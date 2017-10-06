истории
Вау, в ЮАР в бывшем элеваторе открылся музей современного искусства! Посмотрите, как он выглядит
Meduza
13:34, 6 октября 2017
В Кейптауне открылся крупнейший в мире музей современного африканского искусства — Zeitz MOCAA. Проект музея разрабатывала британская дизайн-студия Heatherwick. Он расположен в бывшем элеваторе, который построили в 1920-х годах и до 1990-х использовали по прямому назначению. Силосные корпуса превратили в 80 выставочных залов, а часть из них объединили, вырезав в стенах овальный атриум под стеклянной крышей. В основе собрания музея — коллекция немецкого предпринимателя Йохана Цайца, бывшего CEO компании Puma. Выставки будут проводить и в подземных тоннелях под элеватором, и на крыше здания — сейчас там находится сад скульптур.
Iwan Baan / Zeitz MOCAA
Zeitz MOCAA
Iwan Baan / Zeitz MOCAA