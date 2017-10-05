Грабители прорыли 560-метровый тоннель, чтобы ограбить банк. Не вышло! Карта и другие подробности несостоявшегося преступления

Бразильская полиция 2 октября предотвратила ограбление банка, которое могло бы стать крупнейшим в истории. Грабители готовились к преступлению более четырех месяцев. За это время они прокопали 560-метровый тоннель до хранилища Банка Бразилии, оснастили его рельсами и тележками, а также угнали семь автомобилей для перевозки денег. Преступники потратили на подготовку больше миллиона долларов, но готовились вынести из хранилища в 300 раз больше. Грабителей задержали за несколько дней до часа X.

В июне 2017 года пара арендовала дом в Сан-Паулу за 640 долларов. Следующие четыре месяца с восьми вечера до четырех утра рабочие копали тоннель, который вел из этого дома к хранилищу государственного Банка Бразилии, крупнейшего в стране. Соседи не замечали ничего подозрительного. Когда полицейские пришли в этот дом, там обнаружили 50 пар сапогов и большой запас еды, воды и изотоников.

Чтобы подобраться к зданию банка, рабочие прорыли тоннель длиной около 560 метров.

В тоннеле сделали освещение и вентиляцию, а потолок и стены укрепили стойками. Полицейские обнаружили там рельсы и тележки, на которых грабители собирались вывозить деньги. Тоннель был прорыт в такой близости от хранилища, что там по полу пошли трещины.

В подготовке ограбления участвовали 20 человек, они скинулись по 60 с небольшим тысяч долларов. Полиция задержала 16 преступников, еще четверо находятся в розыске. Власти утверждают, что все организаторы задержаны, разыскиваются только рабочие. Полиция считает, что в сооружении тоннеля участвовал инженер, но о его розыске отдельно не сообщается.

Подозреваемых взяли в мастерской, которая располагалась в другом районе Сан-Паулу — не там, где дом с тоннелем. Около мастерской нашли семь угнанных автомобилей, которые грабители собирались использовать для перевозки денег.

Polícia prende quadrilha que planejava o maior roubo a banco do mundo | SBT Notícias (03/10/17) Jornalismo SBT

Полиция узнала о подготовке ограбления за два месяца, после этого за подозреваемыми организовали слежку. В конце сентября тоннель был готов. Ограбление должно было произойти либо в пятницу, 6 октября, либо на выходных. Грабителей задержали почти накануне часа X, которого те ждали четыре месяца. Они собирались похитить около 300 миллионов долларов.

Главарем банды полиция считает 35-летнего Алсеу Сеу Гомеса Ногейру. Следователи полагают, что он связан с крупнейшей в Бразилии преступной группировкой Первая столичная команда. Ногейру подозревают в организации беспорядков в тюрьме в 2006 году.

Alceu Céu Gomes Nogueira , chefe de bando do túnel liderou motim após remoção de Marcola - https://t.co/CrsT5YaOl0 #R7 via @portalr7 — Ana Helena Mofatto (@aninhamofatto) October 3, 2017

Полиция считает, что преступник связан с другим крупным ограблением — частного хранилища в Парагвае в апреле 2017 года. Тогда около 50 человек пересекли границу Бразилии и Парагвая и устроили бойню в приграничном городе Сьюдад-дель-Эсте. Одна группа забросала гранатами и коктейлями Молотова штаб-квартиру полиции и заблокировала ее автомобилями. Другая группа атаковала хранилище, причем подъезды к нему были также блокированы автомобилями — их еще и подожгли. На случай, если полицейские прилетят на вертолете, были установлены пулеметы.

Чтобы проникнуть в хранилище, грабители взорвали бетонную стену. Потом преступникам удалось похитить около восьми миллионов долларов и скрыться. Уходя от погони, грабители разбрасывали шипы. Парагвайская полиция не смогла ничего им противопоставить, поскольку была вооружена не так хорошо, как грабители. На моторных лодках они пересекли реку, по которой идет бразильско-парагвайская граница, и на территории своей страны вступили в бой уже с бразильской полицией. Несколько человек были убиты, часть задержана. Участвовал ли Алсеу Ногейра в этой операции или только разрабатывал план, неизвестно.

Еще один подозреваемый Маркос Поло Чини. До мая 2017 года он сидел в тюрьме за ограбление банка в 2015-м. В мае его отпустили на День Матери домой, и за решетку Маркос Чини не вернулся. В июне преступники уже начали рыть тоннель для нового ограбления. Сейчас его залили бетоном.