В Атланте полиция застрелила интерсекс-студента, позвонившего по 911. Мемориальная акция переросла в беспорядки, двое полицейских ранены

16 сентября на кампусе Технологического университета Джорджии полицейские, прибывшие по вызову, застрелили студента, предположительно вооруженного ножом. Погибшим оказался ЛГБТ-активист, страдавший от депрессии; в его комнате обнаружили три предсмертные записки. Офицера полиции обвиняют в превышении полномочий; в университете прошла студенческая акция, закончившаяся беспорядками. «Медуза» рассказывает, что произошло — и как на это отреагировали власти и близкие погибшего студента.

Поздно вечером на телефон службы 911 поступил звонок из кампуса Технологического университета Джорджии. Звонивший сказал, что на улице около общежития находится подозрительный мужчина с ножом в руке и, возможно, ружьем. Сотрудники университетской полиции действительно обнаружили на парковке кампуса молодого человека, чья внешность соответствовала описанию: он был с длинными волосами, босиком, в джинсах и белой футболке. В ответ на требование полиции сдаться он крикнул: «Застрелите меня!», а также не отреагировал на неоднократные призывы бросить нож и представиться. Когда человек нерешительно направился в сторону одного из полицейских, игнорируя предупреждения, тот выстрелил. Студента госпитализировали, но не смогли спасти — он умер в больнице от ранений в грудь.

Погибшим был Скотт Шульц — 21-летний президент университетской ЛГБТ-организации Pride Alliance, называвший себя Скаут и идентифицировавший себя как бисексуал и . Говоря о себе, Шульц использовал местоимение «они» (they). Полиция сообщила, что студент был вооружен холодным оружием и демонстрировал суицидальное поведение. Однако позже выяснилось, что у Шульца в руке был просто складной швейцарский нож. Огнестрельного оружия у погибшего не было; его семья и полиция подтвердили, что Шульц никогда им не владел.

Lyn used some advanced engineering and a couple of brochures to actually prop up this floppy rainbow hat so it didn't fall over for a little while Опубликовано Pride Alliance at Georgia Tech 17 июля 2017 г.

Тайлера Бека — офицера, застрелившего студента, — обвинили в превышении полномочий. Как сообщил адвокат семьи Шульц Крис Стюарт, у Бека был всего год опыта работы и он не проходил тренинг по реагированию в кризисных ситуациях. По мнению Стюарта, полиция в такой ситуации должна была применить меры, которые не угрожали бы ничьей жизни, — особенно учитывая, что рядом с Шульцем не было людей, то есть студент не мог никому угрожать. Юрист также отметил, что «дезориентированное» поведение Шульца свидетельствовало о нервном срыве. Такое впечатление складывается и из записи, сделанной на телефон одним из студентов университета из окна соседнего здания.

В комнате Скаут Шульц обнаружили несколько предсмертных записок. Родители студента подтвердили, что их ребенок страдал депрессией, два года назад пытался покончить с собой и посещал психотерапевта, однако в последнее время им казалось, что все в порядке. Шульц активно интересовался политикой, антифашистскими идеями и переживал из-за полицейского произвола в США. Следствие опубликовало аудиозапись того самого звонка в службу 911; выяснилось, что звонил сам Шульц — а описание «подозрительного мужчины» было самоописанием.

Через два дня после смерти Шульц на кампусе университета прошла акция памяти студента, на которую пришло около 500 человек, включая семью погибшего. Отдельная группа из 50 человек направилась в сторону университетского полицейского участка с плакатом «Защитите ЛГБТК», скандируя «Это не окей!» Протестующие разбили стекла в полицейской машине и подожгли ее; началась потасовка с полицией, двое полицейских были ранены, три человека арестованы. В официальном заявлении президент Технологического университета предположил, что большинство организаторов беспорядков не являются студентами учебного заведения, и их целью было дискредитировать акцию. «Они точно не собирались почтить память Скаут и не поддерживали наши ценности своими действиями», — говорится в официальном заявлении администрации.

Эту позицию поддержала и семья Скаут Шульц. «Мы просим всех, кто хочет выразить свой протест против гибели Скаут, делать это мирно, — призвали их родители. — Отвечать агрессией на агрессию — это не выход». Отец погибшего на пресс-конференции сказал: «Единственный вопрос, который сейчас имеет значение — это зачем вам понадобилось стрелять? Зачем вы убили моего сына?»