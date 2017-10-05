Английскому невозможно научиться по интернету И еще 9 заблуждений об онлайн-курсах

Обучение английскому через приложения или с помощью видеосвязи набирает популярность. Но многие люди до сих пор со скепсисом относятся к таким занятиям. Считается, что какими бы совершенными ни были методики современного онлайн-образования, они не могут заменить живого общения с преподавателем. «Медуза» вместе с онлайн-школой Skyeng собрала самые распространенные мифы, чтобы их развеять.

Английский по скайпу — это просто болтовня! Без нормальной учебной программы ничего не выучишь

«Английский по скайпу», может, и правда просто болтовня. Другое дело, когда уроки с учителем проходят на интерактивной платформе, которая синхронизирована со множеством других сервисов: приложениями, переводчиком, личным словарем. Так устроены занятия в онлайн-школе Skyeng, вместе с которой мы подготовили эту статью. И конечно, здесь обязательно есть программа. Просто она не универсальная, как в школе, а для каждого ученика — своя.

Без реальных экзаменов и тестов обучение будет бесцельным

На самом деле цель всегда есть. Например, на первом бесплатном уроке Skyeng методист определяет уровень языка и помогает сформулировать, для чего он вам нужен — эта цель определяет дальнейший курс и подталкивает к развитию. Без контрольных вы тоже не останетесь, но у школы ставка делается на практическое применение навыков. Если ваша цель — учеба, вас будут готовить к международным экзаменам, если путешествия — будете самостоятельно бронировать жилье и машину на английском, если карьера — сможете репетировать собеседования и составлять резюме.

На онлайн-уроках даже не задают домашнее задание

Все учебные материалы хранятся на интернет-платформе. Домашнее задание делается там же, и время урока на его проверку никто не тратит. Проверяет задания не человек, а система — то есть ученик видит свои ошибки сразу. Сложные моменты и вопросы можно обсудить с преподавателем на уроке. А если в задании есть эссе или разговорные упражнения, их проверяет отдельная команда специалистов.

Для онлайн-учебы нужна железная самодисциплина. А тут контролировать некому: ни учеников рядом, ни преподавателя

Это в группе легко спрятаться от преподавателя, пропустить ответ и отмолчаться. На онлайн-занятии один на один придется включаться в процесс и делать домашние задания. 90% успеха персонального обучения — в мотивации ученика. Учителя выполняют функцию наставников и даже коучей, которые настроены привести вас к цели. И потом есть куратор, который позвонит и напомнит, что вы пропустили урок. А, например, сервис Skyeng еще и превращает обучение в игру — с достижениями, статусами и даже настоящими призами за личный прогресс.

В интернете полно шарлатанов и мошенников. Определить, хороший попадется учитель или плохой, нереально

На хороших курсах преподавателей тщательно отбирают и стараются сделать так, чтобы учитель и ученик находили общий язык. Для этого методисты школы записывают интересы учеников, темперамент, пожелания, а затем подбирают подходящего преподавателя с помощью алгоритма. Но если что-то пойдет не так, учителя можно в любой момент заменить — это бесплатно. Все уроки записываются, чтобы методист следил за подачей материала. Если вдруг преподаватель пропадает и не выходит на связь, то, считайте, ученику повезло. Skyeng компенсирует это занятие и дает еще одно в подарок.

Мне даже вживую сложно понимать английскую речь. По видеосвязи понять что-то еще сложнее

Преподаватель может объяснить сложные моменты на русском, особенно на начальных этапах. Он легко адаптируется под уровень и темп ученика. А если со скоростью подключения к Сети у вас все в порядке, то через платформу Skyeng вы будете слышать и видеть преподавателя так же, как если бы находились в одной комнате.

В обычной школе занятия разнообразнее

А вот и нет. Современная платформа для обучения английскому похожа на комнату со множеством учебных опций. Обучаясь в Skyeng, кроме видеоуроков с учителем вы, к примеру, можете посмотреть новые серии «Black Mirror» на «Амедиатеке» или Netflix, используя специальные английские субтитры, а потом внести новые непонятные слова в приложение Word — ваш личный словарик. Этот словарь синхронизируется с браузером Chrome и сервисом «Яндекс.Музыка», — и вы сможете также пополнять его, читая любые англоязычные статьи и слушая песни. Списки новых слов можно добавлять в будущий урок, повторять и закреплять.

И так вся жизнь проходит за компьютером! Лучше пойти на обычные курсы

Задержаться у компьютера лишний час на урок куда меньший барьер, чем выходить из дома и тратить время на дорогу. А еще онлайн-методика позволяет задействовать уже привычный вам досуг. Читаете статьи? Попробуйте делать это на англоязычных ресурсах, используя специальное расширение для браузера Vimbox. Любите кино и сериалы? Пробуйте смотреть их с «умными субтитрами» для онлайн-кинотеатров. И потом большую часть урока вы не читаете с экрана, а практикуете разговорный язык. У Skyeng даже есть правило — 60% урока говорит ученик. Для этого предусмотрен специальный счетчик.

За эти же деньги можно нанять преподавателя, который сам ко мне будет приезжать

Здесь с вами поспорят реальные рыночные расценки. Стоимость одного часа преподавателя английского в Москве и Петербурге почти в два раза выше онлайн-урока. Групповые курсы, конечно, обойдутся дешевле, но они не так эффективны. Там вся группа занимается по одному учебнику, ваши личные цели становятся вашей заботой. Плюс учитывайте время на дорогу, которое каждый раз будет демотивировать. А еще формат онлайн-курсов предполагает, что вы можете заниматься из любой точки мира, так что продолжительные командировки или отпуск на море для них не помеха.

В интернете полно материалов для занятий. С ними можно выучить язык и без преподавателя

У самообучения множество проблем: сложно поддерживать в себе мотивацию, на определенном этапе трудно разбираться в грамматике, негде практиковать разговорный навык. Также без преподавателя будет сложно разобраться в изобилии образовательных материалов и отличить нужное от бесполезного.

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