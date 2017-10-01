В США арестовали подозреваемую в убийстве. 27 лет назад она (в костюме клоуна) застрелила женщину, а потом вышла замуж за вдовца

В мае 1990 года в американском городе Веллингтон, штат Флорида, было совершено загадочное убийство: неизвестный в костюме клоуна застрелил местную жительницу Марлен Уоррен. Преступника долго не могли найти, дело закрыли, однако спустя четверть века открыли вновь. Благодаря новым методам криминалистики полиции удалось установить, что убийцей, скорее всего, была Шейла Кин. В 2002-м она вышла замуж за вдовца убитой — и стала Шейлой Кин Уоррен.

26 мая 1990 года в дом Марлен Уоррен позвонили. Возле двери стоял клоун с букетом цветов и двумя шариками; на одном из них было написано «Вы — лучшая». Уоррен открыла дверь, клоун достал пистолет и выстрелил ей в лицо. Через два дня женщина умерла в больнице.

Очевидцы слышали выстрел, однако клоуну удалось скрыться — убийца сел в автомобиль и уехал.

Семье погибшей досталось солидное завещание: недвижимость, фирма по аренде машин, а также значительная выплата по страхованию жизни.

Полиция с самого начала заподозрила, что к убийству могут быть причастны муж Марлен Уоррен Майкл или Шейла Кин, у которой был роман с Майклом. В частности, полицейские изучали записи телефонных разговоров Кин; тем не менее, обвинения против нее так и не были выдвинуты, поскольку полиция опасалась, что собранных улик окажется недостаточно в суде.

Что касается Майкла, то он в скором времени стал фигурантом другого дела: за продажу деталей ворованных машин, а также кражи автомобилей с целью получить страховку он сел на четыре года. В 2002-м, выйдя из тюрьмы, Майкл женился на Шейле Кин.

New mugshot: Sheila Keen Warren, Abingdon, accused in Palm Beach Co,Fl of dressing as a clown, murdering 27 yrs ago: https://t.co/4q6L0LyxKd pic.twitter.com/LiQITNsVNv — Josh Smith (@JoshSmithWJHL) September 27, 2017

Дело об убийстве Марлен Уоррен, тем временем, закрыли. В 2014 году полиция Флориды получила грант на возобновление старых нераскрытых дел; среди прочих возобновила расследование и этого. Улучшенная технология ДНК-экспертизы позволила полиции с уверенностью определить, кто именно стрелял в Марлен Уоррен.

В сентябре 2017-го Шейлу Кин арестовали в доме, где они жили вместе с Майклом. Когда журналисты позвонили 87-летней матери Марлен Уоррен, она сказала: «Получается, он женился на киллере? Вот сукин сын!» Майклу Уоррену обвинения пока не предъявлены.