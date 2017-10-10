Задержан бывший офицер Евгений Худяков. Его осудили за убийство трех безоружных чеченцев, он скрывался от суда 10 лет

В 2003 году Евгений Худяков был обвинен в убийстве трех мирных жителей в Чечне

Согласно материалам дела, в районе аэропорта Северный (сейчас — Грозный) на окраине Грозного были убиты трое чеченцев, работавших строителями на военных объектах: Абдулла Джамбеков, Нажмуддин Хасанов и Саид Янгулбаев. В тот же день по подозрению в убийстве полиция задержала двух офицеров российской армии — старшего лейтенанта Евгения Худякова и младшего лейтенанта Сергея Аракчеева.

По версии следствия, 15 января разведгруппа одного из подразделений внутренних войск МВД под командованием Худякова и Аракчеева остановила КамАЗ, в котором ехали трое строителей. Худяков вывел их из грузовика, приказал лечь на землю и открыл по ним огонь. Для того чтобы скрыть улики, военные столкнули грузовик с трупами на обочину и подожгли его. В тот же день военные остановили еще одну машину («Волгу») с местными жителями и задержали водителя Шамиля Юнусова. Военные отобрали у него кошелек и золотое кольцо, отвезли Юнусова на территорию своей военной части, где пытали, заставляя его признаться в связи с боевиками. Затем Юнусова вывезли из части, прострелили ему ногу и бросили на дороге.

Согласно материалам дела, во время совершения преступления члены разведгруппы были пьяны.

Суд присяжных дважды оправдывал офицеров

Суд над Худяковым и Аракчеевым стал одним из самых резонансных уголовных процессов в отношении российских военных за преступления в Чечне. Его сравнивали с делами Юрия Буданова (был осужден на 10 лет за убийство чеченской девушки; после освобождения застрелен неизвестным в Москве) и Эдуарда Ульмана (был под следствием за убийство шести чеченцев, но его оправдали присяжные; в 2007 году был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы и объявлен в розыск).

Худякову и Аракчееву были предъявлены обвинения в умышленном убийстве, превышении служебных полномочий и разбойном нападении. В начале 2004 года Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение дела. Худяков и Аракчеев заявили о своей невиновности, а подчиненные им солдаты, которые были свидетелями преступления, отказались от своих показаний, данных на предварительном следствии, заявив, что их заставили оговорить обвиняемых. В июне 2004 года бывший подчиненный офицеров, снайпер Денис Милов, дал показания против Худякова и Аракчеева, сказав, что командование заставляло солдат говорить о невиновности офицеров. Несмотря на эти показания, 29 июня 2004 года присяжные оправдали офицеров, не увидев в деле «события преступления». Худяков и Аракчеев были освобождены в зале суда.

В ноябре 2004 года Военная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор, указав на нарушения при отборе присяжных, и направила дело на повторное рассмотрение. В январе 2005 года в Северно-Кавказском окружном военном суде начался повторный процесс. Защита Худякова и Аракчеева снова настаивала на невиновности офицеров. Они утверждали, что офицеров даже не было на месте преступления. В октябре 2006 года их снова оправдали по всем пунктам обвинения.

После третьего процесса офицеров приговорили к длительным тюремным срокам

В 2006 году Верховный суд снова отменил приговор суда и отправил дело на третье рассмотрение, после чего Худяков и Аракчеев были арестованы, чтобы исключить возможность давления с их стороны на свидетелей. В феврале 2007 года Военная коллегия Верховного суда отменила решение суда об аресте, отпустив их под подписку о невыезде. Накануне вынесения этого решения в Верховный суд свои ходатайства о личном поручительстве за офицеров направили ряд депутатов Государственной думы, в том числе нынешний вице-премьер Дмитрий Рогозин — в марте 2007 года он был общественным защитником офицеров. Выступая в суде, он заявил, что убийство чеченцев совершили боевики, которые хотели «скомпрометировать российские вооруженные силы во время визита в Чечню делегации ПАСЕ», и просил полностью оправдать подсудимых.

Суд с такими доводами не согласился, в декабре 2007 года он признал офицеров виновными в умышленном убийстве, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Аракчеев был приговорен к 15 годам тюремного заключения, а Худяков, не явившийся на процесс, получил срок 17 лет. В январе 2008 года Худякова объявили в розыск.

Почти 10 лет о местонахождении Худякова не было ничего известно, в августе 2017 года его задержали

Пока Худяков находился в розыске, Сергей Аракчеев вышел на свободу по УДО — это произошло в декабре 2016 года.

Пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда, который выносил приговор офицерам, Алена Катькайло рассказала «Медузе», что Евгения Худякова задержали еще 24 августа во Владимирской области. По данным «Коммерсанта», со ссылкой на свои источники и сообщившего о поимке бывшего офицера, все эти годы Худяков прожил в Воронежской области, где работал на небольшом сельскохозяйственном предприятии.

После задержания Худякова этапировали в Ростов, где ознакомили с приговором.

21 сентября ФСИН начала приводить приговор в исполнение — в середине октября Худякова этапируют в колонию, где он будет отбывать наказание. В какую именно колонию отвезут Худякова, в суде не знают — из ФСИН еще не поступило формальное уведомление о месте отбытия наказания бывшим офицером. 17-летний срок будет исчисляться с момента задержания Худякова в августе 2017-го.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов отказался прокомментировать «Медузе» информацию о поимке и задержании Худякова.