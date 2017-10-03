В Петербурге арестовали тренеров личностного роста. Три года назад их клиентка покончила с собой

В понедельник, 2 октября, суд отправил под домашний арест Виктора и Светлану Маркеловых — руководителей некоммерческой организации «Зеора», которая проводит тренинги личностного роста. По версии следствия, одна из клиенток организации покончила с собой после тренинга, в работе «Зеоры» усмотрели «признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью». «Медуза» рассказывает, что известно о тренингах «Зеоры» — и о задержании ее руководителей.

Около полудня в воскресенье, 1 октября, в петербургский бизнес-центр «XIX век» вбежали сотрудники СОБРа; они перекрыли выходы из большого зала, в котором проходил тренинг личностного роста руководителя организации «Зеора» Виктора Маркелова. Участникам, а их в зале было больше ста, посоветовали «не трогать телефоны и сидеть молча». Первым бойцы отряда увели самого Маркелова, затем в два этапа увезли на допрос и участников тренинга. «Держали в автобусе очень долго, в сумках порылись, документов не показали, толком ничего не объясняли, протокол не отдали, отпустили часов в восемь вечера», — рассказала «Медузе» жена одного из посетителей тренинга.

Следственный комитет РФ сообщил, что против руководителей «Зеоры» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). 46-летний Виктор Маркелов и его 45-летняя жена Ольга зарегистрировали «Зеору» в 2012 году, на сайте говорится, что организация представляет собой «международное содружество креативного » и проводит около 50 разных тренингов, например «Лидерство в стиле коучинг», «Богиней быть просто», «Pro секс. Все точки над G», «Агрессивные продажи». В рекламных материалах и в паблике «ВКонтакте» Маркелова называют «легендарным тренером», а его жену — тренером «гениальным». Как сообщается на сайте СК, экспертиза нашла в тренингах «признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью».

Источник «Интерфакса» в СК сообщил, что следствие связывает деятельность «Зеоры» с суицидом одной из клиенток компании. В 2014-м «Фонтанка» рассказала о 30-летней жительнице Санкт-Петербурга Оксане (издание не указало фамилию), которая летом того же года погибла под поездом на глазах мужа и двухлетнего ребенка. Родственники девушки уверены, что Оксана совершила самоубийство, а причиной стало ее участие в «программе лидерства» «Зеоры» — курса тренингов, состоящего из трех этапов. Как рассказал «Фонтанке» отец Оксаны, девушка хотела помочь мужу, профессиональному повару, открыть ресторан. По его словам, за первый трехдневный тренинг она отдала 18 тысяч рублей; чтобы попасть на второй пятидневный этап, заняла порядка 90 тысяч рублей; а когда попросила у мужа денег на третий этап продолжительностью три месяца, тот отказал (в разговоре с «Медузой» проходившая программу в 2009 году женщина указала другие цены: 12700, 17200 и 15000 рублей соответственно). Сразу после разговора с мужем Оксана покончила с собой. «Я не знаю как дальше жить, у меня в голове каша», — последняя запись в ее дневнике.

«Она уехала к мужу, три часа с ним пообщалась, — говорил тогда Маркелов. — Оказалась как-то на железнодорожных путях. Мне еще следователи сказали, что у них был секс. И он как-то сделал так, чтобы она была под поездом, а я во всем виноват! Оксана говорила, что у них нестабильные отношения, и муж у нее не всегда сдержанный. Я думаю, что он ее изнасиловал». СК провел проверку и отказал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства.

Ольга и Виктор Маркеловы Личная страница Ольги Маркеловой во «ВКонтакте»

Тренинги личностного роста критикуются психологами, которые отмечают, что подобные программы расшатывают психику и создают у участников зависимость от ярких эмоций. СМИ публикуют материалы, в которых бывшие участники тренингов личностного роста рассказывают, как у них развилась депрессия — и какие проблемы с близкими у них возникли из-за подобных курсов. В то же время опрошенные «Медузой» клиенты «Зеоры» сообщили, что качество их жизни улучшилось после тренингов.

«Я в восторге от них. Четыре раза был на первом этапе, по одному разу — на втором и третьем. Во время прохождения и после — нашел любовь, переехал жить в другой город, запустил свой бизнес в другом городе», — рассказал Алексей Крень из Петербурга.

«Лично для меня эти курсы были очень полезными, хоть и процентов на 30 очень странными. Что мне там прямо вбили в голову? Если поставил на день план, то его нужно выполнить! Я так делал в течение года точно. В итоге выучил английский, языки программирования C++ и PHP. Английский мне помог быстрее въехать в документацию по программированию, а программирование сейчас приносит мне хороший доход», — говорит Сергей Филимонов, прошедший только первый этап.

«Перед тренингом мы все подписываем документ, что сами несем ответственность за свою жизнь, — отметила в разговоре с „Медузой“ бывшая сотрудница „Зеоры“. — Не думаю, что в суициде нужно искать виноватых. Человек сам сделал свой выбор — это один случай из миллиона. Таких компаний в Питере сегодня штук десять, случится могло в любой. И сколько народу просто так бросается под поезд? Что-то там виноватых не ищут».

«Если бы все участники тренингов бросались под поезд, таких тренингов не существовало бы как феномена, — говорит психотерапевт Виктория Холмогорова, изучавшая подобные практики. — Безусловно, они многим помогают, я сама знаю таких людей, но это очень неэкологичный метод. Тут вопрос в мотивации тренера. К сожалению, у тренингов личностного роста довольно прагматичная цель — сделать так, чтобы пришедшие на первую ступень люди пришли на вторую и на третью, а на третьей ступени человек должен привести, скажем, пять человек, чтобы остаться в этой структуре. Тренеру нужно, чтобы человек попал под его влияние. Это достигается методом „бытового гипноза“, простыми техниками ввода в групповой транс. Например, тренинги идут с раннего утра до вечера, едят участники в малых группах под присмотром помощника тренера, на дом получают домашние задания, чтобы был дефицит сна. Используют и методики когнитивного ввода в транс — человек получает очень много информации, и какой-то момент наступает „отупение“, как бывает, например, после трудного рабочего дня или после долгой подготовки к экзамену. На первом этапе таких тренингов разрушаются старые ценности, и человек лишается привычной опоры. А дальше — как повезет, ты или выстроишь что-то новое и действительно совершишь рывок, или это разрушит тебя абсолютно, потому что ты вернешься к себе, а себя-то уже и нет. Это, конечно, может быть причиной депрессии и суицидального поведения».

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 2 октября отправил Маркеловых под домашний арест на два месяца, сообщили «Медузе» в пресс-службе Следственного комитета. По статье о создании организации, посягающей на личность, им грозит до четырех лет лишения свободы. 3 октября министерство юстиции обратилось в Невский районный суд Петербурга с иском о ликвидации «Зеоры».