истории

Землетрясение в Мексике. Фотографии Десятки домов разрушены, погибли более 220 человек

Meduza
10:24, 20 сентября 2017

Marco Ugarte / AP / Scanpix / LETA

В Мексике 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился примерно в 120 километрах к юго-востоку от столицы страны — Мехико. По последним данным, в результате землетрясения погибли 226 человек, в том числе 117 в Мехико. Число погибших, предупредили местные власти, может возрасти по мере разбора завалов. Землетрясение стало одним из наиболее мощных, зафиксированных на территории Мексики за последние годы. Самым мощным считается землетрясение магнитудой 8,1, которое произошло в Мексике ровно 32 года назад — 19 сентября 1985 года. Тогда погибли около 10 тысяч человек.

Разрушенные здания в Мехико, 19 сентября
Cesar Vicuna / Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA
Ginnette Riquelme / Reuters / Scanpix / LETA
Разбор завалов в Мехико
Yuri Cortez / AFP / Scanpix / LETA
Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix / LETA
Спасатели устраивают «минуту тишины», чтобы услышать голоса тех, кто мог оказаться под завалами. Мехико, 19 сентября
Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA
Спасательная операция в Мехико
Pablo Ramos / AP / Scanpix / LETA
Francisco Canedo / Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA
Последствия землетрясения в Мехико
Rebecca Blackwell / AP / Scanpix / LETA
Разрушенное землетрясением здание в штате Морелос
Carlos Rodriguez / AP / Scanpix / LETA
Разрушения, вызванные землетрясением, в штате Морелос
Margarito Perez / Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA
Центр временного размещения для пострадавших от землетрясения в Мехико
Carlos Jasso / Reuters / Scanpix / LETA
Marco Ugarte / AP / Scanpix / LETA
Жители Мехико на улицах города после землетрясения
Sáshenka Gutiérrez / EPA / Scanpix / LETA
Волонтеры разбирают завалы в одном из районов Мехико
Rebecca Blackwell / AP / Scanpix / LETA
Жители Мехико на Пасео-де-ла-Реформа — главном проспекте столицы Мексики — после объявленной из-за землетрясения эвакуации
Rebecca Blackwell / AP / Scanpix / LETA

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