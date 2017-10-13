Вечером 12 октября стало известно об увольнении руководителя Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова. Эту информацию подтвердили в Роскосмосе, объяснив уход Лончакова «необходимостью лечения». О проблемах в Центре подготовки космонавтов «Медуза» подробно рассказывала в апреле 2017 года: тогда из российского отряда ушли сразу четверо опытных летчиков, в том числе рекордсмен по общей продолжительности космических полетов Геннадий Падалка. Отставку Лончакова, помимо прочего, связывают и с этими увольнениями.

В Роскосмосе уход Лончакова подтверждают, но не комментируют

В госкорпорации, частью которой является ЦПК, заявили, что временно исполнять обязанности начальника центра будет один из заместителей Лончакова — Максим Харламов. Сам же Лончаков «по окончании лечения перейдет на другую работу».

По информации газеты «Аргументы и факты», 10 октября в «Роскосмос» на имя его генерального директора Игоря Комарова было направлено коллективное письмо, подписанное 14 российскими космонавтами. Они выступили против ухода Лончакова. «Дайте Юрию Лончакову заниматься делом, он не только профессионал-космонавт, но и прекрасный администратор, для центра им сделано многое, для подготовки космонавтов очень многое. Он прошел аттестацию, у него нет никаких взысканий, никаких нарушений не выявлено», — якобы говорилось в письме.

В пресс-службе Роскосмоса «Медузе» не смогли ни подтвердить факт получения такого письма, ни ответить на вопрос, было ли оно инспирировано самим Лончаковым.

Уход Лончакова связали с конфликтом в ЦПК

О возможном увольнении Лончакова заговорили еще в сентябре. По информации «Коммерсанта», решение об отстранении от должности руководителя ЦПК принял вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий авиастроение и космос; причиной же стали конфликты внутри центра. Роскосмос тогда информацию о грядущем увольнении не комментировал, отрицал это и сам Лончаков.

В конце апреля 2017 года из российского отряда космонавтов уволились четыре летчика. Рекордсмен по общей продолжительности пребывания в космосе (878 суток) Геннадий Падалка ушел из-за «отсутствия перспектив на полеты». Сергей Волков свое увольнение не комментировал. Александр Самокутяев и Сергей Ревин не прошли медкомиссию, вследствие чего их решили снять с должностей космонавтов.

Спустя неделю после того, как об увольнениях узнали в СМИ, Падалка опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о проблемах в Центре подготовки космонавтов. Их причиной, по его мнению, является Юрий Лончаков и его команда, набранная «не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовству». По информации «Комсомольской правды», после увольнения Падалки в ЦПК была проведена проверка, но ее результаты засекречены.

На вопрос «Медузы», связан ли уход Лончакова с громкими увольнениями известных космонавтов, в пресс-службе Роскосмоса не ответили.

«Если его убрать, а команду не поменять, ничего хорошего не будет»

На просьбу «Медузы» прокомментировать новость об уходе Лончакова Геннадий Падалка ответил: «Я пока не подтверждаю [его увольнение], я только косвенно владею информацией, поэтому пока без комментариев».

Александр Самокутяев и Сергей Волков от комментариев отказались, а Сергей Ревин (он узнал об увольнении Лончакова от корреспондента «Медузы») пошутил: «Губернаторов меняют, вот и начальников тоже решили, видимо».

Космонавт Евгений Тарелкин — в 2015 году он был освобожден от должности космонавта-испытателя — признался «Медузе», что рад новости об увольнении Лончакова. «Слухи давно ходили, но у Юрия Валентиновича были очень большие связи, и он все это время как-то отбивался, но сейчас, видимо, все дошло до такой точки кипения, что ему ничего не помогло», — рассказал космонавт.

По словам Тарелкина, позитивные изменения в ЦПК зависят не только от того, кто придет на место Лончакова: «Важно, кто из команды [Лончакова] останется. Если его убрать, а команду не поменять, ничего хорошего не будет».

Сам Юрий Лончаков комментировать свою отставку «Медузе» не стал. «Вы нехорошо [про нас] пишете. Извините, ребята», — сказал он.

Руководителем ЦПК может стать летчик-испытатель

По информации «Коммерсанта», место Лончакова может занять генеральный директор летно-исследовательского института Павел Власов. Космонавтикой он никогда не занимался, зато, по словам источников газеты, имеет «колоссальный опыт организаторской работы». По данным «Коммерсанта», приход Власова должен запустить в ЦПК целый ряд структурных реформ.

Военная специфика работы Власова может помочь в реализации планов Роскосмоса, о которых в интервью газете «Известия» рассказал глава госкорпорации Игорь Комаров — речь идет об идее вновь привлечь военных летчиков к работе в ЦПК (до 2009 года центр находился в ведении Минобороны, и все космонавты были военными — прим. «Медузы»).