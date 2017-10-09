Мы платили разработчикам и писали приложения за них. Не помогло Топ-менеджер Microsoft признал смерть Windows Phone. Билл Гейтс уже перешел на Android

Вице-президент Microsoft Джо Белфиор, отвечающий за операционные системы, фактически признал смерть Windows Phone. Корпорация больше не будет заниматься развитием мобильной платформы Windows 10 Mobile. Сам Белфиор больше не пользуется телефоном на Windows. И основатель Microsoft Билл Гейтс тоже.

Проект Windows Phone давно мертв, и в этом нет большой тайны. Журналисты констатировали смерть платформы еще в январе 2016 года. Они указывали на постоянное падение продаж телефонов Lumia и на то, что таких телефонов за один и тот же период времени продали на порядок меньше, чем устройств на iOS и Android: 110 миллионов против 4,5 миллиарда (андроиды плюс айфоны).

В 2015 и 2016 годах Microsoft провела массовые увольнения сотрудников из мобильных подразделений — работы лишились несколько тысяч человек.

Как ни странно, Windows Phone дотянул до 2017 года. В сентябре Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10 Mobile, в которой нашли не только исправление ошибок, но и пару новых функций — в том числе двухфаторную аутентификацию. На сайте корпорации все еще продаются телефоны с этой системой — четыре модели, включая снятую в октябре с производства HP Elite X3.

Однако 8 октября вице-президент Microsoft Джо Белфиор честно ответил в твиттере на несколько вопросов о состоянии платформы. Из его слов становится очевидно, что корпорация больше не верит в будущее Windows Phone.

Когда у Белфиора спросили, пора ли перестать пользоваться телефоном на Windows 10 Mobile, он ответил расплывчато: «Многие компании все еще выдают телефоны своим сотрудникам — и мы продолжим поддерживать их!» Но после этого Белфиор признался, что «как частный пользователь» он уже пользуется телефоном на другой платформе (речь об Android, предполагает The Verge) — потому что она обеспечивает разнообразие приложений и устройств.

«Конечно, мы продолжим поддерживать платформу [Windows Phone]. Исправление багов, устранение проблем с безопасностью и так далее. Но добавление новых функций или устройств — вне фокуса 😟», — написал Белфиор.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017

Одной из причин, по которой телефоны на Windows Phone не взлетели, стало небольшое количество и недостаточное качество приложений. Белфиор согласился, что, например, у Facebook «уродливое приложение», которое Microsoft не может самостоятельно исправить. А разработчикам делать что-то для мобильной Windows 10 не хочется. «Мы очень сильно старались стимулировать разработчиков приложений, — рассказал Белфиор. — Платили деньги. Писали приложения за них. Но количество пользователей слишком маленькое для большинства компаний».

В конце сентября об отказе от телефона на Windows 10 Mobile объявил и сам основатель Microsoft Билл Гейтс: в ходе интервью про Стива Джобса и новые айфоны он рассказал, что перешел на Android «с кучей программ от Microsoft».

Bill Gates talks about his relationship with Steve Jobs and his smartphone of choice. Full interview on Fox News at 10pm ET. Опубликовано Fox News Sunday 24 сентября 2017 г.

В этом и заключается новая стратегия работы Microsoft с мобильными устройствами — выпускать свои приложения для iOS и Android. На этих платформах работают Word и Excel; OneNote и пасьянсы. В начале октября корпорация также выпустила мобильную версию своего браузера Edge.