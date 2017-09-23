Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил 2000 рейсов. Потому что в отпуск ушло слишком много пилотов

За шесть недель — с середины сентября до конца октября 2017 года компания Ryanair отменила и планирует отменить 2100 рейсов — по 50 ежедневно. Это произошло из-за ошибки с планированием отпусков пилотов авиакомпании: выяснилось, что слишком многие из них ушли и уйдут в отпуск в одно и то же время. Компании пришлось соблюсти режим труда и отдыха пилотов — для этого пришлось сократить количество рейсов. Исполнительный директор Ryanair Майкл ОʼЛири взял на себя личную ответственность за «беспорядок». «Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки», — сказал глава авиакомпании. — Я приношу искренние извинения. Этот хаос устроили мы сами». Компания заявила, что отмененные рейсы составят всего 2% от всех полетов Ryanair и что отмены будут способствовать улучшению соблюдения расписания оставшихся 98% рейсов компании.

Ирландское издание Irish Independent предположило, что на самом деле проблема в массовом исходе пилотов из Ryanair: из компании ушли 140 пилотов, перешедшие на работу к конкуренту, компании Norwegian Air. Ryanair не комментировал эту информацию.

Авиакомпания пыталась предложить пилотам изменить время отпусков, но они отказались. После этого командирам экипажей предложили единовременный платеж до 12 тысяч евро за дополнительные 10 дней работы в октябре. Предложение касалось пилотов из крупнейшего хаба компании — лондонского Стэнстед, аэропортов в Дублине, Франкфурте и Берлине. Группа пилотов отклонила это предложение и потребовала вместо этого новые контракты и лучшие условия труда. В пресс-службе Ryanair отказ пилотов от дополнительных выплат отрицают. Ryanair заявила, что в ближайшее время дополнительно наймет 125 пилотов и немного сгладит последствия.

Европейская комиссия усмотрела в действиях ирландской авиакомпании нарушение прав потребителей. В 2004 году в Евросоюзе был утвержден регламент с едиными правилами предоставления компенсаций пассажирам в случае отмены или долгой задержки рейса. По нормам ЕС компенсации могут составлять до 600 евро на человека. Тогда как по подсчетам Ryanair, вся чрезвычайная ситуация обойдется компании в 20 миллионов евро. Это означает, что каждому пострадавшему пассажиру в среднем будет выплачено лишь по 63 евро.

Из-за отмены рейсов пострадали 315 тысяч человек; многие говорят, что их никто вовремя не оповестил. Авиакомпания утверждает, что все они получили по электронной почте предложения об альтернативных маршрутах и компенсации. Пассажиры говорят, что это не так. Многие узнавали об отмене их рейсов всего за день до вылета или даже за несколько часов — и в результате найти альтернативные варианты было уже очень сложно или невозможно. Они жалуются, что авиакомпания не принимает жалобы через интернет или по телефону. Если рейс будет отменен, пассажир может бесплатно сменить рейс на другой по тому же маршруту (если там остались места) или полностью вернуть деньги за билет. Для смены маршрута придется пообщаться с онлайн-консультантом компании, и не факт, что такой обмен будет бесплатным.

Пассажиры характеризуют массовую отмену рейсов как «хаос». 69-летняя Стелла Скотт из Бристоля получила сообщение об отмене своего рейса из Малаги за 6 часов до вылета. Ей предложили другой рейс в Бристоль, но только через 9 дней. Англичанину Марку Адкинсу с женой, 11-месячным ребенком и 77-летним отцом-инвалидом пришлось самим доехать из Валенсии в Барселону, чтобы вылететь домой. Адкинсон заявил: «Ryanair испортил первый отдых моего сына и, наверное, последний моего отца». 19-летняя Линда Ланкастер потратила 25 фунтов, пытаясь дозвониться на платную линию поддержки клиентов Ryanair, чтобы получить информацию об ее рейсе из Лондона в Париж. Билет стоил примерно столько же.