Американский заключенный сумел спрятать компьютер под потолком. И заказать кредитную карту через интернет

The Verge опубликовал историю Адама Джонстона — заключенного, который умудрился тайно обзавестись компьютером и даже получить доступ к тюремной базе данных. 17 лет из своих 35 Джонстон провел в заключении: он осужден за убийство, связанное с наркотиками. В его профиле на сайте знакомств с заключенными указано , что он постоянно занимается спортом, 20 лет играет на гитаре, интересуется астрономией и философией и очень любит «Игру престолов» — а еще давно раскаялся в ошибках, которые совершил в юности.

В июле 2015 года в одной из тюрем Огайо установили новую систему компьютерной безопасности, и она среагировала на опасную активность: некий пользователь с логином canterburyrl превысил допустимое число подключений. Как выяснилось, логин принадлежал сотруднику некоммерческой организации RET3 Рэнди Кантербери — он курировал в тюрьме проект по сортировке мусора. Но система предупреждения об опасности сработала в день, когда Кантербери не было на месте, так что это точно был не он.

Сотрудники IT-отдела тюрьмы узнали имя компьютера, с которого логинился пользователь — в нем содержались символы lab9. Это напоминало названия компьютеров на третьем этаже корпуса P3, только там должно было находиться не девять компьютеров, а шесть. В конце концов, удалось обнаружить провода от роутера в комнате на третьем этаже, ведущие к потолку. Там, за подвесными панелями, и нашлись еще три компьютера. Их сразу же забрали — никто даже не подумал, что это можно расценивать как место преступления.

Власти штата начали расследование, которое велось из рук вон плохо. Заключенных, которых подозревали в том, что они спрятали системные блоки, должны были разделить, но не разделили — то есть они могли согласовывать между собой показания. Тем не менее, следователям удалось выяснить, кто использовал найденные компьютеры. На одном из них была установлена программа для отправки СМС — через нее отправляли сообщения матери заключенного Адама Джонстона, отбывавшего срок за убийство.

Джонстон участвовал в программе по сортировке мусора, а также научился во время заключения компьютерной грамотности. Ему даже разрешили работать программистом на стороннюю организацию, сотрудничающую с колонией. Как выяснили следователи, Адам Джонстон подобрал несколько выброшенных компьютеров и тайком отнес их в корпус P3. После этого он мог получать к ним доступ удаленно из своего кабинета, где имел право находиться. Джонстон сумел получить и доступ к внутренней системе тюрьмы — как он утверждает, пароль он просто подсмотрел через плечо Рэнди Кантербери. В итоге у него оказался доступ к базе данных заключенных и приложению, которое генерировало коды доступа в закрытые для заключенных зоны тюрьмы.

Помимо этого Адам Джонстон скачивал порно, а потом делился им с другими заключенными. Как установили следователи, Джонстон также заказал в банке кредитную карту на имя заключенного, которое взял в тюремной базе. Карту доставили соседям матери Джонстона, она забрала ее и продиктовала номер сыну.

Следователи грозились сроком матери заключенного, но в итоге ни ей, ни ему никаких обвинений пока не предъявили. Адама Джонстона лишь отправили в другую тюрьму.