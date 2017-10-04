Женщина, которая боится выходить из дома, начала путешествовать по Google Street View. И стала тревел-фотографом!

В Нью-Йорке проходит выставка «Путешественницы с агорафобией» — Джеки Кенни, которая страдает боязнью открытых пространств. Кенни сложно выходить из дома, поэтому она «путешествует» с помощью карт Google в режиме Street View, а скриншоты публикует в инстаграме. Теперь коллекцию ее снимков представили в одной из нью-йоркских галерей. На открытие, собравшись с духом, приехала и сама Кенни.

Уроженка Новой Зеландии Джеки Кенни большую часть своей жизни страдала от тревожного расстройства и панических атак. Ее состояние ухудшилось, когда она из-за работы вынуждена была переехать в Лондон: иногда женщине приходилось буквально «сбегать домой», чтобы избежать очередного приступа паники. Врачи поставили ей диагноз «агорафобия»; в ее случае это неконтролируемый страх незнакомых пространств. Из-за этого Кенни старается не уходить далеко от дома: паническая атака может случиться с ней даже в знакомом супермаркете. «Мне начинает казаться, что у меня вот-вот начнется паника, я упаду, на меня рухнут все полки, я кого-нибудь пораню и опозорюсь», — рассказывает она.

В 2016 году Джеки Кенни осталась без работы, и поводов выходить из дома стало еще меньше. Чтобы как-то отвлечься, она начала «гулять» по разным городам с помощью сервиса Google Street View, который позволяет подробно рассматривать панорамы улиц и дорог во множестве стран мира. Это переросло в настоящее увлечение, а потом и в целый проект: Кенни начала охотиться на интересные кадры и ракурсы, которые запечатлел Google. Иногда она проводила за компьютером по 18 часов в сутки, выискивая достойные кадры: по ее словам, 99,999% того, что видно в Google Street View, — «полный кошмар».

A post shared by Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits) on Jun 25, 2017 at 11:26am PDT

Результатом стал архив из 27 тысяч скриншотов, лучшие из которых Джеки Кенни начала публиковать в инстаграме с названием streetview.portraits. Сначала женщина не афишировала, что стоит за ее увлечением, но потом переименовала аккаунт в Agoraphobic Traveller. «Агорафобия и тревожность ограничивают мою возможность путешествовать, так что я нашла другой способ изучать мир», — указано в ее профиле.

«Для меня блуждать по узким улочкам Перу — отличная терапия, — говорит Кенни. — В реальной жизни я бы думала только о том, как поскорее вернуться домой». В то же время, по ее словам, Google Street View не стал для нее виртуальной реальностью: «Я просто ищу визуальные впечатления. Таким образом невозможно по-настоящему погрузиться в культуру, потому что ну что вы узнаете, не общаясь с людьми?»

Сейчас в ее аккаунте 237 фотографий: из Туниса, Сенегала, США, Киргизии, России и многих других стран. Несмотря на то что ни одного из этих кадров Джеки Кенни не сделала сама, у всех них есть узнаваемый стиль: это всегда четкая геометричная композиция с яркими цветами и выразительной архитектурой. Все скриншоты Кенни незначительно обрабатывает в фотошопе: кадрирует, делает цветокоррекцию, а затем использует один из фильтров инстаграма.

A post shared by Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits) on Mar 31, 2017 at 1:02pm PDT

Среди ее подписчиков — и те, кому просто нравятся фотографии, и люди, также страдающие от агорафобии, которым аккаунт Кенни дает поддержку и помогает пережить болезнь. Автор проекта говорит, что во время своих виртуальных поисков в Google Street View видела много странного. «Если бы я начала выкладывать всякую дикость, у меня было бы намного больше подписчиков, — иронизирует Кенни. — Но я пошла другим путем».

В конце сентября «фотографии» Джеки Кенни представили в Нью-Йорке, а саму ее пригласили на открытие выставки. Это был первый раз за десять лет, когда Кенни решилась пересечь Атлантику и поехать в США: больше всего она боится летать на самолетах. Кенни готовилась к путешествию два месяца: подробно представляла себе поездку на такси, очередь на посадку, салон самолета, звук работающих двигателей. «Если я заранее не визуализирую все, что случится, оно кажется мне слишком сюрреалистичным, — объясняет она. — И это сразу вызывает тревожность».

A post shared by Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits) on Jan 1, 2017 at 1:52pm PST

После открытия выставки Джеки Кенни написала в инстаграме, что все прошло хорошо и она была невероятно тронута поддержкой окружающих. «Самое удивительное — что я смогла встретиться с людьми в реальности», — призналась автор проекта.