определенная, и мы очень хорошо знали, кто с одной стороны окопов, кто с другой стороны окопов. И те, кто проигрывал, когда начиналась перестройка, — я имею в виду рядовых или, может быть, не совсем рядовых членов коммунистической партии, — они проигрывали открыто: они потом исчезли, эти люди, занимавшие какие-то посты, растворились. А оказалось — они по-прежнему остаются у власти, по-прежнему остаются в обществе и от общества никуда не уходили.
Но общество четко поляризовано было и четко было разделено, не на половины, конечно, — это были разные по пространству, по количеству люди. Мне нравилось это общество, оно нравилось мне больше, чем затаенное, готовое взорваться и во многом абсолютно униженное, разрушенное сегодняшнее общество, которое политически дисквалифицировано и социально дисквалифицировано. Результатом политики — осмысленной или инерционной, как иногда бывало в действиях компартии, — явилась поляризация, которую они создали какими-то определенными усилиями. Это было честно. Трудно в этом сознаваться. Поляризации сегодня нет. Сегодня есть некий анархический способ организации общества, которое может в любой момент взорваться, и никто не знает — и я не знаю, — кто из людей, которые вокруг, на какой стороне в этой борьбе окажется. А борьба предстоит, конечно. И идет, конечно.
Солодников: Кирилл, ты понимаешь то, о чем говорит Александр Николаевич? Характеристикой тоталитарного общества является прозрачность человека. Он прозрачен: он либо такой, либо такой. А в сегодняшнем современном мире любое общество — российское общество, европейское общество — тоталитарно.
Сокуров: Позвольте, но если так, то существуют ли не тоталитарные общества? Когда у нас происходили крушения, перемены, изменения уклада жизни, всякого рода политических институций — как-то было тревожно. Но я никогда не верил, что изменения, которые в Советском Союзе начались, а потом в России, — необратимы. Я уверен, что все еще может вернуться. Абсолютно все, что было, может вернуться — и тоталитарное истребление народа, и лагеря, и так далее. Все это может вернуться. И однажды сказал это Борис Николаевич Ельцин.
И сейчас, поездив по миру, посмотрев, что происходит — не только в нашем отечестве, — я не вижу государств демократических, и я не вижу не тоталитарных систем. Я их не вижу. Я не знаю ни одной страны, где не было бы признаков затаенного тоталитаризма — согбенного народа. Встречаясь в последнее время очень много с журналистами на Западе, я систематически встречаю: «О, Александр, об этом говорить нам не разрешают!», «Ой, об этом говорить нельзя!», «Ой, это у нас не напечатают». Этого не было лет пять-шесть назад, ну, может быть, восемь. Все сказанное могло быть напечатано.
Мне не известно ни одно государство в основе своей без тоталитарной тенденции или затаенной тоталитарной энергии, которая всегда внутри народа. В нашем народе она превалирует. У французов меньше чуть-чуть. У итальянцев тоже достаточно много. Об остальных даже не говорю — португальцы и так далее… Это очевидно все.
Серебренников: Я как бы и соглашаюсь, и нет, потому что вполне ясно, из-за чего это происходит, в чем причина. Мы — и Европа, и Россия, и вообще весь мир — уже какое-то время назад вступили в период милитаризации, войны. В России достаточно внятно формулируют, с чем война… Или, может быть, наоборот, не вполне внятно формулируют — говорят о каких-то «врагах народа» или о «пятой колонне» — это такая все игра…
На самом деле мы чувствуем, мы понимаем, что идет эскалация насилия, и это насилие определяется теми вызовами, теми проблемами, тем напряжением, которое существует сейчас в мировой политике. Мы это можем анализировать бесконечно. Я тут небольшой специалист. Я понимаю, что проблема терроризма и прочие, которыми сейчас больна вся цивилизация, не могут просто так исчезнуть, это не может оказаться неким недоразумением — и мы завтра про это забудем. Это очень сильно влияет на все государственные институции, это очень сильно влияет на мобилизацию именно силовых интенций, именно силовых импульсов.
В России это происходит достаточно давно, потому что теракты в России начали происходить гораздо раньше, чем в Европе. Вы вспомните, начиная с двухтысячных все пятнадцать лет у нас не было года без терактов, у нас не было года без жертв. Недавно кто-то посчитал прямое количество жертв этих страшных случаев — под три тысячи человек: только прямые жертвы, не говоря уже о раненых, покалеченных, тех, чья жизнь и судьба изменилась после этого страшного случая и никогда не станет прежней.
Поэтому, разумеется, тенденция общемировая. И я с вами не вполне соглашусь, что сегодня мы видим в России некую атомизацию, некую анархию. Мне кажется, как раз сегодня происходит иное, происходит объединение народа вокруг власти, потому что люди интуитивно чувствуют, что их может защитить хоть что-то в мире, где нет стен, потолка, где в любой момент может что-то случиться. Мы задержали встречу на десять минут, потому что нашли какой-то пакет в туалете, и мы не знали, что это за пакет. Вот эти простые вещи и страшные вещи — они заставляют нас к кому-то бросаться за помощью. И эта помощь — государство. А куда еще?
Солодников: К разуму.
Серебренников: Разум нас не спасет от бомбы. От бомбы, которая тикает в туалете в пакете, спасет силовик, спасет человек, который обучен. А человек, который обучен, он с погонами, он работает на государство, он часть государства. Поэтому мы — не мы с Александром Николаевичем и с тобой, а люди, — мы все вместе интуитивно стараемся быть ближе к источнику силы и власти. В России это — государство.
Солодников: Александр Николаевич, тождественны ли понятия «сила» и «власть», к которым тянется человек, и понятие «безопасность» сегодня, когда говорят, что уезжает из страны большое количество людей на протяжении последних пяти лет? Люди же едут не за силой и властью, а за безопасностью?
Серебренников: Что важнее — свобода или безопасность?
Солодников: Нет, не свобода и безопасность — ты говоришь о власти и о силе.
Серебренников: Я говорю о том, что власть, которая является силой, безусловно имеет определенную ответственность. И у власти, когда она ощущает свою силу, начинает возникать огромное количество искушений. Потому что эта сила и это влияние на общество должны касаться безопасности жизни, инфраструктуры. Но как только власть начинает запускать свои руки в мои штаны, или открывать шкафы в моей квартире, или хочет контролировать, о чем я думаю, или не дает мне возможность проявить то, что я хочу, — вот здесь начинается «аларм», SOS… Здесь начинается тоталитаризм.
Нужно ли сильное государство? Нужно. Нужны ли люди, которые могут защитить нас от страшных вещей, которыми сейчас полон мир? Нужны. Но эти люди не должны учить меня, что говорить, а что нет, что думать, а что нет, какие песни петь, а какие песни петь нельзя. Вот здесь, мне кажется, граница. Эти люди в какой-то момент начинают говорить: мы вам не даем петь ваши песни, потому что эти песни влияют на безопасность.
Сокуров: Мне кажется, что власть и сила — не одно и то же. Одно не вытекает из другого. Бывает власть, как мы знаем, слабая. Бывает власть сильная. Я предпочел бы, чтобы она была разумная. Я предпочел бы, чтобы в России перестали говорить о том, что нам нужна сильная рука и сильная власть, а люди стали бы говорить, наконец: нам нужна умная власть. У нас никогда этого не было, как мне кажется.
Вот вопрос гораздо значимей: почему в России не хватало энергетики, не хватало интеллекта, не хватало какой-то процедуры, которая приводила бы к власти разумных людей? Как японцы говорят: что надо просить у Бога? Ничего не просите, просите разума. Если мы начнем говорить, что власть — это разум, тогда власть будет правильно понимать, что происходит в мире в контексте взаимоотношений христианского и мусульманского мира, тогда власть правильно проанализирует процессы внутри мусульманского мира и поймет, что надо делать. И она признает, что грядет исламская мировая революция. Но этого анализа нет, открытого интеллектуального процесса, в который включилось бы значительное число людей, — нет. Ведь мы обучаем власть, и власть обучает нас через наши же собственные институты. Если мы не доверяем именно с этой точки зрения парламентариям нашим, политикам нашим, каким-то экономистам нашим — начинается тревога, начинаются разговоры: ну-ка давайте нам сильную власть, она заглушит и наши протесты, и этот процесс разрушения собственно власти. Власть сильная — одновременно синоним разрушения. Сильная власть разрушает, она не рождает гармоничного государства, справедливого и любимого государства, любимой страны. Сильная власть не позволяет стать стране любимой страной.
Я, конечно, в данном случае апеллирую к настроениям молодых людей, которые хотят любить Россию, которые хотят любить Петербург, которые хотят любить наше время. Но они не хотят видеть неразумное, разнузданное государство, они не хотят видеть проблемы с пенсионерами, они не хотят видеть деструкцию в развитии городов, они не хотят видеть разрушающуюся систему образования, отсутствие системы самообразования, просвещения. Они не формулируют это точно, окончательно, но интуитивно они так чувствуют. Поэтому для меня вопрос только так может быть поставлен, даже не вопрос, а тезис: власть должна быть разумной. Вот это мне кажется очень важным.
Солодников: Сьюзен Сонтаг сказала: «Коммунизм — это фашизм с человеческим лицом». Сегодня после книг, в частности, Светланы Алексиевич, после книг Виктора Астафьева понимаешь, что взгляд европейца на эту проблему — имеет место быть. Но одна ли правда в этом? Для тебя все-таки сегодня коммунизм и фашизм — одного поля ягоды или здесь вообще нет общего?
Серебренников: Я отвечу на этот вопрос, но расскажу сначала историю, иллюстрирующую пример разумного государства, потому что мне понравилась идея, к которой мы пришли в разговоре. Я в Штутгарте ставил оперу «Саломея». И предложил достаточно острое решение: давайте пророк Иоканаан будет мусульманин — мусульманский пророк, который на арабском языке рассказывает о том, что мир раз рушится. Певец пел, музыка Штрауса… А рядом артист, который читал текст Оскара Уайльда, переведенный на арабский язык. И дальше я узнаю следующее: кто-то из оркестра написал письмо в полицию, что на сцене готовится провокация, что и мы все не в безопасности, и зрители, потому что в любой момент могут прийти фундаменталисты или люди, у которых будут чувства оскорблены, — и они все взорвут, а мы боимся, сидим в яме и боимся. И это я узнаю после премьеры. Это важный момент.
Дальше происходит следующее. Приходит полиция, говорит: будьте добры, нам нужна видеозапись репетиции или прогона. Руководство театра говорит: конечно, пожалуйста, вот видеозапись. Они смотрят, вызывают нескольких экспертов. Эксперты садятся, слушают, смотрят и говорят: мы не видим признаков насмехательства над исламом, мы не видим самого момента провокации. И полиция говорит: значит, будет вариант «А». Руководство театра спрашивает: «Вариант „А“ — это что?» — «Вариант „А“ — это когда один переодетый полицейский будет присутствовать на каждом спектакле и смотреть по сторонам». Они говорят: «А что же значит вариант „Б“?» Они говорят: «Вариант „Б“ — это три переодетых полицейских». Окей.
И действительно, на каждом спектакле один переодетый полицейский присутствует в зале. Я об этом узнаю уже после премьеры и говорю: почему же вы мне не сказали? А руководство театра отвечает: наша работа — чтобы ты мог сделать такой спектакль, который хочешь, и это записано в нашей Конституции. Мы здесь все для того, чтобы художник имел право высказаться по полной программе, так, как он считает нужным. И государство в том числе это право гарантирует. Вот мы здесь для этого. Поэтому спокойно работай… Вариант «А».
Это к вопросу о разумности государства. Все живем на одной бомбе. Но у нас бы, наверное, при шли и сказали: все, закрыть, отменить, убрать — вы что, не знаете, где живете? Вы новости читаете? Все, не надо! В другом случае это было сделано невероятно деликатно, тонко, притом что Штутгарт — город, в котором на улицах количество беженцев и людей не немецкой, не арийской внешности зашкаливает, бросается в глаза. Это к вопросу о разумности государства.
Про коммунизм с человеческим лицом или с нечеловеческим лицом… Все, что я знаю о коммунизме, ужасно и отвратительно. Извращение главной идеи, которая была когда-то кем-то произнесена о том, что все люди братья… То, во что эта идея у нас мутировала, вызывает во мне омерзение, ужас и сочувствие тем людям, которые стали жертвами этой коммунистической идеи. Люди, которые были носителями этой идеи, — безумно интересны, как интересны любые маньяки, убийцы, фанатики…
Солодников: А кто эти люди, которые несли гвоздики к могиле Сталина, к Кремлевской стене?
Серебренников: Это случай социальной психиатрии. Люди несут цветы не потому, что они коммунисты. Они несут каким-то своим предкам, они несут людям, которые хорошо жили при Сталине. Моя семья не пострадала во все страшные сталинские годы, потому что все мои предки были чекистами. Они принесли в Западную Украину коммунизм. Их именами были названы улицы, у них руки были по локоть в крови… То есть мои предки все связаны с органами госбезопасности. Наша семья в полном шоколаде при всех этих режимах.
По каким-то причинам так случилось, что мы оторвались от всего этого. Мой дедушка, кинорежиссер, который окончил ГИК (еще был не ВГИК, а ГИК), ученик Довженко и Эйзенштейна, про Эйзенштейна говорил: «Это контра. Контра — не наш. А Довженко — наш». И когда в Молдавии началась перестройка, он говорил: «Раздайте коммунистам пистолеты, мы будем от этой контры отстреливаться». И мы бились с ним насмерть и не разговаривали годами, потому что он ненавидел Тарковского, просто онтологически. А я его любил… И здесь мы не могли договориться ни на чем. У меня с этой идеей эстетические разногласия.
Солодников: Точка. Александр Николаевич.
Сокуров: Как тяжело… Я так заслушался Кирилла… На Кавказе я часто сталкивался с людьми своего возраста и много старше. И возникали разговоры о таких моральных проблемах или о проблемах патриотизма, защиты от кого-то. И часто пожилые люди говорили: если мой сын, молодой человек, станет предателем, что-то совершит такое, я откажусь от него — вон из дома, я тебя больше не знаю. И я часто на пространстве северокавказском от людей, живших там, это слышал. Я, кажется, рассказывал: у меня был разговор с пожилой женщиной-чеченкой, удивительным, чудесным совершенно человеком. Мы в развалинах ночевали, и они там были, семья, только женщины, потому что мужчины-чеченцы, даже когда жили в развалинах, выбирали себе место потеплее. Мы ночами разговаривали, и эта женщина мне сказала: «Вы знаете, я на вас, русских, удивляюсь». — «На кого на нас, русских?» — «На ваших женщин русских». — «В чем же предмет вашего удивления?» — «А то, что во время войны (этот разговор происходил, когда уже затихло) мы видели много русских женщин, которые, замотавшись в платки, нищие совершенно, грязные, ползали по нашей земле, искали своих сыновей». — «И в чем же здесь скверна?» — спрашиваю я ее. А она говорит: «Вы знаете, чеченская женщина не поедет вот так искать своего сына. Если он выбрал уделом своим воевать, значит он воин, и он воюет, он должен прийти с победой или погибнуть там, где он воюет. А унижаться, тратить сердечные силы, разыскивать его, из ям вытаскивать, в которые мы их сажаем, или могилы искать, разрывать эти могилы, тело родное вывозить в Россию… Мы никогда не стали бы это делать…»
Конечно, в этом есть особенность. Мы-то… как бы это сказать точнее… мы склонны при анализе какого-то социально-исторического процесса делать вид, что этого не было, и делать вид, что это не часть нашей жизни. Ты совершил преступление против рода, против села, против государства, против веры — пошел вон! Больше ты порог моего дома не переступишь. Это говорится, как правило, мужчинам, молодым людям, которые ошибаются, оказавшись в сложной ситуации военной и так далее… Пошел вон! А если перед нами не мальчишка, не солдатик этот, попавший в плен не по своей вине, а отечество наше — это еще один случай.
Мне иногда приходится заниматься судьбами людей, которые или в заключении находятся, или которых могут посадить. Как правило, это несправедливая процедура, несправедливое заключение. И приходится разговаривать с женщинами, сыновья которых совершили тяжкие преступления — убили. Понимая всю тяжесть содеянного, ни одна из них не отказалась от своего преступного дитя.
Я это говорю не для того, чтобы противопоставить русских и кого-то, я совершенно не это имею в виду. Все же я с течением времени — это только личное ощущение — стал ценить вот это мужество не выбрасывать, не отказываться, не выпихивать из жизни, из времени то, что было. Потому что абсурдно это. Да, социализм на территории нашей страны был. Да, это оказалось расплатой за бездарность Дома Романовых, за бездарность Церкви нашей, которая срослась с властью, а потом поощряла власть, благословляла, например, походы на тот же Кавказ, когда священники благословляли тяжелейшие действия нашей армии, когда вырезались и уничтожались целые аулы со всем населением, мужским, женским — не важно. Грехи отпускались эти. И накопление необратимого, необратимой этой глупости, постепенно неизбежно привело к тому, что появилось триумфальное шествие советской власти. Миллионы людей хотели как можно скорей избавиться от кошмара, свидетелями которого они были. Как сказано у одного писателя: миллионы людей сидели по берегам Волги — голодные, бездомные, в абсолютно озверевших от бедности селах, а по Волге шли богатые баржи и пароходы, и везли они и питание, и хлеб куда-то в Европу. Мы с жизнью своей пренебрегли государством и на родом донельзя.
Затем, когда появилась хоть какая-то иллюзия на возможность изменить это положение, не нашлось той силы, которая смогла бы гуманитарно возглавить это политическое настроение. Настроения были политические: сменить, сменить, сменить немедленно, необратимо — сменить! Сменить эту страшную разницу в уровнях жизни, страшную разницу в возможностях, в праве жить — кому-то можно там жить, кому-то нельзя там жить и так далее. Имущественный этот уклад, конституционные нормы всякие-всякие, неумение работать с молодежью, которым так же отличалось, как и нынешнее, правительство Николая Второго…
Нам нужно принимать этот социализм таким, какой он был, к сожалению. Что же мы будем отворачиваться, куда нам от этого деваться? Совсем не потому, что наши предки в этом виноваты или не виноваты, а просто не надо забывать, что идея справедливости, равенства — она не русская. Она, конечно, европейская. Но никто на практике не хотел испробовать, что же такое социализм, это самое равенство. Никто не решался, ни один народ, ни одна политическая структура, никто и никогда и шага бы в эту сторону не сделал. Только мы, только на нашем пространстве, только от крайнего совершенно положения и состояния, в котором находи лисьмиллионы людей на этой огромной территории, — только мы прыгнули в социалистическое море. Русские и евреи. А дальше — как могли.
Как в свое время отказались от православной Церкви: миллионы людей разбивали лбы в церквях, так эти же миллионы пошли грабить, истреблять, расстреливать священников, руки которым целовали. Как припадали к рукам первых секретарей обкома, так и отказались от этих рук… Но, правда, коммунисты оказались половчее по сравнению с администрацией монархического строя — остались в жизни и по-прежнему руководят обществом, извлекли какие-то уроки. Посмотрим, что дальше будет, когда есть практика за спиной вот такая. Надо внимательно следить за этим.
Серебренников: Я сегодня то, о чем вы говорите, то, о чем мы сегодня размышляем, воспринимал бы как богатство. Страшная история России XX века и те шрамы, раны — это такой невероятно богатый опыт! Это такая мощь, такие высоты и такие падения! Это такой нарощенный, приобретенный опыт. Я хотел бы так к этому относиться. Мне очень жалко, когда сегодня пропаганда убирает какую-то часть истории, делает вид, что этого нет. Потому что это все равно что спрятать, извините, яйца Фаберже и сказать: вы знаете, мы не будем их показывать, потому что… Это все ценность. 1937 год — это ценность.
Я понимаю, что подобная фраза, вынесенная в заголовок, звучит сейчас лексически чудовищно. Тот опыт, тот страшный, кровавый, человечески кошмарный опыт народа должен, по идее, родить внутри некий антидот, антивирус — а он почему-то не рождает. Или рождает, но он где-то еще там спит. Знаете, у нас все эти бациллы где-то спят. То есть те обстоятельства, которые сейчас вокруг нас, не позволяют этим бациллам бороться с новыми вирусами. Во всяком случае, я воспринимаю все, что с нами произошло, все, что произошло с моей жизнью, все, что произошло с жизнью страны, как невероятную ценность. И мне ужасно обидно, когда про эту ценность сегодня придумывают легенды, что-то врут или, для каких-то своих целей, пытаются вырезать страницу, которая не очень нравится современной пропаганде. Поэтому давайте воспринимать это все-таки как счастье. Наша судьба — это наше счастье, это не горе.
Солодников: Я хочу продолжить разговор о Европе. Вот смотрите: Париж, Брюссель… Сегодня читаешь европейскую прессу, смотришь телевидение — люди не знают, что с этим делать. Нет ответа, никто не понимает…
Серебренников: Ответ есть. Они не идут на то, на что хотят толкнуть их эти мерзавцы. Эти мерзавцы хотят изменения концепции европейской жизни… Люди должны испугаться, люди должны ввести репрессивные законы, люди должны лечь на пол и ждать смерти. А французы говорят: а нам на вас наплевать — пили вино в кафе и будем пить вино в кафе. Всех не перевешаешь. Мне эта позиция, такая панковская, ужасно нравится. Картинки видели, как «Писающий мальчик» писает на терроризм? Да мы на вас писать хотели, понимаете? В этом есть шик.
Солодников: А вам это нравится, Александр Николаевич?
Сокуров: Шик-то в этом есть… Уж это-то точно есть. А что с остальным делать? Мне кажется, нужно просто пытаться понять, что вообще происходит, что это такое. В моем представлении — это новая или не новая, а обширная религиозно-политическая революция. Это, конечно, мусульманская революция. Здесь можно провести очень много аналогов с тем, что было у нас в 1917 году, когда шла большевистская революция. Сколько ни пытались Советский Союз задавить, молодую республику Советскую, всякими методами — военными, экономическими, — ничего не получилось, потому что внутри идея была, — по крайней мере, так людям казалось. И идея не самая плохая, прямо скажем. Другое дело, что на практике она привела к противоположному. Равенство греховно.
Насколько я понимаю, основной протест — я так это называю — части мусульманской молодежи заключается в этом: мир, который вы построили, вы создали, нам не годится, позвольте нам создать свое, так сказать, джихадистское государство…
Серебренников: Революция бедности.
Сокуров: Нет, нет, нет, не бедности. Если бы это было так, то было бы все просто. А — оставьте нас в покое, дайте нам найти свое божество, дайте нам построить свою гармонию и так далее… Но опасность заключается в том, что за пределы территории, где, может быть, можно было бы построить эту систему, эти люди пойдут решительно, со страстью и клинками, потому что есть внутренняя религиозная ненависть. Это для меня очевидно, я это вижу. Непримиримость — я это вижу. Несовпадение моральных принципов — я это очень хорошо вижу. Как и все вы видите. Конечно, нужно действовать по уму. Но нельзя проявлять слабость, на мой взгляд. Конечно, нужно относиться к этому именно как к тяжелейшему идеологическому столкновению западной цивилизации и цивилизации мусульманской. Часть мусульманского населения России тихо наблюдает за этим процессом и очень осторожно высказывается по каким-то конкретным случаям. Эта часть мусульманского населения еще не сказала свое слово.
Я недавно был в Дохе уже второй раз, это Катар. Смотрел, как там живут люди, как складываются отношения с молодежью, как культурные институты существуют, как государственные институты существуют. И я обратил внимание, что они захотели и построили государство на своих принципах. Я уверен, что в конце концов и Европа, и Россия согбенно пойдут на переговоры. Понимаю, что я сейчас произношу что-то совсем негодное, что-то совсем неправильное, но когда речь идет об идеологии, надо постичь идеологию, понять ее и установить некие границы. Эти границы нужно установить в первую очередь в России. Почему? Потому что нарушения Конституции и сращивание Церкви с государством — самая опасная тенденция. Я православным могу быть где угодно, хоть на Северном полюсе. Но Россия — как моя родина — именно здесь. Именно по религиозному принципу эту страну можно разрушить, разнести ее в куски. Потому что, когда с самого начала не происходит дискуссии по религиозным догматам, обратного пути нет, дальше начинается война.
Дискуссия сложная, дискуссия тяжелая, она требует времени, она требует, чтобы переговорщики были и со стороны христианского, и со стороны мусульманского мира, с хорошим знанием истории и с хорошим знанием того, что нас объединяет, что у нас общего, в том числе в той самой религиозной идеологии. Если мы продолжим сращивание православной Церкви с государством, все придет опять к тому, к чему пришло в 1917 году. Ни в коем случае нельзя политизировать Церковь, допускать Церковь к политической практике. Это опасно, это страшнее любой ядерной бомбы, это необратимо. За разрушением религиозного равновесия начинается или гражданская, или религиозная война. А религиозная война будет гораздо более жестокой, чем гражданская. Там-то уж совсем не будет никакого хода ни вправо, ни влево, ни назад — только через смерть. К окончательной поработительной победе сильного.
Серебренников: Я читал ваши размышления на этот счет и ценю их — и не соглашусь с вами здесь во многом. Вы про это много и подробно размышляли, и писали, и говорили — я буду это делать прямо сейчас, потому что у меня никогда не было возможности про это высказаться. Я эту проблему, этот вопрос вижу все-таки совершенно нерелигиозным. Вообще религия и Церковь — это такая надстройка, это окраска, это — как, с помощью чего одна сторона предъявляет какие-то претензии другой стороне.
Я все-таки думаю, что это революция бедности. Мир устроен невероятно несправедливо. Есть небольшая территория, где люди, по понятным совершенно причинам, живут невероятно богато, имеют огромные блага… Они построили высокотехнологичную цивилизацию, жизнь вокруг себя. И есть огромные территории, населенные огромным количеством людей, где люди живут в чудовищных условиях. Этот мир не может существовать в таком виде, это невозможно. В 1990-е годы я был в одной квартире: человек, который разбогател, купил квартиру в высотке сталинской и отделал ее по последнему слову техники: мрамор, итальянская сантехника… Тогда еще ничего этого не было. Но только из крана текла все время ржавая вода, а в подъезде в моче сидели бомжи, и надо было к этому мрамору идти через все это… Мир устроен, как этот дом. Нельзя сделать счастье на маленькой территории, нельзя окружить себя забором, нельзя сделать вид, что ничего не происходит, что у тебя тут интернет, Wi-Fi и все, а что там — нам плевать. Это когда-нибудь к тебе придет.
Сокуров: Кирилл, простите, вы где-нибудь в арабских странах бывали?
Серебренников: Бывал.
Сокуров: Сегодня уровень жизни в значительном числе регионов в России существенно ниже, чем уровень жизни в тех бедных районах в арабских странах, о которых вы только что так пламенно говорили. И очень многие люди из тех, кто сейчас входит в эту вооруженную процедуру, вот в этот самый запрещенный ИГИЛ (справедливо запрещенный, конечно), — это люди не из бедных семей.
Серебренников: А я, заметьте, не говорю об арабах. Я говорю о бедности. У этой войны может быть любая национальность.
Сокуров: О какой бедности вы говорите? О бедности где?
Серебренников: Люди, которые взрывали Францию, были вообще не из ИГИЛ, это были алжирцы, это были люди, которые там давно-давно живут…
Сокуров: В том числе и во Франции. Так о какой же бедности вы говорите?
Серебренников: Они чувствуют несправедливость. Понятно, что их подзуживают, понятно, что есть люди, которые используют эту ситуацию для эскалации насилия…
Сокуров: Мне кажется, вы не очень глубоко исследовали эту историю.
Серебренников: Может быть, я не прав, но я вижу это таким образом. Мне кажется, что мир устроен несправедливо и что религия — это всего лишь то, с помощью чего бедность будет бороться с богатством, с помощью чего бедность будет это богатство взрывать. Точка.
Солодников: Друзья, перейдем к вопросам из зала.
ВОПРОС: Вы упоминали юношу, который пытается любить родину. Мне сейчас двадцать три года, пару лет назад я окончил университет. И я очень хочу любить родину, но она постоянно говорит: не надо, ты мне не нужен. Такое чувство, будто есть касты: те, кого родина хочет любить, и все остальные… Что таким людям делать: бороться с этим или уходить в пассивную позицию, находить и принимать то, что в родине все-таки стоит любить?
Серебренников: Во-первых, не путайте родину и государство, это совершенно разные вещи. Родина — это язык, на котором написаны эти книги. Родина — это ваши друзья. Родина — это театр. Это Петербург, это красивые здания. Родина — это великая музыка. Родина — это русская культура. Родина — это ваша любимая девушка. И прочее, прочее, прочее… Те люди, из-за которых сегодня жизнь кажется нам невыносимой, — они сегодня есть, завтра их нет. В ваших силах изменить свою жизнь. Вот это надо знать и ни в коем случае не вставать в пассивную позицию: я ничего не могу, мне все очень неудобно… Родину можно любить где угодно. Вы можете жить где угодно и быть любящим свою страну человеком. Я сторонник открытых границ, я сторонник того, что родина остается внутри тебя. Я думаю, что русские люди сделали очень много хорошего миру, в том числе и будучи иногда примером того, как не надо поступать. Но это тоже наша какая-то миссия: совершать ошибки, потом их исправлять и мучиться этими ошибками, про это писать прекрасные книги и стихи. Поэтому не бойтесь быть русским, не бойтесь, не стыдитесь этого. За вами тысячелетняя история, за вами великая культура. Слово «великая» не люблю, потому что пропаганда сейчас это слово присвоила. За вами огромное количество книг, написанных на русском языке, и фильмов, снятых на русском языке. Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно и быть сильным человеком.
Сокуров: Если у вас есть социальный политический темперамент, то принимайте участие в самых разных политических институциях, партиях, избирайтесь, голосуйте и так далее. Эта возможность есть, есть какой-то диапазон. Ничего не бойтесь. Есть ваши ровесники, которые уже сидят за политические убеждения в тюрьмах, между прочим. Вариантов много. И в том числе этот вариант. Если у вас нет социального политического темперамента, уезжайте из страны, получайте хорошее образование в хорошем вузе, возвращайтесь сюда мастером. У вас есть два этих варианта. Но только возвращайтесь не с гуманитарной профессией, а с какой-то более основательной, такой, которая поможет развивать сельское хозяйство, промышленность, науку… Гуманитариев здесь и без вас хватит.
Серебренников: А я как раз за гуманитариев. Мне кажется, чем больше будет гуманитариев, тем лучше. Меньше бы было военных. А больше гуманитариев.
ВОПРОС: Александр Николаевич, в продолжение вашего совета молодому человеку. Получается, у нас в стране сейчас невозможно получить хорошее техническое образование?
Сокуров: Насколько я знаю — конечно, могу ошибаться, — в технических вузах не хватает современного оборудования, не хватает сильных, мощных кафедр, не хватает молодого поколения ученых, то есть не хватает среды. В Москве и в Петербурге, может быть, два-три вуза, которыми мы гордимся, в которые вложены какие-то деньги, или там есть провидец-ректор, который понимает, что и как. Но если взять средний статистический уровень, то, я думаю, мы проигрываем.
Недавно я был в одном из уральских городов и попросил, чтобы меня повезли на металлургический комбинат. Там нет оборудования, сделанного в России. Даже сама технология придумана немцами. Правда, там есть хорошие ребята, наши, русские, которые эксплуатируют это с блеском. Но нет ни русской технологии, ни оборудования, ни перспективы развития этой отрасли, белой металлургии, например. Мы сами уже это не можем сделать. Хотя долгое время были законодателями мод в большой черной металлургической отрасли. И в горно-рудной области мы очень немало умели, я уж не говорю об авиации. Поэтому надо прямо говорить: да, упущено время и это соревнование мы начинаем проигрывать. Я вижу один только путь: хорошее образование, просвещение, вернуться сюда и здесь надавать по мордам всем, кто работает плохо. Вот единственный путь.
Серебренников: Да, но и причина того, почему с образованием такая беда, мне кажется, ясна. Не хватает, с одной стороны, денег. Россия все-таки сегодня бедная страна. А второе: все образование в мире — это взаимообмен. То есть профессора из одних стран преподают в университетах по всему миру. Это как бы сообщающиеся сосуды знаний. А мы уже давно оказались — из-за разного рода причин, не только в санкциях дело — замкнутой в самой себе системой. Поэтому взаимообмена информацией, интеллектом, открытиями у нас не происходит. И плюс страшная нехватка денег. Это как раз знак бедности, что миллиардеров много. Бедных тоже очень много. Поэтому расслоение страшное — это как раз знак бедной страны, африканской практически. Поэтому здесь перспективы тяжелые с образованием.
Солодников: Мы взяли тему «тоталитаризм», и я, по крайней мере, пытаюсь ответить себе на вопрос: а продолжаю ли я верить в человека? Недавно я в ютьюбе смотрел кадры из Беслана, где дети убегают, а в спины им стреляют. И я до конца не могу ответить на вопрос: как можно продолжать верить в человека после Беслана?
Серебренников: После Освенцима не может быть поэзии, да? Тем не менее что-то случилось, и поэзия возникла. Коля, у тебя беременная жена дома сидит. И ты говоришь, что ты не веришь в человека? Понимаешь, это больные темы, от которых нельзя отмахиваться, которые должны быть с нами. Беслан вошел в жизнь каждого человека в России.
Солодников: Ты правда в это веришь? Беслан вошел в жизнь каждо го человека в России?
Серебренников: Да.
Солодников: А я не верю в это.
Серебренников: А я верю. Это не может не войти, потому что про это знают все, даже люди, которые от этого отмахиваются, которые врут, которые вырезают это из официальной пропаганды.
Солодников: Если бы Беслан вошел в жизнь каждого человека, разве продолжали бы дети жить в интернатах в таких условиях, в этих детских домах? В чью жизнь он вошел, кроме матерей, которые остались без детей? Александр Николаевич, ответьте.
Сокуров: Положение, конечно, непростое, потому что Господь придумал все через насилие. Все на этом свете происходит через насилие, через уничтожение одним другого, через вытеснение одним другого, через подарок человеку в старости, когда он уже знает, что ему нужно, но не может многое, чего бы он хотел.
Вообще, идея жестокости и идея смертности человека, к сожалению, лежат внутри всего стержня существования. И милости нет нигде, доброты нет нигде, и человек стал таким, каким он стал, или становится лучше, потому что он как-то борется и преодолевает эти все обреченности… И тема тоталитарности, с которой мы начали и от которой мы так далеко ушли, — это тоже признак явления, которое называется «сила». Мы ведь понимаем, что среди людей побеждают те, у кого есть ресурс силы. Есть ресурс силы — значит, этот человек — мужчина или женщина — побеждает. Разделение на мужское и женское начало — это тоже затаенное проявление силы, потому что никакой власти у мужчин, конечно, нет, и, конечно, все население Земли — это женщины. И мужчины — это тоже женщины, мы знаем почему. По определенным причинам: как природа выбирает изначально, кто родится — мальчик или девочка. И еще соображает: лучше бы — девочка. Без мужчины, в принципе, можно и обойтись.
Это такая черная пустота, черная дверь цивилизации. Все основано, к сожалению, на насилии. Мы должны понимать, что доминанта этой идеологии силы будет действовать все время, пока мы существуем. Мы так созданы, так мироздание создано. Мироздание создано через силу, через сожжение, через расплющивание, через испарение, через давление, через космические взрывы, разрывы, через гигантский страшный огонь. Это есть проявление силы и неизбежности. И мгновение, которым мы являемся на этом свете, на этой земле, — это мгновение по отношению ко всей истории, где все время торжествовала сила. И в человеке периодически просыпается это. Все войны — это есть кошмарное желание проявить силу. Не было бы войн, если бы люди не хотели воевать. Не было бы никаких сложных политических обстоятельств современного мира, если бы значительная часть нас, людей, не хотела бы войны и не хотела бы воевать.
Когда смотришь на демонстрацию по поводу принятой в верхней палате российского парламента резолюции о том, что мы разрешаем ввести войска в Украину, — что по определению означает пограничную черту между войной и миром, — когда смотришь трансляцию и видишь, что девяносто процентов — это женщины, идущие с плакатами: «Мы поддерживаем», и им абсолютно наплевать на то, что их сыновья, мужья, отцы пойдут и будут там погибать… Никакой совершенно разумной мысли, сдерживающей этот страшный закон природы, не возникает даже у тех, кто рожает. Поэтому нам нужно с той мыслью смириться: к жизни — государства ли, общества ли — нужно относиться очень серьезно, по гносеологическому принципу. Нужно внимательно присматриваться ко всему, что происходит: смотреть вправо, влево, наверх, вниз — что это такое?
Абсолютно все не так просто, как нам иногда кажется. И не зря политика занимает такое место в нашей жизни: она определяет самый примитивный ответ на самые сложные вопросы. Политики дают нам очень простые ответы на очень непростые вопросы. К политикам и к политике нужно относиться с очень большим подозрением и осторожностью. Политика инфицирована. Политики инфицированы. Соблюдайте дистанцию.
Солодников: Спасибо огромное. Кирилл Серебренников и Александр Николаевич Сокуров. Спасибо!