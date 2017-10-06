Штаб Навального в Мурманске, люди-голограммы, «боевые еноты» И другие фильмы из программы «АртдокСеть», которые можно посмотреть прямо сейчас (и выбрать лучший)

«Медуза» и «Артдокфест» совместно рассказывают о всех фильмах, участвующих в конкурсной программе фестиваля документально кино. В этот раз президент «Артдокфеста» Виталий Манский представляет одну из программ фестиваля — «АртдокСеть» ; в нее включены только те фильмы, которые выложены в интернет. Всего в программе 21 картина — среди них есть фильмы о политике, документальные блокбастеры, артхаус и не только. И все можно посмотреть — а также проголосовать за лучший фильм!

Виталий Манский

режиссер-документалист

Когда мы объявляем конкурсные фильмы «Артдокфеста», я знаю, что у читателей возникают смешанные чувства. С одной стороны, возможно, радость, а с другой — не все живут в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, где будут показывать наши фильмы. В этом смысле программа «АртдокСеть» отчасти компенсирует существующую несправедливость.

В силу сужения пространства свободы в стране возникает движение, которое ищет другие способы реализовывать свои проекты и идет в интернет, где свобода все-таки пока еще есть. И документалисты этим пользуются, снимая фильмы специально для интернета. Так, например, компания «Радио „Свобода“» не так давно открыла собственную студию по производству документальных фильмов — и в конкурсе «АртдокСеть» 2017 года сразу пять их фильмов.

В первую очередь я бы отметил фильм «Я никто». Этот фильм, признаюсь, меня совершенно поразил. Все 30 минут я смотрел картину о внутренней жизни штаба Алексея Навального в Мурманске — очень интересной жизни с ярким главным персонажем, который является координатором регионального штаба. Очень познавательный фильм, который мне объяснял, кто эти люди, как они живут, что их мотивирует, как они общаются — и казалось, что этого вполне достаточно для того, чтобы не жалеть о проведенном у экрана времени. Как вдруг эта картина о сторонниках Навального в последний момент превращается в настоящую человеческую трагедию — там происходят определенные вещи, которые вскрывают главную героиню, ставшую мне уже близкой. Ты неожиданно получаешь совершенно новые эмоции. И это движение молодых людей, поддерживающих новую Россию через Навального, вдруг приобретает в контексте того, что присходит в конце фильма, совершенно иное звучание, иные смыслы, иную философию.

Я никто Радио Свобода

«Радио „Свобода“» делает очень важную, серьезную работу. Это и фильм «Очередь» об обычной очереди за бесплатным хлебом; и «День России» о протестах в Москве 12 июня; и «„Боевые еноты“ Святой Руси» — о том, как создаются боевые отряды в православно-патриотических лагерях, клубах, кружках и прочих секциях при храмах.

В программе «АртдокСеть» представлены далеко не только фильмы с политическим звучанием. В ней есть, например, по-человечески очень интересная картина «Только о звезды» о провинциальном диджее, которая рассказывает о философии диджейства, а, может быть, просто о выживании в российской провинции. Или картина о молодой безбашенной девушке «Maya», которая отправилась в Гоа со своим возлюбленным. Или в чем-то лабораторная, а в чем-то пророческая картина «Я — голограмма» о людях, живущих в реальном и нереальном мире одновременно. И история молодых девушек, ставших вдовами после крушения самолета, летевшего в Сирию, — он так и называется «Жены». И визуальный арт, посвященный ночной и утренней Москве — от студента Московской школы кино.

Всего в программе «АртдокСеть» 21 фильм. Есть документальные блокбастеры вроде «Освободите любовь!», большая многолетняя работа Аркадия Когана о движении «Русь сидящая». И совсем маленькие эксперименты, как «Москва и утро». И большие артхаусные проекты вроде «Женщины: искусство обольщения» — о женщинах, откровенно рассказывающих о своем опыте обольщения.

Все эти фильмы представляют нашу жизнь в том многообразии, которого нет ни в официальных медиа, ни в официальном прокате. Я бы сказал, что программа «АртдокСеть» позволяет посмотреть на нашу жизнь во всем ее шершавом очаровании.

Победитель этой программы будет определен в результате читательского голосования в фейсбуке «Артдокфеста».

Внимание: в некоторых фильмах звучит нецензурная лексика и показывают обнаженные тела.

Посмотрите эти фильмы прямо здесь

Circus Freak

Circus freak Бесплатно

Maya

MAYA PaRom Film Production

«Боевые еноты» Святой Руси

Готовимся к войне Радио Свобода

Буду танцевать

Буду танцевать Радио Свобода

Двадцать седьмой день

Двадцать седьмой день Vladislav Artamonov

День России

День России. Полная версия Радио Свобода

Дима

Дима (2017) Стефания Жученко

Дом

Дом TheBBQ13

Едем по России

Едем по России (дорога, отдых, приключения, города России) Едем по России

Женщины: искусство обольщения

Женщины: искусство обольщения (фильм Константина Селиверстова) marconepolo

Жены

Wifes new web Алена Суранова

За горизонт

Over The Horizon Red Pepper Film

Москва и утром





Николай и арбузный рай

НИКОЛАЙ И АРБУЗНЫЙ РАЙ (Nikolai and watermelon paradise) GOODOC Films

Освободите любовь!

ОСВОБОДИТЕ ЛЮБОВЬ! МОЕ КИНО

Очередь

Очередь Радио Свобода

Режиссер в Москве

Режиссер в Москве. Светлана Абакумова Студия Светтсон

Только звезды

Только звезды Евгений Марычев

Я — голограмма