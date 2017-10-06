Штаб Навального в Мурманске, люди-голограммы, «боевые еноты» И другие фильмы из программы «АртдокСеть», которые можно посмотреть прямо сейчас (и выбрать лучший)
ArtDocFest
«Медуза» и «Артдокфест» совместно рассказывают о всех фильмах, участвующих в конкурсной программе фестиваля документально кино. В этот раз президент «Артдокфеста» Виталий Манский представляет одну из программ фестиваля — «АртдокСеть»; в нее включены только те фильмы, которые выложены в интернет. Всего в программе 21 картина — среди них есть фильмы о политике, документальные блокбастеры, артхаус и не только. И все можно посмотреть — а также проголосовать за лучший фильм!
Виталий Манский
режиссер-документалист
Когда мы объявляем конкурсные фильмы «Артдокфеста», я знаю, что у читателей возникают смешанные чувства. С одной стороны, возможно, радость, а с другой — не все живут в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, где будут показывать наши фильмы. В этом смысле программа «АртдокСеть» отчасти компенсирует существующую несправедливость.
В силу сужения пространства свободы в стране возникает движение, которое ищет другие способы реализовывать свои проекты и идет в интернет, где свобода все-таки пока еще есть. И документалисты этим пользуются, снимая фильмы специально для интернета. Так, например, компания «Радио „Свобода“» не так давно открыла собственную студию по производству документальных фильмов — и в конкурсе «АртдокСеть» 2017 года сразу пять их фильмов.
В первую очередь я бы отметил фильм «Я никто». Этот фильм, признаюсь, меня совершенно поразил. Все 30 минут я смотрел картину о внутренней жизни штаба Алексея Навального в Мурманске — очень интересной жизни с ярким главным персонажем, который является координатором регионального штаба. Очень познавательный фильм, который мне объяснял, кто эти люди, как они живут, что их мотивирует, как они общаются — и казалось, что этого вполне достаточно для того, чтобы не жалеть о проведенном у экрана времени. Как вдруг эта картина о сторонниках Навального в последний момент превращается в настоящую человеческую трагедию — там происходят определенные вещи, которые вскрывают главную героиню, ставшую мне уже близкой. Ты неожиданно получаешь совершенно новые эмоции. И это движение молодых людей, поддерживающих новую Россию через Навального, вдруг приобретает в контексте того, что присходит в конце фильма, совершенно иное звучание, иные смыслы, иную философию.
«Радио „Свобода“» делает очень важную, серьезную работу. Это и фильм «Очередь» об обычной очереди за бесплатным хлебом; и «День России» о протестах в Москве 12 июня; и «„Боевые еноты“ Святой Руси» — о том, как создаются боевые отряды в православно-патриотических лагерях, клубах, кружках и прочих секциях при храмах.
В программе «АртдокСеть» представлены далеко не только фильмы с политическим звучанием. В ней есть, например, по-человечески очень интересная картина «Только о звезды» о провинциальном диджее, которая рассказывает о философии диджейства, а, может быть, просто о выживании в российской провинции. Или картина о молодой безбашенной девушке «Maya», которая отправилась в Гоа со своим возлюбленным. Или в чем-то лабораторная, а в чем-то пророческая картина «Я — голограмма» о людях, живущих в реальном и нереальном мире одновременно. И история молодых девушек, ставших вдовами после крушения самолета, летевшего в Сирию, — он так и называется «Жены». И визуальный арт, посвященный ночной и утренней Москве — от студента Московской школы кино.
Всего в программе «АртдокСеть» 21 фильм. Есть документальные блокбастеры вроде «Освободите любовь!», большая многолетняя работа Аркадия Когана о движении «Русь сидящая». И совсем маленькие эксперименты, как «Москва и утро». И большие артхаусные проекты вроде «Женщины: искусство обольщения» — о женщинах, откровенно рассказывающих о своем опыте обольщения.
Все эти фильмы представляют нашу жизнь в том многообразии, которого нет ни в официальных медиа, ни в официальном прокате. Я бы сказал, что программа «АртдокСеть» позволяет посмотреть на нашу жизнь во всем ее шершавом очаровании.
Победитель этой программы будет определен в результате читательского голосования в фейсбуке «Артдокфеста».
Внимание: в некоторых фильмах звучит нецензурная лексика и показывают обнаженные тела.
Посмотрите эти фильмы прямо здесь
Circus Freak
Maya
«Боевые еноты» Святой Руси
Буду танцевать
Двадцать седьмой день
День России
Дима
Дом
Едем по России
Женщины: искусство обольщения
Жены
За горизонт
Москва и утром
Москва и утро from Vladimir Prix on Vimeo.