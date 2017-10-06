Активист из Сочи месяц голодал из-за того, что поминальную молитву приняли за несанкционированный митинг. Штраф ему так и не отменен

Общественный активист из Сочи Руслан Гвашев почти месяц держал голодовку, протестуя против несправедливого, по его мнению, решения суда. 2 июня районный суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей за участие в традиционной поминальной молитве по жертвам Кавказской войны XIX века. Ранее мероприятие не требовало согласований, но в 2017 году суд признал Гвашева виновным в участии в несанкционированном митинге. После повторного рассмотрения дела, которое оставило наказание в силе, Гвашев 11 сентября объявил голодовку и остановил ее только 6 октября — адвокат активиста объяснила, что судебный процесс мог затягиваться, в том числе чтобы исключить участие Гвашева. «Медуза» рассказывает про суд над адыгейским активистом.

Руслана Гвашева приговорили к штрафу за участие в поминальной молитве еще 2 июня. Историю 67-летнего активиста подробно описали журналисты «Коммерсанта» Александр Черных и Анна Петрова. 21 мая жители Краснодарского края, причисляющие себя к шапсугам, традиционно собираются у 250-летнего тюльпанного дерева в поселке Головинка в черте города Сочи на поминальную молитву по жертвам . В 2017 году в Головинке собралось несколько десятков человек, молитву читал общественный активист Руслан Гвашев. Как отмечает «Коммерсант», мероприятие заняло не более 15 минут. На нем присутствовал участковый, который на следующий день вызвал Гвашева вместе с местным жителем Айдамиром Басто для дачи объяснений. Через десять дней на мужчин были составлены административные протоколы, 2 июня Лазаревский районный суд Сочи признал Басто виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафовал на 30 тысяч рублей, Гвашева — виновным в участии в несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и оштрафовал на 10 тысяч.

Руслан Гвашев принимал участие в создании первой Конституции Адыгеи, он борется за признание адыгов коренным народом, а также за внесение их в этом качестве в устав Краснодарского края. У Гвашева есть инвалидность: ранее ему ампутировали ногу.

Через два месяца краевой суд отменил штраф, но при повторном рассмотрении его выписали снова. Перед заседанием по апелляционной жалобе в Краснодарском краевом суде 19 июля у Гвашева произошел инфаркт — его госпитализировали в больницу, там провели шунтирование. Адвокат Гвашева Марина Дубровина рассказала изданию «Кавказский узел», что тот «сильно переживал» из-за заседания. 2 августа краевой суд отменил штраф «из-за множественных нарушений», вернув дело на пересмотр (штраф Айдамиру Басто он оставил в силе еще 23 июня). Тем не менее 30 августа Лазаревский районный суд снова решил, что Гвашеву необходимо заплатить 10 тысяч рублей. На этом заседании его защищала адвокат по назначению, поскольку Марина Дубровина уехала в отпуск, но заранее предупредила суд; там не сочли нужным переносить заседание. Дубровина снова обжаловала решение Лазаревского суда.

11 сентября Гвашев объявил голодовку, протестуя против решения суда. «Я принял решение о голодовке, когда выяснилось, что в Лазаревский райсуд предоставил свое объяснение замглавы района, там он назвал молебен „митингом“. При этом в протоколе судебного заседания не были отражены показания участкового, который оформлял протокол. В суде он заявил, что никакого правонарушения не было. Он сказал, что наказать меня ему приказали начальник и куратор из ФСБ», — сказал Гвашев. Уже 12 сентября он заявил об ухудшении здоровья, но отметил, что намерен продолжать голодовку. «Меня гнобят, и судами ничего не докажешь, поэтому я своей смертью хочу доказать право адыгов на память, на молебны у священного дерева», — заявил активист.

Гвашева безрезультатно пытались отговорить от голодовки общественные активисты и сенатор от Кабардино-Балкарии. 20 сентября представители абхазской общественности (абхазы и адыги традиционно близки, их языки входят в одну языковую семью) посетили Гвашева. «Выглядит он неважно. Его речевой аппарат плохо работает. Порой его очень сложно понять. До нашего приезда он чувствовал себя очень плохо и не мог стоять, но, увидев нас, почувствовал себя лучше. Он вместе с нами выстоял около трех часов, однако после беседы его одолела немощь», — рассказал руководитель международного проекта «Кавказ — наше общее дело» Давид Дасания. Тогда же Гвашева посетил бывший глава Кабардино-Балкарской Республики, сенатор Арсен Каноков. Он просил Гвашева прекратить голодовку и решать вопрос в правовом поле; тот отказался.

Каноков также выступил в защиту Гвашева. «Хочу обратиться к руководству и судебным органам Лазаревского района, Сочи и Краснодарского края. Безусловно, все решения по этому вопросу должны приниматься в правовом поле. Однако право, законодательство ни в коей мере не отменяют морально-этические нормы, нормы человечности и, если хотите, здравый смысл. Каков смысл в том, чтобы проявлять неуважение к 67-летнему инвалиду, гражданину России, доставляя его больного принудительно в суд?»

5 октября должно было пройти апелляционное заседание по делу Гвашева, но заседание перенесли. Как пишет «Кавказский узел», возле здания Краснодарского краевого суда собралось более 200 человек. Они пришли поддержать Гвашева, потому что «его права нарушаются». «Я его лично не знаю, но он — старейшина шапсугов, к которым я причисляю себя. Для нас он как путеводная звезда», — приводит издание слова одного из участников акции. Автомобиль, в котором Гвашева везли из Сочи в Краснодар, в 10 часов утра 5 октября задержали сотрудники ДПС на выезде из города. Активист сообщил, что несколько человек в штатском настоятельно рекомендовали ему пересесть в их машину и отправиться в ближайшее лечебное учреждение. Спустя три часа машину пропустили, но на посту в Туапсе вновь задержали, отпустив Гвашева только около 18 часов. В тот же день суд неожиданно перенес заседание по делу Гвашева на 16 октября. «В суде никто не дает никаких внятных объяснений, почему заседание было перенесено без уведомления», — заявила адвокат Марина Дубровина.

Вечером в тот же день Гвашев прекратил голодовку. Об этом написал один из участников митинга, объяснив, что прекращения голодовки, в частности, требовали сторонники Гвашева на спонтанной акции 5 октября. Информацию «Медузе» подтвердила адвокат Гвашева Марина Дубровина. «Я ему сказала, вы же понимаете, судебное заседание будут переносить [и дальше], ждать, пока вам становится хуже и хуже. А потом, как обычно у нас, „нет человека — нет проблемы“. Я считаю, что [прекращение голодовки] очень мудрое решение, потому что довольно сложно бороться одной. Когда мы вместе выступаем, он историческую и эмоциональную часть передает, а я юридическую, и так наша позиция выглядит мощнее», — сказала Дубровина. Она отметила, что 5 октября Гвашев был очень вымотан. Сейчас он находится под наблюдением врачей и «постепенно выходит из голодовки». Прогнозов на заседание 16 октября адвокат давать не стала, но отметила, что «надеется на здравый смысл». В Краснодарском краевом суде на звонок «Медузы» не ответили.