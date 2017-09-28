Равноправие как часть сексуальной революции Почему создатель Playboy Хью Хефнер боролся с расизмом и гомофобией

В Лос-Анджелесе на 92-м году жизни умер Хью Хефнер, бизнесмен и медиаменеджер, создатель журнала Playboy и связанной с ним империи развлечений, которого называли одним из отцов сексуальной революции в США. Спустя почти 60 лет его журнал, ориентированный преимущественно на гетеросексуальную мужскую аудиторию, выглядит не то что не революционно, а почти консервативно. Однако Хефнер не просто раскрепостил американцев в отношении к традиционному сексу — в день его смерти несколько американских СМИ написали о том, как Playboy и Хью Хефнер боролись за равноправие в США. «Медуза» пересказывает ключевые тезисы.

Имя Хью Хефнера было неразрывно связано с его главным детищем, и на протяжении 57 лет существования журнала Playboy его создателя упрекали сперва в пошлости, потом — в незрелости, затем — в эксплуатации женского тела. Между тем, сексуальная революция в привычном — гетеросексуальном — понимании была не единственным достижением Хью Хефнера. Менее известна, но не менее значима его борьба за равенство полов.

В 1955-м, на втором году существования Playboy, Хефнер опубликовал в журнале рассказ писателя-фантаста Чарльза Бомонта «Жулик» (The Crooked Man). В произведении рассказывалось об обществе будущего, где нормой считались гомосексуальные отношения, а гетеросексуальные мужчины и женщины были притесняемым меньшинством. По тем временем рассказ был настолько скандальным, что даже прогрессивный журнал Esquire отказался его публиковать.

После выхода рассказа Бомонта в Playboy повалились письма недовольных читателей. В ответ Хью Хефнер написал: «Если, по-вашему, преследование гетеросексуалов в гомосексуальном обществе — это плохо, значит плохо и преследование гомосексуалов в обществе гетеросексуальном».

Хью Хефнер за работой. 1973 год John G. Zimmerman Archive / Everett Collection / Vida Press

Как отмечает The Washington Post, история с публикацией рассказа Бомонта — лишь самая ранняя иллюстрация активной борьбы Хью Хефнера за права ЛГБТ. С тех пор он часто делал заявления в поддержку однополых браков и критиковал законы, направленные на дискриминацию гомосексуалов.

В 1980-х Playboy много писал об эпидемии СПИДа, и в интервью тех лет Хефнер часто говорил о том, что на фоне происходящего правительство США способствовало развитию гомофобии в стране. В 2012 году, во время обсуждения законов о легализации однополых браков, Хефнер заявлял, что это борьба не только за права ЛГБТ, но и за права всех людей: «Если эти законы не будут приняты, мы отменим достижения сексуальной революции и вернемся в темные, пуританские времена».

Как пишет Newsweek, Хефнер также много делал для искоренения расизма в США. Так, в 1959 году он участвовал в организации джазового фестиваля Playboy, на который пригласили чернокожих исполнителей, в том числе Диззи Гилеспи — он выступал на одной сцене с белыми музыкантами, что в те времена было не принято. Часть доходов от фестиваля была передана Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.

Первым опубликованным в Playboy интервью стала беседа чернокожего писателя Алекса Хэйли с музыкантом Майлзом Дэвисом. В журнале также выходили интервью Мухаммеда Али, Мартина Лютера Кинга и чернокожего исламского проповедника Малколма Икс. В 1960-х, когда в США начали появляться ночные клубы Playboy, Хефнер выкупал франшизы у владельцев, которые отказывались пускать в свои заведения черных.

Хью Хефнер с моделями Playboy. 1966 год PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

При этом The Washington Post признает, что Хефнер был противоречивой фигурой. «Он считал себя и свой журнал борцами за права и свободу женщин, но всем своим поведением — от бесконечных разводов до публикаций в журнале — способствовал их объективации».