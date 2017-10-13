Пять лет в заложниках у талибов В Пакистане спасли от боевиков американку, канадца и трех их детей

Кейтлен Коулман и Джошуа Бойл в октябре 2012 года путешествовали по Средней Азии и были захвачены боевиками группировки «Хаккани», связанной с «Талибаном». Пару удерживали в заложниках ровно пять лет; за это время у них родились трое детей. Переговоры об освобождении Коулман и Бойла велись годами и неоднократно срывались. Освободить их удалось благодаря усилиям пакистанских военных, которые с помощью сведений от американской разведки смогли найти и убить похитителей.

Канадец Джошуа Бойл женился на американке Кейтлен Коулман в 2011 году. Это был его второй брак — ранее Бойл в течение года был женат на сестре заключенного из Гуантанамо Омара Кадра по имени Зайнаб. Для Зайнаб брак был третьим, причем на одной из ее прошлых свадеб присутствовал в качестве гостя Осама бин Ладен.

Бойл с юности интересовался исламским терроризмом, был одним из ведущих авторов «Википедии» по этой теме. Во время брака с Зайнаб он исповедовал ислам, придерживался исламских традиций и молился на работе. После расставания с женой Бойл стал проводить больше времени со старой знакомой из США Кейтлен Коулман. В 2011 году они заключили брак в Коста-Рике.

Спустя год Бойл и Коулман отправились в путешествие по Средней Азии. Они побывали в Таджикистане, Казахстане и других странах, добравшись в конце концов до Афганистана. Супруги часто спали в палатке и передвигались на попутках. Они присылали открытки родителям из путешествий — но не говорили, что собираются в Афганистан.

Путешественник Ричард Кронин, с которым Бойл и Коулман познакомились в Киргизии, говорил, что они были одержимы Афганистаном. Бойл много говорил о приключениях Лоуренса Аравийского и убедил Кронина, что ему тоже необходимо поехать в Афганистан. Бойл уверял, что в этой стране не так уж опасно — главное держаться подальше от районов, находящихся под контролем «Талибана».

В начале октября 2012 года Бойл написал родителям Коулман, что они с женой оказались в «небезопасной части» Афганистана. Пара собиралась вернуться в Северную Америку, поскольку выяснилось, что Кейтлен беременна. 9 октября они в последний раз сняли деньги со своего счета и пропали. Предположительно, боевики группировки «Хаккани» похитили супругов в афганской провинции Вардак, после чего их перевезли в Пакистан и передали талибам.

Только через полтора года заложники смогли вновь связаться с родителями и передать им видеозаписи, на которых Кейтлен просит Барака Обаму вмешаться и помочь ей с мужем и младенцем вернуться домой. Были опубликованы несколько таких видеозаписей: в основном Коулман и Бойл просили правительства своих стран прекратить войну с «Талибаном» и договориться об их освобождении или обмене. На всех роликах Кейтлен одета по мусульманским обычаям; и она, и ее муж выглядели сильно похудевшими и изможденными.

В одном из последних видео Коулман говорила: «Мы ждали с 2012 года, что кто-нибудь поймет наши проблемы и оценит, в каком кафкианском кошмаре мы оказались. Мои дети видели, как их мать обесчестили». В последней видеозаписи, сделанной в феврале 2017-го, она обращалась к своему отцу и говорила, что стала больше похожа на Белль из «Красавицы и чудовища», которая защищала своего отца, чем на Ариэль из «Русалочки», бунтовавшую против родителей.

Видео The Washington Post о похищении и освобождении Джошуа Бойла, Кейтлен Коулман и их детей Washington Post

Бойл неоднократно писал родителям. Он рассказывал, как помогал жене с родами второго ребенка в темноте, имея при себе только фонарик, и сравнивал плен с фильмом «Жизнь прекрасна», герой которого убедил своего сына, что пребывание в нацистском концлагере — это лишь игра. Всего у Бойла и Коулман за время плена родились трое детей.

Власти США и Канады на протяжении нескольких лет вели переговоры с талибами об освобождении семьи, но безрезультатно. В 2015 году сообщалось, что американские спецслужбы договорились обменять семерых заложников «Талибана», в том числе Кейтлен Коулман, на афганского наркобарона, но сделка сорвалась. В январе 2016 года правительству Канады удалось договориться об освобождении одного человека, которого талибы держали вместе с Бойлом и Коулман, но семья осталась в плену.

11 октября 2017 года Кейтлен Коулман и Джошуа Бойл были освобождены в Пакистане. Местные военные благодаря сведениям от американской разведки установили, где держат заложников, и отследили момент, когда их перевозили с места на место в фургоне. В перестрелке все пять боевиков, которые охраняли семью, были убиты. Бойл получил легкое ранение, больше никто не пострадал. Один из похитителей кричал «Убейте заложников», но боевики не успели этого сделать.

После освобождения бывших заложников «Талибана» доставили в Исламабад. До конца недели они должны вернуться в Канаду. Лететь с американской авиабазы Джошуа Бойл отказался — как пишет Toronto Star, по всей видимости, он опасается преследования из-за связи со своей бывшей женой, сестрой заключенного из Гуантанамо.