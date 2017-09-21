Где Мордор? (Довольно трудный) тест на знание географии Средиземья

21 сентября исполняется 80 лет со дня выхода «Хоббита». Описанный в книге мир — Средиземье — один из самых богатых и детально прописанных вымышленных миров, а над картами, которые обязательно содержались в книгах Толкина, поклонники «Хоббита» и «Властелина колец» могли проводить целые часы. Специально для них «Медуза» составила тест по географии Средиземья. Предупреждаем — он довольно трудный!