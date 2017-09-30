В Амурской области солдат застрелил трех сослуживцев, сбежал с автоматом и был убит при задержании. Главное

В ночь на 30 сентября на стрельбище на окраине города Белогорска в Амурской области ефрейтор из расположенной неподалеку воинской части застрелил трех человек и скрылся с оружием. Через несколько часов его нашли и самого убили при задержании. По неофициальным данным, у солдата были конфликты с сослуживцами. «Медуза» рассказывает, что известно о событиях в Белогорске.

Стрельба на полигоне на окраине Белогорска — небольшого города в Амурской области, — произошла в ночь на 30 сентября, когда солдат расположенной неподалеку воинской части 53790 вывезли на ночные стрельбы. По данным «Интерфакса», один из солдат выпустил автоматную очередь в сторону сослуживцев, которые ожидали выхода на огневой рубеж, после чего скрылся с оружием. В Белогорске усилили охрану общественных пространств. Пресс-служба администрации города также заявила, что все публичные мероприятия, запланированные на субботу, могут быть отменены, если стрелка не найдут до того.

Стрелял 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана и выпускник Югорского государственного университета, служивший водителем-электриком радиостанции роты связи. Он поступил в роту всего за несколько дней до своего бегства — 21 сентября. По словам собеседника «Лайфа» в штабе Восточного военного округа, Абдулахадов был переведен в воинскую часть 53790 из 165 артиллерийской бригады, расквартированной неподалеку, из-за того, что там у него были «конфликты с сослуживцами». На военную службу Абдулахадов поступил в апреле 2017 года; по словам источника «Лайфа», ему хотели предложить стать контрактником, так как он имел высшее техническое образование, однако у солдата был «вспыльчивый» характер.

Абдулахадов убил трех человек, включая командира роты — 28-летнего выпускника Югорского университета Егора Увкина (по словам собеседника «Интерфакса», у него остались жена и маленький ребенок). Также погибли Матвей Берников и Андрей Озеров, оба — 1997 года рождения. По сообщению «Интерфакса», двое солдат были ранены; «Амур.инфо» пишет об одном раненом, жизнь которого вне опасности.

Абдулахадов оказал сопротивление при задержании и был убит. Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, сотрудники антитеррористического подразделения воинского гарнизона ВВО рано утром 30 сентября нашли бежавшего стрелка и блокировали его. Абдулахадов начал стрелять; его убили.

Это не первое происшествие в воинской части 53790. 15 января 2017 года на ее территории погиб солдат-срочник Евгений Вельмакин. Руководство части заявляло о самоубийстве. По словам родственников, военные сначала говорили им, что Вельмакин сбежал из части, и уже потом сообщили, что солдат покончил с собой.

Министерство обороны направило на место событий комиссию; возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ведомстве заявили, что анализируют причины случившегося и что одной из них мог быть «нервный срыв».