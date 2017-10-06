Сахалинский суд случайно отдал мобильники убийцы родственникам погибшего. Они нашли там сведения о сообщниках, которые ушли от наказания

В октябре 2016 года на Сахалине убили 20-летнего местного жителя. Его ударили ножом 130 раз

По версии следствия, 3 октября 2016 года в Южно-Сахалинске 20-летний Максим Юрченко выпивал вместе с 29-летним Александром Васильевым. У них произошел конфликт; Васильев затолкал Юрченко в свой автомобиль и вывез его в безлюдный лес в районе городского аэропорта, где почти 130 раз ударил его ножом. Тело нашли 5 октября, но задержать Васильева удалось только через 11 дней — он скрывался от полиции. В ходе следствия Васильев признал свою вину. Южно-Сахалинский городской суд 7 июня 2017 года приговорил его к 11,5 годам тюрьмы.

Суд по ошибке отдал телефоны убийцы родственникам погибшего. Судя по переписке, у него были соучастники

После завершения процесса родители погибшего Олег и Елена Юрченко получили от суда вещи убитого сына. Среди них были два незнакомых мобильных телефона. Родители включили их — оказалось, что оба принадлежат убийце, Александру Васильеву. Семья Юрченко начала изучать содержимое телефонов, в них нашлись многочисленные переписки и голосовые сообщения, судя по которым, Васильев обсуждал детали преступления со своими родственниками и друзьями.

В сообщениях Васильев рассказывал, что 3 октября он позвонил своему другу Евгению Дяченко и приехал к нему на работу, чтобы вместе «поехать бухать». Дяченко вышел с работы вместе с Максимом Юрченко, который был мало знаком Васильеву. В какой-то момент девушка Васильева Валерия заметила, что Юрченко ведет себя неадекватно и находится под действием наркотиков (он состоял на учете в наркодиспансере и был под следствием по статье 228 УК РФ); девушка попросила Васильева «отшить» Юрченко. Начался конфликт, в ходе которого Максим заявил, что дал Дяченко полторы тысячи рублей на покупку наркотиков, но тот их не вернул. По словам Васильева, Юрченко напал на Дяченко, а сам Васильев принялся защищать своего друга.

В итоге компания решила ехать отдыхать без Юрченко: в момент, когда автомобиль Васильева отъезжал от места их встречи, Юрченко пнул его. Васильев вышел из машины и начал бить Юрченко — а сев обратно, заметил, что у него на шее нет крестика, который достался ему от погибшего отца. Подумав, что крестик потерялся во время драки, Васильев разозлился. «Тогда у меня все закипело», — объяснял он в сообщениях. Спустя чуть больше часа он отправился искать Юрченко, чтобы избить его. В машине с ним при этом находились Евгений Дяченко и еще один их друг Мирон Иванов.

Разыскав Юрченко, Васильев затолкнул его в машину и уже там начал бить ножом. Добравшись до леса, Васильев вытолкнул Юрченко из машины и продолжил наносить удары. Юрченко просил остановиться и отвезти его в больницу. В какой-то момент, по словам Васильева, Максиму удалось встать, он попытался убежать, но Евгений Дяченко догнал его и держал, пока Васильев добивал его ножом. Мирон Иванов в самом убийстве, по словам Васильева, не участвовал, однако наблюдал за происходящим. «Мирон кричал мне: „Саня, убивай уже быстрее, тут палево стоять“», — говорилось в одном из сообщений.

Вся эта переписка в ходе судебных заседаний не исследовалась.

В суде возможные соучастники убийства выступили свидетелями

И Евгений Дяченко, и Мирон Иванов были на процессе свидетелями. Они подтвердили, что встречались с Васильевым — но сам момент убийства не видели, поскольку находились в машине. При этом, по словам Васильева, на предварительном следствии друзья «сдали его» и рассказали следователям обо всех деталях преступления, отрицая свое участие.

В то же время Васильев говорил, что друзья «не помогали» ему убивать. Судя по сообщениям из телефона, выданного родственникам убитого, поступить таким образом его уговорили близкие — мать Ольга, брат Николай и девушка Валерия. Они указывали, что если он расскажет о соучастниках, Васильева будут судить за групповое убийство, и он получит больший срок (это действительно так). Сам Васильев соглашался с такой точкой зрения, отмечая, что если он не расскажет о роли Иванова и Дяченко, те будут «снабжать» его, то есть перечислять ему деньги во время заключения. «Если хотят быть на воле и жить спокойно, то пусть примерно по десятке ложат на мой личный счет», — писал Васильев своей матери.

Убийца также просил своих родственников скрыть улики преступления — в частности, спрятать от следователей нож, которым он убил Юрченко. Те не успели выполнить его просьбу, но неоднократно призывали его на суде говорить, что убийство спровоцировал сам Юрченко — якобы именно он набросился с ножом на Васильева, а тот просто защищался, и в какой-то момент у него «сорвало планку». Васильев послушался родных и в суде заявил, что Юрченко его сам спровоцировал на убийство.

Родители убитого считают, что на расследование убийства повлияло то, что родственники Дяченко работают в ФСБ

Прочитав и прослушав сообщения из телефона Васильева, семья Юрченко обратилась в прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ. В письме главе ФСБ Александру Бортникову они указали, что в ходе расследования были скрыты «очевидные доказательства причастности» Иванова и Дяченко к убийству их сына. Также они подчеркнули, что опасаются «противодействия» со стороны следователя и родственников Дяченко. По их словам, практически вся его семья служит в различных силовых структурах Сахалинской области, а мать и отец работают в управлении ФСБ по региону.

СК начал новое расследование дела с учетом переписки в телефонах убийцы

После того, как об этой истории рассказали журналисты (в том числе федеральных телеканалов), региональное управление СК начало проверку в отношении следователя, который работал по делу об убийстве Юрченко. Проверку начал и городской суд Южно-Сахалинска, работники которого по ошибке передали телефоны семье убитого — она закончилась привлечением одного сотрудника к «дисциплинарной ответственности». 19 сентября глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать проверку на Сахалине и изучить «полноту и объективность» расследования.

СК 6 октября заявил, что служебная проверка завершена. Следователь, который вел дело, уволен; руководители следственного отдела по Южно-Сахалинску, а также другие сотрудники ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, началось новое расследование убийства, в ходе которого следователи изучат содержимое телефонов Юрченко.

Отец убитого Олег Юрченко заявил, что дело возобновлено, но фактически «оно стоит на месте», несмотря на то, что семья предоставила следователям всю информацию из телефонов убийцы. Сами аппараты семья Юрченко еще не отдала следователям. «Готовы отдать их только в присутствии общественности. Мы боимся, что информация по каким-то причинам будет уничтожена. Мы не доверяем местным следователям», — сказал он.

Олег Юрченко отметил, что увольнение, по его мнению, — недостаточное наказание для следователя, который вел дело. «У меня такое впечатление, что система своих не сдает. То есть, получается, что следователь своим халатным отношением совершил преступление, тем более что случай из ряда вон выходящий, поэтому он должен повлечь более суровое наказание. Из-за его действий убийцы ушли от ответственности, они сейчас гуляют на свободе, и на них сейчас не заводится уголовное дело», — сказал он.