Анатолий Чубайс объявил, что российская компания начала производить «самый совершенный» электроскутер. В России его продавать не будут

Анатолий Чубайс объявил о начале производства «самых совершенных электроскутеров»

В посте на фейсбуке глава «Роснано» Анатолий Чубайс написал, что 3 октября российская компания OCSiAl начинает производство электроскутеров (или «смартджетов», как его называют сами создатели) Ujet. По словам Чубайса, предприятие планирует выпускать до 32 тысяч скутеров в год.

Глава «Роснано» коротко рассказал о достоинствах Ujet. Скутер станет «самым совершенным персональным транспортным средством в мире» — при производстве шин использованы нанотрубки, что улучшает сцепление с дорогой; батарея Ujet эффективнее, чем батареи Tesla; весит скутер 40 килограммов. Ujet можно складывать и «катить за собой как небольшой чемодан на колесах». Движется скутер беззвучно; ключом зажигания является смартфон. С базовой батареей смартджет сможет проехать 70 километров, а с батареей повышенной емкости, на зарядку которой уйдет два часа, — 150 километров. Максимальная скорость ограничена 45 километрами в час. «Он так же отличается от байков и велосипедов, как айфон от кнопочных телефонов», — написал Чубайс.

Презентация Ujet в Монако, 2017 год motornewsitaly

Электроскутеры будет производить зарегистрированная в Люксембурге компания. Она лишь опосредованно связана с «Роснано»

Компанию OCSiAl в 2009 году основал новосибирский ученый, член-корреспондент РАН Михаил Предтеченский — совместно с красноярским миллиардером Юрием Коропачинским и предпринимателями Юрием Зельвенским и Олегом Кирилловым. С 2013-го в число акционеров компании вошла корпорация «Роснано». Главный продукт компании — одностенные углеродные нанотрубки, которые продаются по цене существенно меньшей (в десятки раз), чем у конкурентов.

В пресс-службе OCSiAl «Медузе» заявили, что производство электроскутеров запустили не они, а компания Ujet Vehicles, расположенная в Люксембурге; в OCSiAl ее называют «спин-оффом OCSiAl» — то есть ее создали основатели российской компании. Обе структуры совместно занимаются разработкой наномодифицированных материалов, однако «по сути, организации являются разными проектами». «Это два разных бизнеса», — подчеркнули в OCSiAl.

Представитель Ujet Vehicles Албан Сирами в разговоре с «Медузой» пояснила, что Ujet Vehicles на 37% принадлежит OCSiAl, однако с «Роснано» компания «никак не связана», в том числе финансово.

В пресс-службе «Роснано» «Медузе» подтвердили, что Ujet и OCSiAl — действительно разные компании. Однако в компании считают, что фактически Ujet Vehicles — это «внучка» «Роснано», поскольку «Роснано» владеет 19,5% OCSiAl, а та в свою очередь — 37% Ujet Vehicles. «Если говорить о деньгах, то успех UJET Vehicles способен повысить стоимость компании OCSiAl. Соответственно выиграет и „Роснано“», — написал Чубайс в комментариях к своему посту. Он добавил, что «центром капитализации» остается российская OCSiAl.

«Самый совершенный скутер» собирают в Германии

В издании «Популярная механика» 27 июня 2017 года вышел большой материал о Ujet. В нем говорилось, что компания Ujet Vehicles, зарегистрированная в Люксембурге, была создана основателями OCSiAl — ученым Михаилом Предтеченским и красноярским миллиардером Юрием Коропачинским, когда они поняли, что на главный продукт их основной компании — углеродные нанотрубки — нет достаточного спроса. Бизнесмены решили, что сами создадут продукт, который продемонстрирует возможности их нанотрубок, в частности прочность. Им и стал электроскутер, который «объединит лучшие свойства мотоциклов и велосипедов».

По замыслу создателей, транспорт будет настолько легким, что его сможет спокойно поднимать и переносить обычный человек, «ведь на самых интересных рынках, например в Гонконге или Сингапуре, с парковками гигантская проблема».

Смартджет Ujet Ujet

Создатели Ujet уверены, что они придумали новый класс транспортных средств для мегаполисов (смартджет), и по затратам энергии на перемещение килограмма полезной нагрузки он является самым эффективным видом транспорта. По словам создателей, с российской стороны в Ujet — только концепт и нанотрубки; все остальное сделано в других странах. За все инженерные решения и дизайн отвечают немецкие подрядчики, маркетингом занимаются французские компании.

Представитель Ujet Vehicles Албан Сирами пояснила «Медузе», что производство скутеров, как и штаб-квартира компании, также располагается не в России, а в Люксембурге. В год компания планирует производить 10-12 тысяч скутеров.

Скутер стоит больше 500 тысяч рублей и в России продаваться не будет

На сайте проекта указано, что для предзаказа Ujet стоит 8690-9890 долларов в зависимости от емкости батареи. Сирами сказала «Медузе», что такая высокая цена объясняется дорогостоящими материалами (некоторые из них используются в авиастроении). Она говорит, что продажи начнутся в начале 2018 года в Париже, Милане, Монако, Барселоне и Люксембурге; затем — в других городах Европы, а потом в Азии и США. Продажи в России не планируются, поскольку спрос на скутеры в стране не высок, а стоит он из-за используемых материалов слишком дорого.

Глава Ujet Vehicles Константин Нотман (в прошлом директор томского завода «Сибэлектромотор»; в OCSiAl является старшим вице-президентом по продакт-девелопменту) говорил, что в разных странах и городах цена на смартджет для конечных покупателей будет отличаться. Скажем, в Париже он будет стоить 7900-8500 евро, при этом 2500 евро будет компенсироваться покупателям муниципалитетом в рамках программы развития электротранспорта.