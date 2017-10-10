В начале ноября выходит первый в этом десятилетии альбом «Вежливого отказа», одной из самых ярких и влиятельных российских авант-рок-групп. Пластинка называется «Военные куплеты» и целиком посвящена войне в разных ее проявлениях — причем сочинять и исполнять эти песни группа начала еще до событий на Украине и в Сирии. «Медуза» представляет премьеру песни «Зенитчик» — одной из самых многословных на альбоме (в большей части песен на «Военных куплетах» членораздельных слов нет вовсе) — с комментарием лидера «Вежливого отказа» Романа Суслова. Презентация «Военных куплетов» состоится 2 ноября в театральном зале московского Дома музыки.

Роман Суслов

лидер «Вежливого отказа»

Песня «Зенитчик» была написана на последнем этапе сочинения «Военных куплетов». Хотелось, конечно, обойтись малой кровью с точки зрения слов — у меня вообще в последнее время крен в чисто музыкальные произведения, и я хотел давным-давно совсем отказаться от текста как такового, заменяя его какими-то фонемами и импровизационными проговорами. Но это достаточно плакатная вещь, так что здесь нужны были именно плакатные фразы — поэтому тут знаковые словесные моменты и соблюдены. В принципе, все просто — зенитчик тут фигурирует как некий прорыв сквозь некую завесу дыма, ввысь. Смысл не в сбивании самолетов, а в прорыве вверх, в небо.

Чем мне не нравятся слова? Во-первых, они фиксируют форму, пристегивают ее к месту. А мне интересно каждый раз ее видоизменять — тем более что на концертах есть возможность это делать. Кстати, ровно поэтому я терпеть не могу студийную работу — альбомы тоже фиксируют форму. В записи «Военных куплетов» я пошел на поводу у друга, который спродюсировал пластинку, — он считает, что надо обязательно зафиксировать хоть какую-то фазу; ну, мы зафиксировали. А во-вторых — слова в принципе тяжелят. Музыка воспринимается легче, а если добавляются слова, в них сразу пытаются что-то найти — и они на себя перетягивают внимание. Мне бы этого не хотелось.

«Военные куплеты» появились еще до того, как война в России стала постоянной темой новостей. Не было никакой исторической привязки. Отсылки ко Второй мировой в альбоме скорее подразумевают черно-белый кинематограф того времени, те образы, которые с детства в тебе засели и которые каким-то образом проявляют себя в музыке. Но вообще это был эксперимент: почему бы такую тему не озвучить подобным образом? Война — это что-то очень смешанное, противоречивое: и ирония какая-то, и игра, и безусловный трагизм. И все это воплотилось в наших пьесах. И никакой привязки для меня нет и сейчас — я как раз пытаюсь всячески от нее уйти. Это ни в коем случае никакая реакция ни на что. Чем больше реальность вынуждает слушателей к себе привязываться, тем больше мне хочется от нее отойти.