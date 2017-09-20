Серена Уильямс написала матери открытое письмо благодарности. В нем нашли отсылки к книге ее главной соперницы Марии Шараповой

Противостояние между теннисистками Сереной Уильямс и Марией Шараповой продолжается больше десяти лет: начавшись на кортах, оно переросло в перепалки с использованием прессы — далеко за пределами спортивных турниров. В середине сентября Мария Шарапова выпустила автобиографию — и, судя по всему, Серена Уильямс оказалась одной из первых ее читательниц. Вот что Уильямс написала в своем открытом письме благодарности, обращенном к матери.

Дорогая мама, ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я смотрела на свою дочь (невероятно, у меня есть дочь 😳), у нее мои руки и ноги. Точно такие же сильные, мускулистые, мощные; поразительные руки и тело. Не знаю, как я отреагирую, если ей придется пройти через то, через что я прошла за последние 15 лет.

Меня называли мужчиной, потому что внешне я выгляжу сильной. Говорили, что я принимаю допинг. (Нет, я всегда была слишком честной, чтобы вести себя непорядочно ради получения преимущества.) Говорили, что я вообще не могу соревноваться в женском разряде — и мне место в мужском, поскольку я выгляжу сильнее других женщин. (Нет, я просто я родилась с таким крутым телом — и усердно тружусь.)

Затем Серена Уильямс пишет, что мама была для нее примером и помогла преодолеть все трудности. По словам теннисистки, ей никогда не быть такой сильной, как ее мать, которая, к ее удивлению, никогда не срывалась на тех, кто оскорблял ее дочь.

Мама, пообещай мне, что ты и дальше будешь мне помогать. Я не уверена, что я такая же кроткая и сильная — пока. Надеюсь, однажды я стану такой. Сильно тебя люблю.

Младшая из пятерых, Серена.

, очевидно, посвящено рождению ее первой дочери Алексис Олимпии. Тем не менее, в тексте нашлось место и для плохо завуалированной отсылки к вышедшей 12 сентября 2017 года книге Марии Шараповой, в которой Уильямс упоминается больше сотни раз.

«Во-первых, внешне она куда сильнее и больше, чем вы себе представляете по телетрансляции… У нее толстые руки и толстые ноги, и она так пугающе сильна. А еще она высокая, реально высокая», — писала Шарапова в автобиографии. Пассаж про сильные руки дочери — очевидный ответ главной сопернице; равно как и упоминание допинга — в 2017-м завершилась годовая дисквалификация Шараповой за прием мельдония.