В Нью-Йорк привезли современное китайское искусство. Три работы не покажут из-за протеста зоозащитников Ящерицы, жабы и гадюки не будут пожирать друг друга в Музее Гуггенхайма

В одном из крупнейших музеев современного искусства — Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке — 6 октября откроется выставка «Искусство и Китай после 1989 года: Театр мира». Экспозиция выставки посвящена экспериментальному китайскому искусству, которое появилось в период с 1989 по 2008 год — в эпоху глобализации и мощного экономического роста Китая.

25 сентября музей объявил, что уберет из экспозиции три работы: инсталляцию «Театр мира», видео «Собаки, которые не могут коснуться друг друга» и серию фотографий «Трансференция. Анализ». Авторов этих работ обвиняют в жестоком обращении с животными. Петицию с требованием не выставлять в Гуггенхайме работы художников, созданные при участии животных, подписали более 600 тысяч человек.

Видео Сунь Юань и Пэн Юй «Собаки, которые не могут коснуться друг друга» было снято в музее Пекина в 2003 году. В инсталляции участвовали восемь американских питбультерьеров. Собак разделили на пары, разместили друг напротив друга и приковали к работающим беговым дорожкам. Сунь Юань и Пэн Юй в своей работе эксплуатировали тему собачьих боев — питбули считаются бойцовскими собаками; животные, участвующие в инсталляции, испытывали стресс и неудобства.

Dogs Cannot Touch Each Other Boycott Guggenheim

Американский клуб собаководства заявил, что глубоко обеспокоен тем, что видео будет показано в музее. «Собачьи бои неприемлемы, их нельзя показывать никоим образом — и уж точно не под видом искусства», — говорится в заявлении. Сам Пэн Юй ранее отрицал обвинения в насилии над животными. В одном из интервью он заявил, что по своей природе питбули «драчливы», а значит, не пострадали от его инсталляции.

На фотографиях из серии «Трансференция. Анализ» запечатлен перформанс художника-каллиграфиста Сюй Бина. В 1994 году Бин нанес на двух свиней текст (на английском и китайском языках) и снял, как они совокупляются.

Третья работа, против которой высказались зоозащитники, — инсталляция «Театр мира» Хуан Юн Пина. Художник помещает живых ящериц, жаб и змей в импровизированную деревянную арену с куполом в форме черепашьего панциря. Животные бегают по клетке, охотятся друг на друга и медленно умирают. Представители музея заявляли, что во время выставки ветеринар и специально обученные люди следили бы за рептилиями и змеями. В 2007 году канадские зоозащитники потребовали убрать работу Хуан Юн Пина из экспозиции Ванкуверской галереи искусств. Тогда галерея убрала из инсталляции животных, но оставила клетку.

Против демонстрации работ высказались не только зоозащитники, но и искусствоведы. Профессор истории искусств Северо-Западного университета Стивен Айземан счел инсталляции, в которых художники воспроизводят или повторяют издевательства над животными, бессмысленными и банальными. По словам Айземана, подобные работы встречались еще в Древней Месопотамии. Также профессор подчеркнул, что художники и музей получают прибыль за жестокое обращение с животными, а зрители становятся их партнерами.

В своем заявлении Музей Гуггенхайма подчеркнул, что убирает скандальные работы для безопасности посетителей, художников и своих сотрудников. В заявлении говорится, что решение принято «вынужденно» и «из-за неоднократных угроз».