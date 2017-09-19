Мэр Амстердама подал в отставку. Последние восемь месяцев он руководил городом с диагнозом «рак легких в терминальной стадии»

Мэр Амстердама Эберхард ван дер Лаан 18 сентября подал в отставку. У него еще в январе 2017 года обнаружили рак легких, не поддающийся лечению — но он продолжил руководить городом. Эберхард ван дер Лаан — один из самых популярных мэров в истории Амстердама; его первое интервью после объявления диагноза посмотрел почти миллион человек, то есть больше, чем все население столицы Нидерландов без учета пригородов.

Юрист и политик Эберхард ван дер Лаан стал мэром Амстердама в 2010 году после того, как его предшественник Йоб Кохен решил возглавить нидерландскую Партию труда. Кохена в столице Нидерландов не очень любили за мягкотелость. В частности, ему постоянно припоминали фразу «попейте чай с их родителями»: так он предлагал решать конфликты жителей города с молодыми марокканцами. Ван дер Лаана же, напротив, можно было назвать противником мультикультурализма, он еще на посту министра по делам интеграции (министерство он возглавил в 2008 году) обращал внимание, что бесконтрольное распространение и сохранение культурного разнообразия приводит к тому, что в ущемленном положении оказываются сами голландцы.

На посту мэра Амстердама ван дер Лаан пытался сохранить дух свободолюбивого города, даже вопреки собственным убеждениям. Так, он признавался, что не в восторге от марихуаны, но все же не поддавался на призывы запретить ее продажу туристам. Если принять такое решение, говорил ван дер Лаан, иностранцы все равно будут искать наркотики, и это только породит рост преступности и нелегального оборота наркотиков.

Другая известная инициатива ван дер Лаана — бордель, которым управляют женщины, работающие в секс-индустрии, он открылся в мае 2017 года. Предполагалось, что он избавит секс-индустрию от проблемы эксплуатации женщин, чего не удалось сделать с помощью легализации проституции в Амстердаме в 2000 году. Мэрия принимала участие в поиске места для борделя и во всех организационных вопросах, но после запуска проекта полностью устранилась и оставила проституткам право самим решать, сколько работать, какую арендную плату брать за рабочее место (так называемое «окно»), и каким образом решать многие другие вопросы, которые раньше оставались на усмотрение сутенеров и владельцев борделей. Насколько успешно проходит эксперимент, пока непонятно: итоги планируется подвести через несколько лет.

В январе 2017 года стало известно, что у ван дер Лаана рак легких с метастазами по всему телу почти без шансов на выздоровление. Политик рассказал об этом горожанам и пообещал исполнять свои обязанности до тех пор, пока будут силы.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Иногда бывало больно. Но так и происходит, рак подступает со всех сторон. Но сейчас я уже не чувствую себя усталым», — рассказывал он летом 2017 года.

18 сентября он опубликовал прощальное письмо и объявил, что уходит в отставку, поскольку здоровье больше не позволяет ему оставаться на посту мэра.

Дорогие амстердамцы,

В январе я рассказал вам, что узнал от врачей плохие вести, но я надеялся: что «еще немного» смогу быть вашим мэром. Последние восемь месяцев я выполнял свою работу с радостью. Ваша поддержка мне очень помогала.

Это «еще немного» истекает сегодня. Врачи сказали мне, что больше не могут меня лечить. Я сказал представителю короля, что болен. С этого времени мои обязанности будет исполнять заместитель Кайса Оллонхен.

Быть мэром самого красивого и самого дорогого мне города во всем мире — это большая честь. Спасибо за ваше доверие, участие и поддержку и возражения, которые я получал от вас последние семь лет.

Позаботьтесь о нашем городе и друг о друге.

Прощайте.