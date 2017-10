В конце октября в издательстве Corpus выходит «Могила Ленина» — первая книга американского журналиста Дэвида Ремника, за которую он в 1994 году получил Пулитцеровскую премию. В качестве журналиста газеты The Washington Post Ремник, который позже стал главным редактором The New Yorker, провел в России несколько перестроечных лет и создал хронику распада Советского Союза от первого Съезда народных депутатов до путча в августе 1991 года. Впрочем, «Могила Ленина» — книга не только о политике, но и о советской жизни вообще: как журналист Ремник встречался и с кузбасскими шахтерами, и с сахалинскими рыбаками, и со среднеазиатскими партийными функционерами, и с культурными героями новой эпохи. «Медуза» публикует главу из «Могилы Ленина» о сверхпопулярном телевизионном целителе Анатолии Кашпировском. Перевод с английского Льва Оборина.