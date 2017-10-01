«Он выглядит как нацист» Фрагмент документального фильма «День независимости» о первом концерте западной рок-группы в Северной Корее

В августе 2015 года в Пхеньяне состоялись первые концерты западной рок-группы в истории КНДР. Двухдневные гастроли словенцев Laibach организовал норвежский промоутер Мортен Тровик; он же снял об этом смешной и дикий документальный фильм «День независимости». С 4 по 8 октября его можно будет увидеть в 15 городах России и в Минске в рамках фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend (сам Тровик также выступит с лекциями в Екатеринбурге и Новосибирске). «Медуза» представляет небольшой фрагмент «Дня независимости» — о том, как Laibach пытаются провести фотосессию на одной из пхеньянских площадей.