Землетрясение в Мексике. Фотографии Десятки домов разрушены, погибли более 220 человек

В Мексике 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился примерно в 120 километрах к юго-востоку от столицы страны — Мехико. По последним данным, в результате землетрясения погибли 226 человек, в том числе 117 в Мехико. Число погибших, предупредили местные власти, может возрасти по мере разбора завалов. Землетрясение стало одним из наиболее мощных, зафиксированных на территории Мексики за последние годы. Самым мощным считается землетрясение магнитудой 8,1, которое произошло в Мексике ровно 32 года назад — 19 сентября 1985 года. Тогда погибли около 10 тысяч человек.