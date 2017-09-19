Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объявил, что начинает боксерскую карьеру. 38-летний спортсмен, который всю жизнь занимался тем, что останавливал Тьерри Анри, Дидье Дрогба и других великих нападающих, теперь попробует справиться с профессиональными боксерами. Бокс для него стал не только способом продолжить спортивную карьеру, но и утешением: жена Рио Фердинанда Ребекка скоропостижно умерла от рака, футболист остался один с тремя детьми. «Медуза» рассказывает о жизни Фердинанда.

Рио Фердинанд — один из лучших защитников в истории «Манчестер Юнайтед». Шестикратный чемпион Англии, капитан клуба в московском финале Лиги чемпионов-2008, капитан сборной Англии — Фердинанд раз за разом выходил на поле биться, и стабильно, игру за игрой, сезон за сезоном, управлял защитой своих команд. Пара центральных защитников «Манчестера» — Фердинанд / Неманья Видич — считалась одной из самых надежных в Англии в XXI веке.

Rio Ferdinand and Nemanja Vidic. Compilation. UtdJosh 20

В 2014-м Фердинанд ушел из «Манчестер Юнайтед», провел неудачный год в «Куинз Парк Рейнджерс», вылетел с этой командой из премьер-лиги и объявил о завершении карьеры. За месяц до окончания этого сезона умерла жена Фердинанда Ребекка: рак груди, диагностированный еще в 2013-м, вернулся после, как казалось, успешного лечения.

Фердинанд остался один с тремя детьми. Он впервые столкнулся с бытовыми проблемами — детей надо возить в школу и на тренировки, готовить им обед, стирать их одежду. Фердинанд, как он сам признавался в документальном фильме «Би-Би-Си» «Быть мамой и папой», начал много пить; однако история всей его жизни — это история преодоления (в детстве он жил в неблагополучном районе и пробился в «Манчестер Юнайтед» из самых низов), и Фердинанд взял себя в руки.

Сейчас он эксперт на английском спортивном телевидении, который может и проанализировать игру «Манчестер Юнайтед», и поорать в студии, когда «Барселона» триумфально обыгрывает ПСЖ, и взять интервью у игроков. Фердинанд активен в инстаграме, там он рассказывает в том числе о том, как тренирует детей.

Одним из способов, который помог Фердинанду справиться с навалившимся трудностями — смертью жены, завершением футбольной карьеры, пустотой в жизни, — стал тренажерный зал. «Без тренировок я не знаю, где бы еще я нашел время, когда можно ни о чем не думать, или хотя бы не думать о том, что происходит в жизни», — говорил Фердинанд в интервью Menʼs Health.

A post shared by Rio Ferdinand (@rioferdy5) on Jun 30, 2017 at 1:57am PDT

В январе 2017 года он показал в инстаграме, что не просто занимается в качалке, но берет уроки бокса. В полушутливой форме он вызвал на бой боксеров Тайсона Фьюри, Тони Беллью и Дэвида Хэйя. В сентябре оказалось, что это не совсем шутка: Фердинанд готов выйти на профессиональный ринг, получить лицензию и поучаствовать хотя бы в одном бою.

«Шанс проявить себя в новом спорте был настоящим вызовом. Бокс — потрясающий вид спорта как для тела, так и для ума. У меня всегда была страсть к нему, и этот вызов — отличная возможность показать людям, что можно сделать», — говорит Фердинанд.

Его тренировки будет снимать «Би-Би-Си» для нового документального фильма.