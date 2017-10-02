Google защитит аккаунты с помощью физических ключей. Но это только для политиков и топ-менеджеров

Корпорация Alphabet, в которую входит Google, собирается запустить новый сервис для углубленной защиты данных пользователей. Как рассказали анонимные источники агентству Bloomberg, сервис ограничит доступ сторонних приложений к письмам пользователей и усложнит вход в их аккаунты.

В 2014 году Google внедрила в браузеры Google Chrome поддержку аппаратных токенов — небольших устройств, обычно похожих на флешки, которые хранят в себе зашифрованную информацию. Такие токены используются как замена стандартным способам двухэтапной аутентификации — например, вводу кода из SMS.

Работает это так: при первом входе в свой аккаунт (например, в Gmail) с нового компьютера или телефона, пользователь вводит пароль, а затем вставляет в компьютер (или подключает к телефону по Bluetooth) токен. Этот метод хорошо защищает от мошенников: токен работает только с определенными сайтами, поэтому злоумышленники не смогут заставить пользователя ввести свой код на поддельной странице.

На использовании токенов будет основан и новый сервис для еще более усиленной защиты аккаунтов. По словам источников Bloomberg, программа под названием Advanced Protection Program должна запуститься уже в октябре (официально Google не комментирует эту информацию).

В Advanced Protection Program будет использоваться не один, а два секретных ключа на физических носителях, которые заменят собой двухэтапную аутентификацию. Как именно будет устроена работа с ними, издание не уточняет.

Кроме того, новый сервис будет блокировать сторонним программам доступ к данным пользователей — например, электронной почте или файлам в облачном хранилище Google Drive. Сейчас доступ к своим данным может предоставлять сам пользователь, это стандартная функция сервисов Google; проверить приложения, подключенные к вашему аккаунту, можно здесь.

Bloomberg пишет, что корпорация будет предлагать новый сервис топ-менеджерам корпораций, политикам и «другим людям с повышенным риском для безопасности».